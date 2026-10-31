Kvalifikace VC Mexika: Hamilton získal první pole position ve Ferrari

This opportunity for Ryo Hirakawa!
He jumps in at Haas on an F1 Saturday for the first time in his career so far
#F1 #MexicoGP https://t.co/kD6XuOWkJW
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
V Mexiku bylo 26 °C a teplota tratě se pohybovala kolem 48 °C.
Q1
Jako první na trať vyjel domácí Sergio Pérez.
GREEN FOR Q1
Perez is first out on track in front of his adoring home fans
#F1 #MexicoGP https://t.co/J38Jdn4bbF
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Lance Stroll zahodil svůj pokus tím, že probrzdil a vyjel mimo trať v zatáčce číslo 4.
A sizeable moment for Stroll who locks up and straight lines Turn 4!
#F1 #MexicoGP https://t.co/WI78HXoMB9
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Fernando Alonso zastavil svůj monopost v zatáčce číslo 13. Následně byly byly vyvěšeny červené vlajky. Španěl byl viditelně naštvaný, když odstavoval svůj vůz. Mezitím byl smazán ještě čas Isacku Hadjarovi za překročení traťových limitů.
Frustration for Fernando!
He throws his hands up in despair as he is asked to stopped his car on track
#F1 #MexicoGP https://t.co/6spZ9ouxob
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Po odklizení monopostu Aston Martinu se v 22:15 našeho času opět pokračovalo v kvalifikaci. 3 minuty před restartem již všichni netrpělivě čekali na výjezdu z boxové uličky.
Q1 RESUMES
The session resumes with Valtteri Bottas leading the queue out of the pit lane
#F1 #MexicoGP https://t.co/pWifG23dKT
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
První měřený čas Charlesu Leclercovi zkazily červené vlajky. Napodruhé už se nenechal rozhodit a 5 minut před koncem Q1 byl nejrychlejší s časem 1:17.532.
Leclerc jumps to the top of the timesheets!
The benchmark is set at 1:17.532
#F1 #MexicoGP https://t.co/SLX2hNOGwk
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Isack Hadjar i ve druhém pokusu udělal chybu a byl prozatím na patnáctém místě. Na potřetí již pilot Red Bullu vše zvládl a bezpečně postoupil do Q2.
Andrea Kimi Antonelli ukázal, jak se dělá drift.
Slidin‘ through the middle sector!
#F1 #MexicoGP https://t.co/V6bbQxcEFI
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Lance Stroll se nedokázal zlepšit, naopak byl znova mimo trať.
No improvement from Stroll in the end on his last lap of Q1
He caught the Turn 9 exit kerb which sent him into the run-off area on the inside of Turn 9
#F1 #MexicoGP https://t.co/CBE8PvGNX3
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
V první části kvalifikace vypadli: Alex Albon, Fernando Alonso, Rjó Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Pérez a Valtteri Bottas.
ELIMINATED IN Q1 ❌
17. Albon
18. Alonso
19. Hirakawa
20. Stroll
21. Perez
22. Bottas
#F1 #MexicoGP https://t.co/t3m2At5uOH
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Q2
George Russell byl tentokráte prvním jezdcem na trati.
GREEN FOR Q2
Russell leads us out onto the track for the second part of Quali
#F1 #MexicoGP https://t.co/hBY6Rwpl1G
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Třetí sektor ve stadionu je pro jezdce prozatím záludný. Lewis Hamilton právě na stadionu zahodil svůj první pokus v Q2.
Heading towards the run-off goes Hamilton in Estadio!
He gathers it up and continues, but he has to abandon his first lap of Q2
#F1 #MexicoGP https://t.co/YVeqekW05F
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
5 minut před koncem Q2 byl nejrychlejší Max Verstappen s časem 1:16.876.
Verstappen is fastest after the first runs of Q2
The benchmark currently stands at 1:16.876 with just over six minutes to go
#F1 #MexicoGP https://t.co/cxqH3QEM6w
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Lewis Hamilton napodruhé nenechal nic náhodě a posunul se na třetí pozici.
Nepříjemné překvapení v McLarenu. Oscar Piastri zajel pouze třináctý nejrychlejší čas a Australan se tak nepodívá do Q3. Britská stáj se pravděpodobně snažila ušetřit pneumatiky a risk se nevyplatil.
Oscar Piastri is OUT at the end of Q2!
His final lap gets him up to P13 having had to abandon his previous attempt
#F1 #MexicoGP https://t.co/NaJLLU2OlY
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Do Q3 nepostoupili: Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto a Oliver Bearman.
ELIMINATED IN Q2 ❌
11. Hulkenberg
12. Colapinto
13. Piastri
14. Bortoleto
15. Bearman
16. Sainz
#F1 #MexicoGP https://t.co/Rca6vIwwB8
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Q3
Opět na trati jako první byli piloti Mercedesu.
GREEN LIGHT
Q3 is underway! Who will secure Pole Position in Mexico City?
#F1 #MexicoGP https://t.co/Ki1E4jDEK8
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Zajímavá příprava u Stříbrných šípů. George Russell rozjel měřené kolo, ale po konci prvního sektoru ho vzdal, protože neměl dostatek gripu. Naopak Andrea Kimi Antonelli od začátku řekl, že pojede 2 přípravné kola.
Pořadí po prvních pokusech: Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Pierre Gasly, Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Arvid Lindblad a Isack Hadjar, který se znovu stal obětí ve stadionu, kde neměl grip a probrzdil. Pilot Red Bullu navíc při nájezdu do boxů přejel bílou čáru. Právě tento prohřešek vyšetřovali komisaři.
A dramatic moment for Hadjar
The Red Bull driver locks up into Turn 13 and runs wide!
#F1 #MexicoGP https://t.co/11DMNu6ct9
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Prvním v cíli byl George Rusell, který se posunul na pole position.
Russell is looking quick on his final run
He jumps up to provisional Pole… but there’s plenty more laps to see!
#F1 #MexicoGP https://t.co/XmW7aCiWxt
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Následně ho překonal Lewis Hamilton o 9 tisícin sekundy. Charles Leclerc nedokázal odpovědět a byl pouze třetí. Čekalo se na Antonelliho a Verstappena. Ital zajel pouze páté nejrychlejší kolo. Max Verstappen probrzdil ve stadionu a tak byl pouze čtvrtý.
Lewis Hamilton získal pole position! Brit poprvé získal pole position v kvalifikaci pro závod v barvách Ferrari. Sedminásobný mistr světa tak má 105 pole position ve své kariéře.
SIR LEWIS HAMILTON.
Securing his first Pole Position since 2023!
#F1 #MexicoGP https://t.co/0I8Lrb6hIV
— Formula 1 (@F1) October 31, 2026