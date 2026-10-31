Ostrava hostila XII. edukační sympozium Moderní léčba selhání ledvin. Mezi předními českými a zahraničními odborníky z oblasti nefrologie měla své zastoupení také nemocnice v Táboře. Konkrétně byla jednou z přednášejících primářka nefrologického oddělení Eva Křížová.
Táborská primářka přednášela o sodíku a moderní léčbě ledvin. Zaujala odborníky z Evropy
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu.
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