Československý traktor naprosto šokoval celý svět. Jako první dostal neuvěřitelně tichou kabinu

Hranaté tvary z brněnské vývojové kanceláře a první odpružená bezpečnostní kabina na světě. Legendární traktor Zetor Crystal způsobil na konci šedesátých let globální senzaci a ukázal, že i těžká polní práce může nabídnout nečekané pohodlí.
Vývoj unifikované řady těžkých traktorů odstartoval v brněnských Závodech Jana Švermy na počátku šedesátých let dvacátého století. Výjimečnou konstrukční tradici tuzemských zemědělských strojů i dochované traktory slavné brněnské značky dnes uchovává
stálá expozice České traktory v Muzeu zemědělské techniky v Čáslavi. Technické zázemí jihomoravského průmyslu a vývoj motorových vozidel podrobně představuje také expozice historických vozidel Technického muzea v Brně. Vývoj velkých vznětových motorů a pohonné techniky dokumentuje stálá expozice v Muzeu dopravy Národního technického muzea v Praze. Pro celou generaci zemědělců znamenal nový traktor nevídanou revoluci v každodenní práci na polích.
Zaoblené tvary a motor v kabině. Proč autobus erťák oslnil svět Světová premiéra v Brně a první bezpečná kabina na planetě
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na podzim roku devatenáct set šedesát osm způsobil nový traktor obrovské pozdvižení. Výraznou hranatou siluetu navrhl špičkový průmyslový výtvarník Otakar Diblík. Stroj dostal název Crystal podle krystalických lomených ploch a velkých rovných oken. Odborníci ze západní Evropy i zámoří však nejvíce žasli nad řešením prostoru pro řidiče. Do té doby seděl traktorista na otevřeném stroji nebo v provizorní plechové budce, kde polykal prach a snášel ohlušující rachot přesahující sto decibelů.
Brněnští konstruktéři představili světově první integrovanou bezpečnostní kabinu. Byla usazena na pružných pryžových silentblocích, měla vlastní tuhý rám chránící řidiče při převrácení a díky důkladné izolaci srazila vnitřní hlučnost pod hranici osmdesáti pěti decibelů. Kabina nabízela účinné vytápění, filtraci vzduchu a odpružené sedadlo. Podobný důraz na design a ergonomii uplatnil Otakar Diblík také v době, kdy vznikal
legendární zaoblený autobus Škoda sedm set šest RTO. Červený traktor Zetor Crystal s hranatou bezpečnostní kabinou představoval světovou špičku zemědělské techniky přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Řazení bez sešlápnutí spojky a síla těžkých šestiválců
Revoluce se neodehrála pouze na povrchu. Pod kapotou pracoval čtyřválcový vznětový motor s přímým vstřikováním o výkonu osmdesáti koňských sil. Největší technickou vymožeností se stal hydraulický násobič točivého momentu. Traktorista mohl pod plným zatížením v těžké brázdě přepnout páčku a snížit rychlost o čtvrtinu při současném zvýšení tažné síly, aniž by musel sešlápnout spojku a zastavit stroj. Soustava zdvojnásobila počet dostupných převodových stupňů a zabránila uvíznutí pluhu v těžké zemině.
Zemědělská družstva nasazovala tyto těžké stroje do náročných polních prací, kde dřívější lehčí traktory nestačily. Crystal zvládal hlubokou podzimní orbu s víceradličnými pluhy i tahání těžkých secích kombinací. Robustní technika se stala nepostradatelnou oporou během hektických sklizňových prací, jaké připomínají
školní bramborové brigády a nasazení techniky na polích JZD. Moderní bezpečnostní kabina uložená na pryžových prvcích chránila traktoristu před hlukem, prachem i nebezpečným převrácením stroje. Přesun na Slovensko a statisíce strojů na polích celého světa
V rámci vládní specializace těžkého průmyslu došlo v sedmdesátých letech k přesunu výroby řady Crystal z Brna do slovenského podniku ZTS Martin. Slovenský závod převzal montáž a představil ještě výkonnější modely se šestiválcovými motory a pohonem všech čtyř kol. Vrcholná verze sto dvacet čtyřicet pět dokázala táhnout nejtěžší nářadí a stala se symbolem československé strojírenské síly v zahraničí.
Vysoké výrobní počty a masivní export traktoru do více než osmdesáti zemí světa zachycuje
Český statistický úřad v historické pokladnici dat magazínu Statistika&My. Značka Zetor si vybudovala skvělé jméno ve Francii, Velké Británii i ve Skandinávii. Podobně jako v nákladní dopravě kraloval legendární nákladní automobil Tatra sto čtyřicet osm, představoval Zetor Crystal nepřekonaného krále tuzemských i světových polí. Těžká řada s pohonem všech kol slavila obrovské exportní úspěchy a spolehlivě slouží na farmách v zahraničí dodnes. Přehled nejdůležitějších modelů z rodiny traktorů Zetor Crystal
Typové označení Koncepce a pohonná jednotka Hlavní určení v zemědělském provozu Model Zetor 8011 Čtyřválec s pohonem zadní nápravy Základní těžký traktor pro orbu a polní práce na československých polích Model Zetor 8045 Čtyřválec s pohonem všech čtyř kol Nasazení v náročném kopcovitém terénu a pro těžké tahové polní práce Model Zetor 12011 Šestiválec s pohonem zadních kol Výkonný stroj pro rychlou přípravu půdy na rozsáhlých rovinatých lánech Model Zetor 12045 Šestiválec s pohonem všech čtyř kol Vrcholné provedení z produkce podniku ZTS Martin pro nejtěžší agrotechnické práce
Oranžový čumák a kola do áčka. Proč Tatra 148 projela i nejhorší bahno Často kladené otázky o legendárním traktoru Zetor Crystal
Proč dostal tento traktor právě označení Crystal? Pojmenování Crystal odkazovalo na ostré krystalické linie hranaté karoserie a rozměrné rovné prosklení kabiny, které navrhl designér Otakar Diblík.
V čem byla bezpečnostní kabina traktoru tak přelomová? Byla uložena na pružných pryžových blocích, měla tuhý ochranný rám proti převrácení a snížila vnitřní hluk pod osmdesát pět decibelů, což byl tehdy světový unikát.
K čemu sloužil pověstný násobič točivého momentu? Umožňoval řidiči zařadit redukovaný převodový stupeň přímo v tahu pod plným zatížením bez nutnosti vyšlápnout spojkový pedál a zastavit traktor v brázdě. Ani brambor nazmar: Proč studenty z podzimních polí nepropustil zákaz z roku 1968 ani kombajny z NDR Zdroje fotografií Traktor Zetor Crystal osmdesát jedna na výstavě průmyslu: MIGORMCZ / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Traktor Zetor Crystal při polních pracích v terénu: Fruitman cz / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Těžký šestiválcový traktor Zetor Crystal sto dvacet čtyřicet pět: C messier / Wikimedia CC BY-SA 4.0