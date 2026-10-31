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Zápotocký v pátek lhal a v pondělí zmizelo osmdesát miliard. Bez jediné koruny náhrady

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Když se řekne měnová reforma roku 1953, většina lidí si vybaví drastický přepočet hotovosti padesát ku jedné nebo slavný rozhlasový projev Antonína Zápotockého. Málokdo však tuší, že obrovskou část rodinných peněz komunistický stát nevyměnil vůbec. Vázané vklady z poválečného roku 1945 smazal jediný paragraf zcela bez náhrady.
Pohled na monumentální budovu České národní banky v pražské ulici Na Příkopě s plastikou Génia se lvem

Pohled na monumentální budovu České národní banky v pražské ulici Na Příkopě s plastikou Génia se lvem

Zdroj: Txllxt TxllxT / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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