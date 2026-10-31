Co se děje v Polsku? Ústavní soud má dva předsedy a nikdo neví, kdo smí rozhodovat

KOMENTÁŘ. V Polsku se rozhořela mimořádná ústavní krize, která doposud nemá obdoby. I když se problémy tamního Ústavního soudu datují již do roku 2015, současná krize začala neobvyklým postupem prezidenta. O co tam tedy jde?
V březnu tohoto roku zvolil polský Sejm šest nových ústavních soudců, a to čtyři akademiky, jednu soudkyni a jednu advokátku. Všechny kandidáty navrhlo předsednictvo Sejmu ovládané současnou vládní většinou. Prezident Nawrocki však přijal slib pouze od dvou zvolených soudců. Od zbývajících čtyř jej odmítl přijmout.
Polská ústava přitom prezidentovi nesvěřuje pravomoc přezkoumávat parlamentní volbu soudců. Slib před prezidentem je pouze zákonem předepsaným aktem, který ale není oprávněním zabránit nástupu soudce, s nímž prezident nesouhlasí, do funkce.
Čtyři nepřipuštění soudci proto v dubnu složili slib v parlamentu. Slavnostního aktu se zúčastnili i dva soudci, kteří již slib složili před prezidentem. Všichni soudci přednesli předepsaný text a jeho písemné vyhotovení adresovali prezidentovi.
Osm, tři a pět soudců
Prezident svůj postup vysvětloval tím, že přijetím dvou soudců navíc vzrostl počet členů tribunálu z devíti na jedenáct, což je počet potřebný k rozhodování. Problém je však v tom, že počet jedenácti soudců není maximálním počtem, ale počtem minimálním. Polská ústava předpokládá patnáct soudců Ústavního tribunálu. Přijetím všech šesti soudců by tedy tribunál dosáhl právě ústavou stanoveného počtu patnácti členů.
Prezident postup Sejmu neuznal a předseda tribunálu Święczkowski zmíněným čtyřem soudcům odmítl umožnit výkon funkce.
Polsko se dostalo do situace, kdy instituce povolaná rozhodovat o dodržování ústavy sama nedokáže nesporně určit, kdo ji tvoří a kdo ji řídí.
V červnu se situace ještě zkomplikovala. Sejm zvolil dalšího soudce, profesora ústavního práva Patyru. Kandidaturu opět předložili poslanci vládních stran. Tento soudce byl zvolen jako nástupce soudce, jehož mandát vypršel. Jeho slib prezident přijal.
Patyra však prezidentův postup vůči čtyřem březnovým soudcům veřejně kritizoval a oznámil, že se nebude účastnit rozhodování, dokud nebudou také oni připuštěni k výkonu funkce.
V září následovala další volba. Sejm zvolil Macieje Bereka, právníka a bývalého člena Tuskovy vlády, který měl opět nahradit jednoho končícího soudce.
Prezident však Bereka odmítl připustit ke složení slibu s odkazem na pochybnosti o splnění požadované právní praxe. I Berek proto složil slib v Sejmu. Předseda Ústavního soudu i jeho odmítl uznat.
Sejm tedy letos zvolil osm soudců, ale prezident přijal slib od tří zvolených soudců, zatímco pěti dalším jej neumožnil složit.
Ústavní soud pak v květnu letošního roku rozhodl, že prezident nemá bezpodmínečnou povinnost přijmout slib každého zvoleného soudce, respektive, že nesložení slibu před prezidentem zabraňuje výkonu soudcovské funkce. Odvolal se na jeho ústavní úlohu strážce ústavy.
Kdo smí vykládat ústavu
Do tohoto nevyřešeného konfliktu nyní vstoupila prezidentem nepřijatá zvolená soudkyně Anna Korwin-Piotrowska.
V pátek 30. října oznámila, že na měsíc pozastavuje výkon funkce předsedovi soudu Bogdanu Święczkowskému a jeho místopředsedovi Bartłomieji Sochańskému. Sama se prohlásila za osobu oprávněnou tribunál dočasně řídit.
Je to spor o hranice pravomocí jednotlivých ústavních orgánů a o to, zda porušení ústavy jedním orgánem může ospravedlnit postup jiného orgánu, pro který rovněž není jednoznačná zákonná opora.
Svůj postup opřela o ustanovení upravující dočasné pozastavení výkonu soudcovských povinností. Právní použitelnost tohoto ustanovení na vedení Ústavního tribunálu je však sporná.
Především je sporné, zda soudkyně, jejíž vlastní nástup do funkce předseda tribunálu neuznává, může takové rozhodnutí vůbec vydat. Předseda soudu Święczkowski její rozhodnutí nepřekvapivě odmítl. Následovalo to, co nyní vidíme: demonstrace, policejní zásah a urychlený návrat prezidenta Nawrockého ze zahraničí.
Konflikt tak dospěl do stavu, kdy prezident odmítá uznat část parlamentem zvolených soudců, předseda tribunálu jim brání v rozhodování a jedna z těchto soudkyň se pokouší zbavit předsedu výkonu funkce.
Z právního hlediska přitom nelze obě otázky směšovat. I kdyby prezident nebo předseda tribunálu nezákonně bránili soudcům ve výkonu funkce, neznamená to automaticky, že tito soudci mohou bez zákonného zmocnění suspendovat vedení soudu.
Stejně tak případná nezákonnost suspendování předsedy neznamená, že prezident může libovolně blokovat parlamentní volbu.
Polský konflikt proto není jen zápasem dvou politických táborů o personální obsazení soudu. Je to spor o hranice pravomocí jednotlivých ústavních orgánů a o to, zda porušení ústavy jedním orgánem může ospravedlnit postup jiného orgánu, pro který rovněž není jednoznačná zákonná opora.
Polsko se tak dostalo do situace, kdy instituce povolaná rozhodovat o dodržování ústavy sama nedokáže nesporně určit, kdo ji tvoří a kdo ji řídí. Nejde už jen o to, kdo bude ústavu vykládat. Jde o to, kdo vůbec smí rozhodnout, kdo ji smí vykládat.