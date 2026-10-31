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Dead Island 2 za pouhých 4,99 €! Steam nabízí brutální zombie akci s 90% slevou

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Brutální souboje, hordy zombie a sluncem zalité Los Angeles. Dead Island 2 jsme si zahráli také na Gamebotu a nyní si ho můžete pořídit za pouhých 4,99 €. Steam nabízí slevu 90 %, která však potrvá jen do 2. listopadu.
Dead Island 2 za pouhých 4,99 €! Steam nabízí brutální zombie akci s 90% slevou

Dead Island 2 za pouhých 4,99 €! Steam nabízí brutální zombie akci s 90% slevou

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 22:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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