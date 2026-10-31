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Jihostroj v Příbrami neztratil ani jeden set a má pátou výhru v řadě

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Jihostroj přijel do Příbrami jako neporažený lídr extraligy a od začátku potvrzoval roli favorita. Po rychlém vedení 8:3 se Příbram v prvním setu dokázala vrátit do kontaktu, rozhodující rozdíl ale znovu vytvořil na servisu Tomáš Brichta.
Jihostroj v Příbrami neztratil ani jeden set a má pátou výhru v řadě

Jihostroj v Příbrami neztratil ani jeden set a má pátou výhru v řadě

Zdroj: VK Jihostroj České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 20:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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