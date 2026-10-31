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Vatikán se po 359 letech vrátil ke Galileovi. Slavná „omluva“ je složitější, než se vypráví

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Když 31. října 1992 papež Jan Pavel II. hovořil o Galileovi, zprávy po světě často shrnovaly událost jako omluvu za dávné odsouzení astronoma. Skutečný projev byl však složitější. Vatikán přiznal historické chyby a neporozumění mezi teology a vědci, aniž by tím jednoduše zrušil proces z roku 1633.
Vatikán se po 359 letech vrátil ke Galileovi. Slavná „omluva“ je složitější, než se vypráví

Vatikán se po 359 letech vrátil ke Galileovi. Slavná „omluva“ je složitější, než se vypráví

Doba čtení 16 min

Článek byl publikován 31.10.2026 18:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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