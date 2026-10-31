Jihostroj v Příbrami neztratil ani jeden set a má pátou výhru v řadě

Českobudějovičtí si pak v dalších dvou sadách od začátku drželi náskok a zvítězili 3:0. Pátá výhra v pěti zápasech znamená, že Jihostroj zůstává na čele tabulky s plným počtem 15 bodů.
Utkání začalo několika vyrovnanými výměnami, za stavu 3:3 ale přišel na servis Tomáš Brichta a Jihostroj rychle odskočil na 8:3. Příbram se postupně vrátila do hry a v prostřední části srovnala krok, za stavu 15:15 však Brichta znovu zatlačil podáním a dvěma esy pomohl Českým Budějovicím k dalšímu náskoku. Jihostroj se v úvodní sadě opíral také o 63procentní úspěšnost útoku a čtyři bloky. Brichta byl v prvním setu klíčovou postavou a Jihostroj ho získal 25:19.
Také druhý set začal lépe Jihostroj, který si od úvodu vytvořil několikabodový náskok. Příbram se dokázala po chybách soupeře přiblížit na rozdíl jediného bodu, České Budějovice ale v pravou chvíli znovu přidaly a před koncovkou odskočily. Výrazný rozdíl byl v útoku: Jihostroj měl ve druhé sadě 66procentní úspěšnost, zatímco Příbram 41 procent. Závěr už patřil Jihostroji, který druhý set uzavřel stejně jako první výsledkem 25:19.
Ani ve třetí sadě Jihostroj nepolevil a znovu si brzy vytvořil náskok. Příbram se snažila tlak Českých Budějovic zbrzdit, Jihostroj ale dobře servíroval, držel soupeře dál od sítě a následně těžil z obrany a dohrávání bodových míčů. Domácí ještě dokázali část ztráty stáhnout, na obrat už ale nedosáhli. České Budějovice zvítězily 25:20 a celý zápas uzavřely bez ztráty setu.
Ohlasy
Jan Karafiát (libero VK Trox Příbram): „Prohra 0:3 není nikdy pozitivní, ale naše hra se s každým zápasem zlepšuje. Mohli jsme zahrát lépe. Do poloviny každého setu jsme se drželi, potom už byla kvalita Budějovic znatelná. Děkujeme fanouškům za super atmosféru. Teď se musíme soustředit na další zápas v Beskydech.“
Jeremy Cross (trenér VK Trox Příbram): „Nebyl to náš nejlepší výkon v sezoně a prohráli jsme poměrně jednoznačně. Máme spoustu věcí, na kterých potřebujeme pracovat, musíme se víc sehrát a stmelit tým. Já jsem dorazil teprve tento týden, takže tohle byl můj druhý zápas s týmem. Máme ale dobré kluky a věřím, že se můžeme dál posouvat.“
Oliver Sedláček (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Chtěl bych poděkovat klukům, že jsme to zvládli. Zápas byl rozhodně těžší, než vypadá podle výsledku. V Příbrami se nehraje vůbec dobře, je tady rachot. Spíš než fyzicky byl zápas náročný mentálně a jsem hrozně rád, že jsme ho zvládli.“
Zdeněk Šmejkal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Očekávali jsme nervózní zápas, Příbram hraje doma před publikem výborně. Udrželi jsme koncentraci a zvládli jsme utkání ve třech setech, takže jsme spokojení.“
VK Trox Příbram - Jihostroj České Budějovice 0:3 (19:25, 19:25, 20:25)
VK Trox Příbram: Lange, Vítámvás, van Geel, Tóth, Cross, Červa, libero Karafiát. Střídali: Sarabia Delgado, Uhrenholt, Smith, Khomyn
Jihostroj České Budějovice: Bartůněk, Ihnát, Billich, Brichta, Gironi, Sedláček, libero Boiko. Střídali: van Geel, Perry
Rozhodčí: Spáčil a Možnár
Diváci: 532