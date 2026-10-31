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Co se děje v Polsku? Ústavní soud má dva předsedy a nikdo neví, kdo smí rozhodovat

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. V Polsku se rozhořela mimořádná ústavní krize, která doposud nemá obdoby. I když se problémy tamního Ústavního soudu datují již do roku 2015, současná krize začala neobvyklým postupem prezidenta. O co tam tedy jde? V březnu tohoto roku zvolil polský Sejm šest nových ústavních soudců, a to čtyři akademiky, jednu soudkyni a jednu advokátku.
profimedia-1147982898

profimedia-1147982898

Zdroj: Protest před polským Ústavním soudem. Foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 20:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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