Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kvalifikace VC Mexika: Hamilton získal první pole position ve Ferrari

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kvalifikaci v Mexiku ovládl Lewis Hamilton, který tak poprvé získal pole position pro závod v barvách Ferrari. Druhý nejrychlejší byl George Russell a na třetím místě skončil Charles Leclerc. Kvalifikace byla jednou přerušena červenými vlajkami kvůli odstavenému monopostu Fernanda Alonsa. Estebana Ocona pro zbytek víkendu nahradil Rjó Hirakawa.
Hamilton_2026_VC Mexika

Hamilton_2026_VC Mexika

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 31.10.2026 21:48

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Spuštění větrného tunelu se blíží: Mekies nastínil přibližný termín
Spuštění větrného tunelu se blíží: Mekies nastínil přibližný termín
Výsledky FP3 VC Mexika: Nejlépe si vedl Lando Norris
Výsledky FP3 VC Mexika: Nejlépe si vedl Lando Norris

Třetí trénink závodního víkendu v Mexiku ovládl Norris před Antonellim a Leclercem. Haas pro zbytek víkendu...

Ocona v Mexiku střídá Hirakawa: Haas potvrdil, že důvodem není zdravotní stav
Ocona v Mexiku střídá Hirakawa: Haas potvrdil, že důvodem není zdravotní stav

Před sobotním programem v Mexiku dochází k jedné důležité změně. Esteban Ocon se z blíže nespecifikovaných...

Pohár konstruktérů je pořádně zamotaný: Jaký je Verstappenův cíl?
Pohár konstruktérů je pořádně zamotaný: Jaký je Verstappenův cíl?

V neděli večer se s obrovskou pravděpodobností přepíše historie, která platí od roku 2010. Andrea Kimi...

Nové jméno v hledáčku Cadillacu: Vesti se hlásí o místo na roštu
Nové jméno v hledáčku Cadillacu: Vesti se hlásí o místo na roštu

Možná už jsme na něj skoro zapomněli, ovšem nyní se znovu objevil, zajel třetí místo v prvním volném...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.