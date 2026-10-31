Spuštění větrného tunelu se blíží: Mekies nastínil přibližný termínPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Spuštění větrného tunelu se blíží: Mekies nastínil přibližný termín
Článek byl publikován 31.10.2026 20:15
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