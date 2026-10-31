„Z Lucie udělám lesbu!“ Fanoušci GTA 6 se pustili do údajného představitele Jasona

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Grand Theft Auto VI zbývají necelé tři týdny a pozornost fanoušků se tentokrát obrátila na herce Dylana Rourkea. Ten je dlouhodobě spojován s rolí Jasona Duvala, jedné ze dvou hlavních postav očekávané hry. Nyní se dostal do centra diskuse kvůli videu, které měl sdílet na svém instagramovém profilu. Jeho obsah část hráčů pobouřil, zatímco jiní jej považují pouze za nevinný internetový vtip.
Na případ upozornil 31. října server TheGamer. Rourke podle něj sdílel video s popiskem, který naznačoval, co budou dělat ženy, až vyjde GTA 6. Zatímco muži na záběrech sedí s herními ovladači, ženy vykonávají fyzickou práci a dokonce pracují v dolech. Pointa tak vychází ze stereotypu, podle kterého se muži věnují videohrám a ženy obstarávají všechno ostatní.
Příspěvek zachytily také fanouškovské účty sledující novinky kolem GTA 6. Následně měl z Rourkeova profilu zmizet. Není přitom jasné, zda jej herec sdílel záměrně, ani proč ho odstranil. Samotné přeposlání videa bez dalšího komentáře nedokazuje, že se s jeho vyzněním osobně ztotožňuje.
Fanoušci kritizují zastaralý pohled na hráčky
Na sociálních sítích se objevily reakce upozorňující především na to, že podobné vtipy staví ženy do role lidí, kteří videohrám nerozumějí nebo se o ně nezajímají. Někteří diskutující označili humor za zastaralý, další si z celé situace začali utahovat prostřednictvím samotného
GTA 6.
Objevily se například poznámky, že pokud Rourke skutečně představuje Jasona, hráčky se k jeho postavě ve hře zachovají podle svého. Některé komentáře v žertu zmiňovaly nevěru Lucie nebo změnu jejího vztahu s Jasonem. Podobné reakce samozřejmě nic nevypovídají o skutečných možnostech hry. Jde o ironické odpovědi na sdílený příspěvek.
Dylan Rourke, the actor suspected of playing Jason Duval in GTA 6, has reposted a video joking about what girls will be doing when the game comes out.— iGrandTheftAuto.com (@iGrandTheftAuto)
Despite staying mostly quiet about his alleged role in the game, Dylan is now engaging with #GTAVI related content. Funny… pic.twitter.com/mXWFsrlcOu October 30, 2026
Diskuse současně připomněla, jak silně se dokáže herní komunita rozdělit kvůli tématu, které přímo nesouvisí s hratelností. Ženy přitom tvoří významnou část hráčské populace a představa videoher jako výhradně mužské záležitosti už dávno neodpovídá skutečnosti.
Na druhou stranu není důvod z jediného sdíleného videa automaticky vyvozovat Rourkeovy osobní postoje. Internetový humor často stojí na přehánění a absurditě. V tomto případě se však vtip dostal do širšího kontextu debat o zastoupení žen ve videohrách a postavení ženských hlavních postav.
Právě GTA 6 je pro podobnou diskusi příznačné. Rockstar tentokrát postavil příběh na dvojici Jason Duval a Lucia Caminos. Lucia přitom představuje významnou změnu oproti předchozím moderním hlavním dílům série, v nichž hráči ovládali především mužské protagonisty.
Je Dylan Rourke skutečně Jason? Rockstar stále mlčí
Samotná kontroverze má ještě jednu zajímavou okolnost. Dylan Rourke dosud nebyl oficiálně potvrzen jako představitel Jasona, přestože ho řada fanoušků za tuto postavu považuje.
Spekulace vznikly především na základě podobnosti jeho hlasu s Jasonovým projevem v trailerech. Hráči upozorňovali rovněž na určité vizuální podobnosti a na jeho spojení na sociálních sítích s herečkou Manni L. Perez. Právě tu fanoušci dlouhodobě označují za možnou představitelku Lucie.
Žádná z těchto indicií ale není důkazem. Rockstar Games stále nezveřejnil oficiální obsazení obou hlavních postav a samotní herci jejich role veřejně nepotvrdili.
Ani Rourkeovo sdílení příspěvku o GTA 6 na tom nic nemění. Je pochopitelné, že fanoušci v jeho aktivitě hledají další vodítko, zvláště když se blíží vydání hry. Zájem o jeden z největších očekávaných titulů současnosti však není potvrzením účasti na jeho vývoji.
Zatímco se tedy internet zabývá jedním odstraněným videem, skutečná identita představitele Jasona zůstává otevřenou otázkou. Rockstar nadále propaguje především samotné postavy, příběh a prostředí státu Leonida.
Grand Theft Auto VI má vyjít 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Do té doby zbývá jen krátká doba, ale studio stále neoznámilo, kdy veřejnosti představí kompletní herecké obsazení. Rourkeovo jméno proto zatím patří mezi fanouškovské teorie, nikoliv mezi potvrzené informace o hře.
Zdroj:
https://www.thegamer.com/gta-6-jason-actor-backlash-instagram-sexist-meme https://www.rockstargames.com/VI