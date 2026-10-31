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Obraz Mona Lisa byl 2 roky schován v kufru s falešným dnem s vidinou prodeje do Florencie, to se ale nepovedlo

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Nejslavnější obraz světa se na začátku 20. století stal středem jednoho z největších uměleckých skandálů v dějinách. Ten skandál měl jméno, a to Vincenzo Peruggia.
Obraz Mona Lisa byl 2 roky schován v kufru s falešným dnem s vidinou prodeje do Florencie, to se ale nepovedlo

Obraz Mona Lisa byl 2 roky schován v kufru s falešným dnem s vidinou prodeje do Florencie, to se ale nepovedlo

Zdroj: dmitrri / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 17:30

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