VOD tipy: Nekorektní návrat Aliho G, český Poberta i temná kriminálka

Ani tento víkend nebudou streamovací služby chudé na filmové či seriálové novinky. Na své si přijdou fanoušci českého filmu, nekorektních komedií i lákavých seriálových titulů.
Komik Sacha Baron Cohen se po Boratovi vrací k další své ikonické postavě, rapperovi Alim G. Jenže zatímco první díl Ali G Indahouse - Film byl klasickým celovečerákem, v novince se Cohen vrací ke svým humorným kořenům a stylu, který mu náramně vyšel zejména u Borata. Coby zkrachovalý rapper chce tedy v USA vzkřísit svou zašlou slávu a dostává se do nekorektních a sprostých konfrontací se skutečnými lidmi. A vedle toho bude Ali G řešit, že by se měl brzy stát otcem.
Od soboty bude na platformě SkyShowtime k dispozici druhá řada návratu oblíbeného vraha Dextera, který bude mít v New Yorku znovu plné ruce práce. Bude se muset totiž vypořádat rovnou se dvěma sériovými vrahy. Kromě toho se ale snaží být nablízku svému synovi Harrisonovi a zároveň bojuje s dosud svým největším nepřítelem – krizí středního věku.
Tři roky po tragické smrti Matthewa Perryho vydává Netflix třídílnou dokumentární sérii, která se dojemně i důstojně ohlíží za životem populárního komika a hvězdy Přátel. Tvůrci vytvářejí za pomoci rozhovorů s jeho rodinou a kamarády portrét zesnulého herce, který se ohlíží za jeho kariérou, ale také letitým bojem se závislostí, jenž se Perrymu nakonec stal osudným.
Na platformě Canal+ odstartovala akční série Pád Apolla, která navazuje na úspěšný seriál Pád Paříže a zejména úspěšnou akční franšízu Has Fallen s Gerardem Butlerem. Hlavními hrdiny jsou opět agentka MI6 Zara Taylor (Ritu Arya) a bývalý člen francouzské ochranky Vincent Taleb (Tewfik Jallab). Během operace v Libyi odhalí plán, který překoná jejich nejhorší obavy. Ruská skupina žoldnéřů chce v Evropě vypustit nový smrtící virus. Začíná závod s časem, který je zavádí až do Londýna a Madridu. Čeká je spletitá hra tajných služeb plná akce i podrazů.
Povedená česká komedie Poberta nás zavede do časů, kdy zemi vládla opatření proti covidu. Propuštěný kriminálník Lupyn chce sice ve svém rodném městečku sekat latinu, společně se svými kumpány ale začne okrádat místní firmy, aby tím paradoxně pomohl jejich majitelům s tíživou finanční situací. V mixu kriminálky a velmi zábavné satiry se však zaplétá do sítě velmi absurdních situací. Skvělý český snímek si můžete pustit na Canal+.
Nová temná kriminálka od Apple TV podle knih Alexandera a Alexandry Coelho Ahndorilových, vystupujících pod jménem Lars Kepler. Jonah Lynn (Liev Schreiber) je zkušený vyšetřovatel a bývalý voják, který nyní čelí svému největšímu nepříteli. Sériový vrah Jurek Walter (Stephen Graham) je sice už za katrem, jeho vraždící odkaz ale žije dál. Za mříže se proto musí v utajení vydat agentka FBI Saga (Zazie Beetz), aby z Jureka dostala patřičné informace. Začíná děsivá psychologická hra kočky s myší.
Zdroje: Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Canal+ SkyShowtime