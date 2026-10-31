Dead Island 2 za pouhých 4,99 €! Steam nabízí brutální zombie akci s 90% slevou

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Pokud máte rádi zombie hry, na Steamu právě probíhá jedna z těch zajímavějších akcí letošního halloweenského výprodeje.
Dead Island 2, který běžně stojí 49,99 €, nyní pořídíte za pouhých 4,99 €. Sleva tak dosahuje rovných 90 % a při nákupu ušetříte 45 eur. Nabídka platí do 2. listopadu 2026.
Dead Island 2 rozhodně není neznámý titul. Pokračování populární zombie série od studia Dambuster Studios vyšlo původně 21. dubna 2023, zatímco na Steam dorazilo až o rok později, 22. dubna 2024. Hra přenesla zombie apokalypsu z tropického ostrova přímo do Los Angeles, kde se luxusní vily, pláže a známé ulice proměnily v bojiště plná nemrtvých.
Dead Island 2 jsme si zahráli také na Gamebotu, takže se tentokrát nevěnujeme pouze zajímavě vypadající hře z nabídky Steamu. Pokud jste titul dosud míjeli kvůli jeho ceně, současná akce představuje příležitost, jak si ho vyzkoušet za podstatně menší peníze. Los Angeles plné zombie, černého humoru a brutálních soubojů
Dead Island 2 se soustředí především na akci z pohledu první osoby. Hráč si na začátku vybírá jednu ze šesti postav, které se liší svými vlastnostmi a schopnostmi. Následně vyráží do města zasaženého smrtící epidemií, kde hledá odpovědi na otázky kolem vlastní imunity a původu nákazy.
Nejvýraznější součástí hry je bojový systém. Proti zombie můžete použít nejrůznější zbraně od obyčejných pálek a kladiv až po střelné zbraně a upravené nástroje schopné způsobovat elektrické nebo ohnivé poškození. Vývojáři navíc vytvořili technologii F.L.E.S.H., díky které nepřátelé viditelně reagují na jednotlivé zásahy a utrpěná zranění.
Právě na tomto systému hra staví velkou část své identity. Nejde o klasický horor, ve kterém se většinu času schováváte a šetříte každý náboj.
Dead Island 2 nabízí především krvavou akční zábavu s výraznou dávkou černého humoru.
Na rozdíl od řady moderních akčních RPG navíc neobsahuje jeden obrovský, souvisle otevřený svět. Los Angeles je rozdělené na menší oblasti, například Beverly Hills, Venice Beach nebo Hollywood Boulevard. Ty lze postupně prozkoumávat, plnit v nich vedlejší úkoly a hledat nové vybavení.
Hra ovšem nemusí vyhovovat každému. Základní herní náplň stojí především na opakovaných soubojích, sbírání vybavení a vylepšování zbraní. Kdo očekává propracovanou simulaci přežití nebo rozsáhlé příběhové RPG, může být zklamaný. Pro milovníky přímočaré zombie akce jde naopak o poměrně jasně vymezený zážitek.
Za necelých pět eur dostanete celou základní hru
Důležitou informací pro české hráče je přítomnost české lokalizace. Dead Island 2 obsahuje
české titulky i rozhraní, zatímco dabing zůstává anglický. Nechybí ani možnost online kooperace až tří hráčů, takže se do ulic Los Angeles nemusíte vydávat sami.
Na Steamu má hra velmi kladné hodnocení mezi česky píšícími uživateli. Ohlasy tak naznačují, že si titul našel své příznivce i přes výhrady k opakující se hratelnosti nebo méně výraznému příběhu.
Před nákupem je však dobré vědět, že
sleva 90 % se vztahuje na základní edici Dead Island 2. Dodatečná příběhová rozšíření Haus a SoLA nejsou její součástí. Pro zájemce o další obsah existuje také Ultimate Edition, která obsahuje mimo jiné Expansion Pass a několik balíčků vybavení.
Zajímavé je, že současných 4,99 € není historicky první takto nízká cena. Dead Island 2 už se na Steamu za stejnou částku v minulosti prodával. Přesto jde o jednu z nejnižších zaznamenaných cen, za které bylo možné titul pořídit.
Aktuální akce skončí
v pondělí 2. listopadu 2026. Pokud tedy hledáte něco tematického na halloweenský víkend nebo si chcete doplnit herní knihovnu o známou zombie akci, tentokrát nemusíte utratit ani pět eur.
Zdroj:
https://store.steampowered.com/app/934700/Dead_Island_2
https://press.plaion.com/DEAD-ISLAND-2-IS-OUT-NOW