Zápotocký v pátek lhal a v pondělí zmizelo osmdesát miliard. Bez jediné koruny náhrady

Když se řekne měnová reforma roku 1953, většina lidí si vybaví drastický přepočet hotovosti padesát ku jedné nebo slavný rozhlasový projev Antonína Zápotockého. Málokdo však tuší, že obrovskou část rodinných peněz komunistický stát nevyměnil vůbec. Vázané vklady z poválečného roku 1945 smazal jediný paragraf zcela bez náhrady.
Sobotní odpoledne 30. května 1953 vstoupilo do dějin jako mimořádný podraz na obyvatelstvu. Ještě v pátek 29. května ujišťoval prezident Antonín Zápotocký v rozhlase národ, že koruna je pevná a žádná reforma nehrozí. O pouhých čtyřiadvacet hodin později oznámil premiér Viliam Široký pravý opak. Od pondělí 1. června začala platit nová měna vytištěná v Sovětském svazu. Lidé marně obléhali obchody a zoufale se zbavovali starých bankovek, které ze dne na den ztratily hodnotu.
Přísné limity a drastické poměry
V paměti pamětníků dodnes zůstávají ponižující přepočty hotovosti. Každý občan, který nikoho nezaměstnával, si mohl vyměnit pouhých 300 starých korun v poměru 5:1, za což dostal 60 nových korun. Veškeré zbývající bankovky nad tento skromný limit propadly brutálnímu kurzu 50:1. Běžné vklady na knížkách se přepočítávaly v pásmech od 5:1 do 30:1, přičemž vklady uložené po 16. květnu stát znehodnotil rovněž kurzem 50:1.
Prvorepublikové spořitelny spravovaly úspory statisíců střadatelů. Po válce se však vklady proměnily ve vázané účty, které stát v roce 1953 bez náhrady smazal. Fojsinek / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Rychlý zásah do peněženek zažila země o desítky let později, když probíhalo
kolkování bankovek při vzniku samostatné české měny. V roce 1993 však šlo o poklidné technické rozdělení, zatímco v roce 1953 režim provedl faktický státní bankrot. Přesto v povědomí často zapadá, že ještě tvrdší osud potkal jinou masu peněz, kterou střadatelé evidovali už od konce války. Vázané vklady z roku 1945: Osmdesát miliard v pasti
Vše začalo na podzimu 1945. Poválečné Československo zaplavily protektorátní koruny, slovenské koruny, říšské marky i poukázky Rudé armády. Tehdejší měnová reforma prezidenta Edvarda Beneše proto provedla radikální očistu oběživa. Lidé dostali v hotovosti jen 500 korun nové měny. Veškerou zbývající hotovost i dosavadní bankovní úspory stát zablokoval na takzvaných vázaných vkladech.
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Lidé si sice v dalších desetiletích zvykli na různé formy blokovaných peněz, jaké představoval například
vázaný vklad na nákup nového auta v Mototechně, jenže poválečné vázané účty měly úplně jiné rozměry. Šlo o rodinné rezervy, věna i úspory živnostníků. Peníze spravoval Likvidační fond měnový a vybrat se z nich dalo jen výjimečně na zvláštní povolení při těžké nemoci, svatbě či pohřbu. Úřady navíc léta slibovaly, že po obnově hospodářství zablokované prostředky postupně uvolní. Pátá brána plzeňských Škodových závodů, tehdy přejmenovaných na Závody V. I. Lenina, kudy 1. června 1953 vyrazily do ulic tisíce rozzuřených dělníků protestovat proti peněžní reformě. JiriMatejicek / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Paragraf 7: Vymazáno bez jediné koruny
Místo uvolnění však přišel definitivní škrt. Vládní návrh, který parlament schválil jako
zákon o peněžní reformě číslo 41/1953 Sb., obsahoval oddíl IV nazvaný Zrušení některých pohledávek a závazků. Jeho paragraf 7 nařídil, že dnem 1. června 1953 se bez jakékoliv náhrady ruší všechny vázané vklady z roku 1945, tuzemské cenné papíry v povinné úschově i vázané životní pojistky.
Týmž krokem stát bez náhrady zrušil také veškeré státní dluhopisy vydané po roce 1945. Následující paragraf 8 zlikvidoval i samotný Likvidační fond měnový a jeho majetek převedl na stát. Žádný přepočet 5:1 ani 50:1 se nekonal. Statisíce střadatelů se v pondělí ráno probudily s vědomím, že jejich vázané vkladní knížky jsou bezcenné.
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Potvrzení centrální banky a vzpoura v Plzni
Rozsah této finanční operace byl drtivý. Jak potvrzuje
odborný přehled České národní banky, na vázaných vkladech z roku 1945 leželo přibližně osmdesát miliard korun, které stát měnovou reformou v roce 1953 beze zbytku anuloval. Z celkového oběživa platidel z roku 1945 v hodnotě 52 miliard korun navíc zůstal v rukou obyvatel pouhý zlomek, zhruba 1,4 miliardy nových korun.
Likvidace rodinných úspor vyvolala okamžitý odpor. V pondělí 1. června 1953 vypukly stávky na stovkách pracovišť. Do dějin vstoupilo povstání ve Škodových závodech v Plzni, tehdy Závodech V. I. Lenina, kde dělníci zastavili práci a obsadili radnici na náměstí Republiky. Režim protesty krvavě potlačil pomocí Lidových milicí i armády. Ztracené miliardy z vázaných vkladů však lidem už nikdo nevrátil.