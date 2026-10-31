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„Z Lucie udělám lesbu!“ Fanoušci GTA 6 se pustili do údajného představitele Jasona

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Údajný představitel Jasona z GTA 6 sdílel video, které zesměšňuje ženy. Fanoušci mu to okamžitě vrátili a někteří začali žertovat, že nechají Lucii podvést Jasona nebo z ní udělají lesbu. Kontroverzní příspěvek následně zmizel.
„Z Lucie udělám lesbu!“ Fanoušci GTA 6 se pustili do údajného představitele Jasona

„Z Lucie udělám lesbu!“ Fanoušci GTA 6 se pustili do údajného představitele Jasona

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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