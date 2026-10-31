Růžová se dá i jíst. 7 jídel a dezertů, které vypadají nádherně a chutnají ještě líp

1. Řepný hummus
Uvařená nebo upečená řepa rozmixovaná s cizrnou, tahini, citronem, česnekem a římským kmínem vytvoří barvu, kterou by potravinářské barvivo jen závidělo. Začni menším množstvím řepy, aby pořád chutnal jako hummus, ne jako pomazánka z řepy s alibi. Navrch olivový olej, sezam, pistácie nebo trochu fety.
2. Růžové těstoviny s řepou a ricottou
Pečená řepa, ricotta, citron, parmazán a trochu vody z těstovin se rozmixují do krémové omáčky, která je přirozeně výrazně růžová. Nejlépe fungují kratší tvary nebo rigatoni. Přidej černý pepř, bylinky a něco křupavého – třeba vlašské ořechy. Vypadá to jako party trik, ale ve skutečnosti je to normální večeře.
3. Losos s růžovým grapefruitem
Tady se barva nesnaží být roztomilá vůbec. Pečený nebo opečený losos, růžový grapefruit, fenykl, rukola a jednoduchý citrusový dressing vytvoří salát, který vypadá slavnostně a chutná svěže. Hořkost grapefruitu dobře vyvažuje tučnější rybu.
4. Jahodové tiramisu
Klasické tiramisu má kávu a kakao; jahodová verze se opírá o mascarpone, piškoty a čerstvé nebo krátce macerované jahody. Pokud chceš růžovou opravdu vidět, část jahod rozmixuj a použij mezi vrstvami. Není potřeba obarvit celý krém. Přirozená barva ovoce vypadá mnohem lépe než neon.
5. Malinová panna cotta
Panna cotta je téměř ideální plátno pro maliny. Buď přidej část malinového pyré přímo do smetanové směsi, nebo nech panna cottu světlou a udělej intenzivní růžovou malinovou vrstvu nahoru. Kyselost malin je přesně to, co sladká smetana potřebuje.
6. Ruby čokoládový dezert
Ruby čokoláda má přirozeně růžový až růžovočervený odstín a ovocnější chuťový profil. Dá se použít do ganache, mousse, polevy nebo jednoduchých čokoládových střepů na dezert. Pokud ji kombinuješ s malinami nebo jahodami, drž ostatní prvky jednoduché, jinak se z elegantní růžové rychle stane cukrářský festival.
7. Pink pancakes bez lahvičky barviva
Do těsta můžeš přidat malé množství velmi jemně rozmixované vařené řepy nebo lyofilizovaných malin. Řepa dá výraznější růžovou, maliny ovocnější chuť. Podávej s řeckým jogurtem, ovocem a trochou medu nebo javorového sirupu. Jestli budou děti tvrdit, že růžová palačinka chutná lépe než béžová, vědecky jim to nepotvrdíme. Ale nebudeme se s nimi hádat.
A co růžové pití?
Růžový grapefruit, maliny, ibišek nebo jahody umí udělat krásný nealkoholický drink bez jediné kapky umělého barviva. Led, perlivá voda, citrus, ovoce a bylinka úplně stačí. Po týdnu halloweenských koktejlů, které vypadají jako laboratorní nehoda, je to docela příjemná změna.
Růžová sobota může skončit úplně normální večeří
Nemusíš udělat všech sedm jídel a rozhodně nemusíš sladit ubrus s hummusem. Vyber jedno. Pointa dne není vytvořit tematickou restauraci, ale připomenout si, že barva může být zábavná i bez plastových dekorací. A pokud ti po týdnu dýní někdo přinese růžové těstoviny, možná právě zachránil konec října.
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Zdroje: BBC Good Food – Beetroot hummus [1], BBC Good Food – Beetroot pasta [2], BBC Good Food – Strawberry tiramisu [3], BBC Good Food – Panna cotta recipes [4].