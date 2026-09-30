Dnešní aplikace dělají z walkmanu romantiku. V devadesátkách stál půl výplaty a baterie vybil za jedno odpoledne

Vývojářský nápad s virtuálním walkmanem pro skládací telefony ukazuje, jak silnou nostalgii dnes kazetová éra vyvolává. Skutečný osobní poslech hudby v českých devadesátých letech však neměl s bezstarostnou digitální hračkou mnoho společného.
Prozkoumali jsme dobové návody i každodenní praxi, která zahrnovala boj s vybitými monočlánky, namotanou pásku i nahrávání písniček z rozhlasu.
Digitální aplikace simuluje cvakání i šum, skutečný walkman byl ale symbolem luxusu
Na sklonku září 2026 zaujal technologickou komunitu vývojářský koncept aplikace Duo-Man, o kterém informovala redaktorka Sarah Perez na stránkách
magazínu TechCrunch. Nápad vytvořený během víkendového hackathonu využívá konstrukci skládacího telefonu: uživatel rozevře zařízení jako dvířka kazetové mechaniky, na displeji virtuálně vloží kazetu a po zaklapnutí poslouchá hudbu doprovázenou autentickým cvaknutím tlačítek i nasamplovaným šumem magnetického pásku. Ačkoliv jde o ukázkový technologický experiment a nikoli o masový komerční trhák, přesně vystihuje touhu mladší generace po fyzickém kontaktu s hudbou v době neomezeného streamování. Čisté magnetofonové kazety představovaly univerzální médium pro vlastní výběry písniček i pirátské kopie zahraničních alb.
Pohled do české reality devadesátých let však ukazuje, že tehdejší každodenní poslech byl na hony vzdálený dnešní bezstarostné stylizaci. Originální kazetový přehrávač Sony Walkman představoval po otevření hranic pro většinu českých teenagerů i dospělých nedostupný luxus. Zatímco průměrná hrubá měsíční mzda se v polovině devadesátých let pohybovala mezi sedmi a osmi tisíci korunami, značkový walkman od Sony, Panasonicu či Aiwy stál v elektru běžně od 1 500 do 3 500 Kč podle výbavy. Špičkové modely s automatickým reversem a kovovým tělem pak atakovaly i hranici pěti tisíc korun.
Kdo neměl štěstí na štědrého ježíška nebo brigádu v zahraničí, musel sáhnout po kompromisech. V českých domácnostech ještě dlouho dosluhovaly tuzemské přehrávače Tesla KM 340 vyráběné v Přelouči v letech 1984 až 1987. Ty sice nabízely dva výstupy na sluchátka pro společný poslech, ale svou hmotností přes půl kilogramu a napájením čtyřmi tužkovými bateriemi kapsu bundy spíše trhaly, než aby umožňovaly nenápadnou chůzi po městě. Masovou náhradou se proto staly neznačkové plastové přehrávače z tržnic a stánků za dvě až tři stovky. Ty sice nesly honosné nápisy slibující basový zážitek, ale jejich levné plastové motorky trpěly kolísáním rychlosti posuvu pásku, takže hudba při sebemenším otřesu nepříjemně kolísala a měnila tóninu.
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Jedním z nejrozšířenějších retro mýtů dneška je představa, že přetáčení magnetofonového pásku pomocí obyčejné šestihranné tužky či propisky Koh-i-noor bylo pouze vynalézavým trikem šetřivých českých dětí. Úspora energie sice hrála obrovskou roli – běžné zinkouhlíkové tužkové baterie R6 stály kolem deseti korun, ale v levném přehrávači vydržely hrát pouhé tři až čtyři hodiny a motorový převíječ je dokázal vysát za desítky minut. Drahé alkalické baterie si většina školáků dovolit nemohla.
Skutečný a technicky mnohem zásadnější důvod pro použití tužky však ležel přímo v konstrukci kazetové mechaniky a tónové dráhy. Stačí nahlédnout do oficiálních servisních a uživatelských příruček v
návodech k obsluze Sony Walkman (například pro populární řady WM-EX a WM-FX). V bezpečnostních pokynech v kapitole věnované kazetám výrobce striktně uváděl pokyn: Před vložením kazety do přístroje napněte případnou volnou pásku pomocí tužky. Volná páska se může zachytit v hnacím mechanismu a dojít k jejímu vážnému poškození.
Tento požadavek měl přísné fyzikální opodstatnění. V těle walkmanu se otáčela tenká ocelová tónová hřídel (capstan), na kterou pružina tlačila gumovou přítlačnou kladku. Pokud byla páska uvnitř kazety jen nepatrně prověšená, mechanika ji po stisku tlačítka Play nedokázala rovnoměrně napnout. Hřídel pásku bleskově vtáhla do škvíry u vnitřního převodu a namotala ji kolem sebe. Výsledkem byl známý a obávaný zvuk skřípajícího motoru, po němž následovalo panické páčení dvířek a zdlouhavé vyprošťování harmonikově zmačkaného a nevratně zničeného pásku.
Šum pásku, čištění lihem a boj s vytahanou přítlačnou kladkou
Zatímco moderní software přidává magnetofonový šum do sluchátek jako romantické koření, pro posluchače v devadesátých letech byl šum úhlavním nepřítelem dobrého zvuku. Drtivá většina dostupných kazet patřila do základní kategorie Typ I (Normal / Ferro na bázi oxidu železitého). Tyto pásky, jako například oblíbené Maxell UR nebo TDK D, měly znatelný šum na pozadí, který vynikal zejména v tichých pasážích skladeb.
Lepší přístroje sice disponovaly licencovaným systémem potlačení šumu Dolby B NR, ale ten fungoval správně pouze tehdy, pokud byla nahrávka s touto kompresí již pořízena. Když posluchač zapnul obvod Dolby na levné kazetě bez odpovídajícího kódování, systém jednoduše ořízl vysoké frekvence a hudba zněla dutě, jako by hrála zpod tlusté deky. Kvalitnější chromdiioxidové pásky (Typ II / Chrome) sice nabízely čistší výšky a menší šum, stály však dvojnásobek a levnější walkmany pro ně často ani neměly přepínač korekce předmagnetizace.
K běžné údržbě každého majitele přenosného přehrávače proto patřila hygienická souprava skládající se z vatových tyčinek do uší a lékárenského lihu či alpy. Z pásků se při tření o kovové hrany uvolňoval mikroskopický feromagnetický prach, který se usazoval na snímací hlavě a především na gumové kladce. Špinavá kladka ztrácela přilnavost, začala pásku táhnout šikmo a poškozovala její okraje. Pravidelné odmašťování a čištění dráhy bylo podmínkou k tomu, aby oblíbené album nehrálo utlumeně nebo se nezačalo trhat.
Dvoukazetové radiomagnetofony sloužily v českých domácnostech nejen k poslechu, ale především ke kopírování kazet a nahrávání písní z rozhlasu. Nahrávání z rádia, pirátské kazety z tržnic a vylomené pojistné jazýčky
Způsob, jakým se hudba v devadesátých letech do přehrávačů dostávala, představoval svébytnou disciplínu. Celé generace dospívajících trávily víkendové večery u rozhlasových přijímačů s prstem připraveným na společném stisku tlačítek Play a Record. Hitparády na soukromých stanicích jako Evropa 2, Radio Bonton nebo Radio City byly hlavním zdrojem novinek. Rozhlasoví moderátoři si však byli domácího pirátství dobře vědomi a do úvodních i závěrečných taktů skladeb záměrně mluvili, případně písničku předčasně utnuli jinglem stanice.
Základním stavebním kamenem domácí fonotéky se staly čisté
audiokazetám C90, které nabízely dvakrát čtyřicet pět minut záznamu a umožňovaly na každou stranu nahrát jedno celé LP album. Druhou nejoblíbenější cestou k hudbě byly dvoukazetové radiomagnetofony, takzvaná dvojčata. Funkce High-Speed Dubbing sice slibovala zkopírování nahrávky z jedné mechaniky na druhou za poloviční čas, dvojnásobná rychlost posuvu však znamenala razantní nárůst šumu a ztrátu věrnosti zvuku. Každá další generace kopie zněla hůře než ta předchozí.
Vedle originálních alb z oficiálních prodejen, která stála kolem dvou set korun a obsahovala skládaný papírový booklet, kvetl masivní trh s pirátskými kazetami. Na stáncích a v tržnicích se prodávaly polské nelicencované nahrávky od firem jako MG Records nebo Elen za padesát až sedmdesát korun. Měly černobíle okopírované obaly a jejich páska byla často tak nekvalitní, že hlavy přehrávačů zašpinila během několika desítek minut. Aby se cenná nahrávka omylem nepřemazala dalším rádiovým vstupem, vylamoval se šroubovákem plastový jazýček v horním rohu kazety. Když pak majitel po letech změnil názor a chtěl pásku znovu použít, otvor se jednoduše přelepil kouskem průhledné lepicí pásky.
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Při srovnání dnešních digitálních přehrávačů a dobové kazetové reality vyniká nejvíce psychologický rozdíl v konzumaci hudby. Dnešní posluchač má v kapse přístup k desítkám milionů skladeb a průměrná doba soustředění na jednu píseň se počítá na desítky sekund. Pokud skladba nezaujme během prvních deseti taktů, algoritmus okamžitě nabízí další.
S walkmanem na opasku byl člověk odkázán na obsah kazety, kterou si ráno vložil do batohu. Přeskakování skladeb znamenalo zastavit chůzi, stisknout tlačítko rychlého posuvu, odhadnout podle síly návinu cívky délku pauzy a doufat, že trefíte začátek písně. Většina lidí proto poslouchala alba přesně tak, jak je kapely sestavily – od první do poslední skladby, včetně méně výrazných skladeb, které si posluchač oblíbil až po vícenásobném poslechu.
Digitální imitace walkmanu tak vrací pouze vizuální skořápku tehdejší doby. Přináší působivou grafiku rotujících cívek a příjemné mechanické zvuky, ale odehrává se ve světě dokonalého digitálního signálu, který se nikdy nezamotá do hnací hřídele, nezpomalí s vybíjející se baterií a neztratí výšky po zanesení tónové hlavy. Právě tyto nedokonalosti a kompromisy však tvořily skutečnou podstatu devadesátkového poslechu hudby.