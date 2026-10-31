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Spuštění větrného tunelu se blíží: Mekies nastínil přibližný termín

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V Milton Keynes momentálně probíhají intenzivní stavební práce na výstavbě moderního větrného tunelu. Nové zařízení nahradí zastaralou techniku, která pochází ještě z dob druhé světové války.
Spuštění větrného tunelu se blíží: Mekies nastínil přibližný termín

Spuštění větrného tunelu se blíží: Mekies nastínil přibližný termín

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 20:15

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