Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Dnešní aplikace dělají z walkmanu romantiku. V devadesátkách stál půl výplaty a baterie vybil za jedno odpoledne

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vývojářský nápad s virtuálním walkmanem pro skládací telefony ukazuje, jak silnou nostalgii dnes kazetová éra vyvolává. Skutečný osobní poslech hudby v českých devadesátých letech však neměl s bezstarostnou digitální hračkou mnoho společného. Prozkoumali jsme dobové návody i každodenní praxi, která zahrnovala boj s vybitými monočlánky, namotanou pásku i nahrávání písniček z rozhlasu.
Stříbrný přenosný kazetový přehrávač Sony Walkman WM-F15 s rádiem a průhledem na kazetu

Stříbrný přenosný kazetový přehrávač Sony Walkman WM-F15 s rádiem a průhledem na kazetu

Zdroj: Dillan Payne / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Reklama
Další články z Retro Radar
Stála šest měsíčních platů a roky odříkání. Proč se obyčejný dvoutakt z Československa stal v tropech uctívaným národním kultem
Stála šest měsíčních platů a roky odříkání. Proč se obyčejný dvoutakt z Československa stal v tropech uctívaným národním kultem
Benzín za socialismu a dnes: Proč osmikorunový Special vyšel dráž než dnešní litr
Benzín za socialismu a dnes: Proč osmikorunový Special vyšel dráž než dnešní litr

Stál benzín za socialismu pár korun? Zjistěte, kolik litrů koupil průměrný plat v roce 1989, proč plná...

Většina rodin má tento oranžový mixér dodnes schovaný ve skříni. Za jeho padesátiletou životností stojí jeden úmyslně slabý plastový výlisek
Většina rodin má tento oranžový mixér dodnes schovaný ve skříni. Za jeho padesátiletou životností stojí jeden úmyslně slabý plastový výlisek

Oranžový kuchyňský robot ETA 0010 z Hlinska vydržel v rodinách desítky let. Zjistěte, jak fungovala jeho...

Ještě v roce 1995 přibývaly telefonní budky. Na domácí linku se čekalo průměrně dva a půl roku
Ještě v roce 1995 přibývaly telefonní budky. Na domácí linku se čekalo průměrně dva a půl roku

Ještě v roce 1995 veřejné telefony v Česku přibývaly. Dobová zpráva a údaje ČTÚ ukazují, proč byly potřeba...

Proč se na teletext čekalo: televizor musel stránku zachytit při dalším oběhu
Proč se na teletext čekalo: televizor musel stránku zachytit při dalším oběhu

Teletext vysílal stránky stále dokola. Vysvětlujeme, proč po zadání čísla televizor čekal, jak pomáhala...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.