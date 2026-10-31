Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kvůli závodům se vzdal domu a bydlel v karavanu. Příběh legendy formule 1 Gillese Villeneuva míří do českých kin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mladík z quebeckého venkova, který hrál na trubku, závodil na sněžných skútrech a nakonec se stal miláčkem Ferrari. Životopisný film Villeneuve: Zrození šampióna (Villeneuve: Rise of a Legend) vypráví o tom, jak se z Gillese Villeneuva stala legenda formule 1. Do českých kin dorazí už v listopadu. N
Kvůli závodům se vzdal domu a bydlel v karavanu. Příběh legendy formule 1 Gillese Villeneuva míří do českých kin

Kvůli závodům se vzdal domu a bydlel v karavanu. Příběh legendy formule 1 Gillese Villeneuva míří do českých kin

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 18:00

Reklama
Další články z Netflixer
Kvíz o filmu Ať žijí duchové: Jak dobře znáte oblíbenou pohádku, její postavy a písničky?
Kvíz o filmu Ať žijí duchové: Jak dobře znáte oblíbenou pohádku, její postavy a písničky?
Místo intrik orli a lampy. Část diváků už má filmových Zrádců dost a ostře kritizuje tvůrce
Místo intrik orli a lampy. Část diváků už má filmových Zrádců dost a ostře kritizuje tvůrce

Orel na nebi, lampy v hradních chodbách a dlouhé záběry na hradního pána. Třetí řada reality show Zrádci...

Netflix chystá novou lechtivou romanci, která pobláznila TikTok. Knižní hit, který prodal 12 milionů výtisků, míří na obrazovky
Netflix chystá novou lechtivou romanci, která pobláznila TikTok. Knižní hit, který prodal 12 milionů výtisků, míří na obrazovky

Zachmuřený Alex Volkov má dohlížet na mladší sestru svého nejlepšího kamaráda, sluníčkovou Avu Chen. Právě...

Na Štědrý den přišel na policii a přiznal se ke dvěma vraždám. Netflix chystá thriller od mistra nečekaných zvratů
Na Štědrý den přišel na policii a přiznal se ke dvěma vraždám. Netflix chystá thriller od mistra nečekaných zvratů

Vánoce na Netflixu letos nebudou jen o dojácích a romantice. Oriol Paulo, autor thrilleru Contratiempo a...

Na medicíně nepatřil k nejlepším, teď má zachraňovat životy. Netflix uvede napínavý seriál z nemocniční pohotovosti
Na medicíně nepatřil k nejlepším, teď má zachraňovat životy. Netflix uvede napínavý seriál z nemocniční pohotovosti

Co se odehrává za dveřmi nemocničního urgentního příjmu, kde o životě a smrti někdy rozhodují pouhé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.