Obraz Mona Lisa byl 2 roky schován v kufru s falešným dnem s vidinou prodeje do Florencie, to se ale nepovedlo

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Obraz Mona Lisa byl 2 roky schován v kufru s falešným dnem s vidinou prodeje do Florencie, to se ale nepovedloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nejslavnější obraz světa se na začátku 20. století stal středem jednoho z největších uměleckých skandálů v dějinách. Ten skandál měl jméno, a to Vincenzo Peruggia.
Obraz Mona Lisa byl 2 roky schován v kufru s falešným dnem s vidinou prodeje do Florencie, to se ale nepovedloZdroj: dmitrri / Depositphotos
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 31.10.2026 17:30
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