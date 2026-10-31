OnePlus dal do telefonu ventilační otvory jako u notebooku. Má to háček, který vás nejspíše nepotěší

OnePlus se u modelů Ace 7 a Ace 7 Pro rozhodl pro řešení, které dosud známe především z herních notebooků: oba telefony mají být vybavené vestavěným ventilátorem, dvěma oddělenými vzduchovými kanály a otvory v těle, kterými proudí vzduch dovnitř a ven. Jeden proud vzduchu má ochlazovat čip a odvádět teplo z jeho okolí, zatímco druhý má směřovat k zadnímu panelu, aby se telefon při hraní tolik nezahříval v místech, kde ho uživatel drží. Premiéra je naplánovaná na 29. října 2026, zatím však pouze v Číně. A právě tady nastává problém: OnePlus už 16. července 2026 oficiálně oznámil, že v Evropě a Severní Americe přestane uvádět na trh nové produkty. Pro české zájemce to znamená, že oficiální dostupnost tohoto telefonu je přinejmenším velmi nepravděpodobná.
Ventilátor v telefonu: jak to vlastně funguje?
Informace o dvouproudém chlazení pocházejí z oficiálního teaseru OnePlus a náčrtu produktového manažera Li Jie zveřejněného na čínské sociální síti Weibo. Podrobnosti shrnul server GSMArena. Princip je poměrně jednoduchý: uvnitř telefonu se nachází miniaturní ventilátor, který nasává vzduch a rozděluje ho do dvou kanálů. První proud směřuje k procesoru a pomáhá odvádět teplo z jeho okolí. Druhý má ochlazovat zadní panel v místě, kde hráč drží telefon při hraní na šířku.
OnePlus myslel také na ergonomii. Nasávací otvor je umístěný tak, aby ho prsty při horizontálním držení telefonu co nejméně zakrývaly. Ohřátý vzduch má odcházet směrem nahoru, tedy mimo prsty uživatele. Cílem je omezit zahřívání telefonu při delším hraní a zajistit, aby se zařízení drželo pohodlněji i během náročných herních seancí.
OnePlus přitom není první značkou, která do telefonu zabudovala ventilátor. REDMAGIC používá vlastní systém aktivního chlazení od roku 2019. ASUS u modelu ROG Phone 9 sází na kombinaci pasivního chlazení a volitelného externího příslušenství AeroActive Cooler. Telefon si přitom zachovává deklarovanou odolnost IP65/68. Zajímavostí novinky OnePlus tak není samotný ventilátor, ale snaha dostat aktivní chlazení i do řady, která na čínském trhu oslovuje širší skupinu zákazníků než pouze úzce zaměřené herní modely.
Co pohání Ace 7 a Ace 7 Pro
Podle informací dostupných k 22. říjnu 2026 se mají oba modely lišit použitým čipem. Ace 7 Pro má dostat standardní Snapdragon 8 Elite Gen 5, zatímco levnější Ace 7 má údajně využívat variantu Snapdragon 8 Elite Gen 5 V series. Oba telefony se před premiérou objevily také v databázi Google Play Supported Devices pod kódovými označeními PYF110 a PMS110. Samotný záznam v databázi však ještě nepotvrzuje, že čínské varianty budou mít předinstalované všechny služby Google nebo že budou plně kompatibilní s evropskými mobilními sítěmi.
Použité čipy mají nabídnout vysoký výkon, skutečné možnosti obou telefonů ale bude možné posoudit až po zveřejnění podrobnějších specifikací a výsledků testů. Aktivní chlazení může být v tomto ohledu významnou výhodou. Nemusí nutně zvýšit maximální výkon procesoru, může však pomoci udržet vysoký výkon po delší dobu, protože omezí přehřívání a následné automatické snižování frekvencí. Jak velký bude jeho přínos v praxi, ukážou až nezávislé testy po uvedení telefonů na trh.
Odolnost zůstává otazníkem
Otvory v těle telefonu přirozeně vyvolávají otázky ohledně ochrany proti prachu a vodě. K 23. říjnu 2026 OnePlus u modelů Ace 7 a Ace 7 Pro nezveřejnil žádnou oficiální informaci o stupni krytí IP. Pro srovnání, Xiaomi 15 Ultra má certifikaci IP68 a ASUS ROG Phone 9 uvádí odolnost IP65/IP68. U telefonu s aktivním chlazením a průduchy v těle však nelze předem předpokládat stejnou úroveň ochrany, aniž by ji výrobce výslovně potvrdil.
Dokud OnePlus odolnost obou novinek neupřesní, je vhodné počítat s tím, že ochrana proti vodě a prachu může být omezená. Samotná přítomnost ventilačních otvorů sice automaticky neznamená nízkou odolnost, její skutečnou úroveň ale musí potvrdit výrobce. Pro hráče, kteří telefon používají převážně doma, nemusí jít o zásadní nevýhodu. Pokud však zařízení často nosíte venku, používáte ho v dešti nebo s ním jezdíte na pláž, vyplatí se této vlastnosti věnovat pozornost.
Proč si Ace 7 v Česku (skoro jistě) nekoupíte
Tady se dostáváme k hlavnímu problému. OnePlus v červenci 2026 oznámil takzvanou „proaktivní úpravu globální strategie“, která znamená konec uvádění nových produktů na evropské a severoamerické trhy. Již prodávaná zařízení mají nadále dostávat slíbené aktualizace, bezpečnostní záplaty a poprodejní podporu. Evropský e-shop i komunitní fórum zůstávají prozatím dostupné, to ale neznamená, že se na evropský trh dostanou i nové modely.
Českým zájemcům o Ace 7 tak pravděpodobně zbude především šedý dovoz prostřednictvím internetových tržišť nebo specializovaných dovozců. S tím se však pojí několik komplikací:
- Záruka: Podle oficiálních obchodních podmínek OnePlus je omezená záruka vázaná na původní stát nebo region nákupu. Možnosti uplatnění záruky u telefonu dovezeného z Číny proto mohou být výrazně omezené.
- Servis: V Evropě fungují autorizovaná servisní střediska, jejich možnosti při opravách zařízení dovezených z jiného regionu však nelze automaticky předpokládat. Před nákupem je vhodné ověřit, zda konkrétní servis daný model skutečně přijímá.
- Software: Čínské modely řady Ace obvykle používají systém ColorOS a jejich softwarová výbava se může lišit od evropských telefonů OnePlus. Před nákupem je proto nutné ověřit dostupnost služeb Google, podporu češtiny i kompatibilitu s evropskými LTE a 5G frekvencemi.
Zajímavý telefon na špatném místě
OnePlus Ace 7 a Ace 7 Pro patří mezi zajímavé chystané novinky především díky neobvyklému systému aktivního chlazení. Ten by mohl pomoci omezit přehřívání při dlouhém hraní a udržet stabilnější výkon i při vysoké zátěži. Pasivní chlazení pomocí odpařovací komory má své limity, takže kombinace s ventilátorem může být pro náročné hráče přínosná. Jak výrazný tento přínos skutečně bude, ale ukážou až praktické testy.
Pro české zákazníky je ovšem zásadní překážkou dostupnost. OnePlus plánuje premiéru v Číně a vzhledem k oznámenému ukončení uvádění nových produktů na evropský trh nelze počítat s běžným oficiálním prodejem v Česku. Telefon bude případně možné získat prostřednictvím dovozce, ovšem za cenu možných komplikací se zárukou, servisem a kompatibilitou. Kdo hledá herní telefon s aktivním chlazením a oficiální evropskou distribucí, může se zatím podívat například na nabídku značek REDMAGIC nebo ASUS ROG.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman