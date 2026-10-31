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Táborská primářka přednášela o sodíku a moderní léčbě ledvin. Zaujala odborníky z Evropy

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Ostrava hostila XII. edukační sympozium Moderní léčba selhání ledvin. Mezi předními českými a zahraničními odborníky z oblasti nefrologie měla své zastoupení také nemocnice v Táboře. Konkrétně byla jednou z přednášejících primářka nefrologického oddělení Eva Křížová.
Táborská primářka přednášela o sodíku a moderní léčbě ledvin. Zaujala odborníky z Evropy

Táborská primářka přednášela o sodíku a moderní léčbě ledvin. Zaujala odborníky z Evropy

Zdroj: Jihočeský kraj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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