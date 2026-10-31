Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Míchačka na dvoře a kotel guláše. Takhle Češi stavěli domy svépomocí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jak fungovala stavba rodinného domu svépomocí za socialismu, proč se na zahradách dusaly škvárové tvárnice a jaké úsilí stálo vybudování legendárního Šumperáku.
Československý patrový rodinný dům typu Šumperák s průběžnou lodžií a břízolitovou omítkou

Československý patrový rodinný dům typu Šumperák s průběžnou lodžií a břízolitovou omítkou

Zdroj: Vít Švajcr / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:52

Reklama
Další články z Retro Radar
Československý traktor naprosto šokoval celý svět. Jako první dostal neuvěřitelně tichou kabinu
Československý traktor naprosto šokoval celý svět. Jako první dostal neuvěřitelně tichou kabinu
Větrník za dvě koruny a poctivý krém. Jak chutnala socialistická cukrárna
Větrník za dvě koruny a poctivý krém. Jak chutnala socialistická cukrárna

Karamelový větrník za dvě koruny čtyřicet, nadýchaná laskonka a nedělní fronta s papírovou krabicí v ruce....

Podpis na sále v bolestech a konec. Jak socialismus rozhodoval o dětech za ženy
Podpis na sále v bolestech a konec. Jak socialismus rozhodoval o dětech za ženy

Podpis podstrčený na porodním sále v narkóze, nátlak sociálních pracovnic i slib jednorázového finančního...

Zaoblené tvary a motor v kabině. Proč autobus erťák oslnil svět
Zaoblené tvary a motor v kabině. Proč autobus erťák oslnil svět

Jak vznikl legendární československý autobus Škoda sedm set šest RTO, proč měl motor přímo v kabině vedle...

Režim si hrál na holiče. Máničky v roce 1966 stříhala bezpečnost násilím
Režim si hrál na holiče. Máničky v roce 1966 stříhala bezpečnost násilím

V roce 1966 bezpečnost mladíky násilně stříhala. Po protestu přišlo vězení. Rozsudky nad čtrnácti muži...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.