Vatikán se po 359 letech vrátil ke Galileovi. Slavná „omluva“ je složitější, než se vypráví

Mladík, který měl být lékařem, ale zajímala ho matematika
Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v italské Pise. Jeho otec Vincenzo byl hudebník a hudební teoretik, který se zabýval také matematickými vztahy mezi tóny. Rodina nebyla chudá, ale ani natolik zámožná, aby si mohla dovolit přestat přemýšlet o budoucím příjmu.
Mladý Galileo měl původně studovat medicínu. Roku 1580 nastoupil na univerzitu v Pise, jenže postupně ho mnohem více než lékařství začala přitahovat matematika. Studium medicíny nedokončil. Místo toho se věnoval geometrii, mechanice a otázkám, které by dnes spadaly do fyziky.
Zajímal se například o to, jak se pohybují padající tělesa, proč se předměty udržují na vodní hladině a jak lze přírodní jevy vyjádřit matematickými vztahy. Působil na univerzitě v Pise a později v Padově, kde strávil osmnáct mimořádně plodných let. Vedle výuky se zabýval technickými přístroji, vojenskými výpočty a praktickými matematickými problémy.
Galileo přitom nebyl osamělým mudrcem zavřeným v pracovně. Potřeboval vydělávat, získávat podporu vlivných lidí a prosazovat své objevy mezi ostatními vzdělanci.
Dokázal být výborným učitelem a přesvědčivým autorem, ale také tvrdým polemikem. V odborných sporech neváhal zesměšňovat argumenty protivníků, což mu pomáhalo získávat pozornost, ale zároveň vytvářelo nepřátele. Právě tato kombinace mimořádného talentu, společenských ambicí a bojovné povahy později významně ovlivnila jeho osud.
Jednoduchý dalekohled obrátil jeho život naruby
V roce 1609 se Galileo dozvěděl o novém optickém přístroji, který vznikl v Nizozemsku. Dalekohled umožňoval pozorovat vzdálené předměty tak, jako by byly mnohem blíž. Galileo jej nevynalezl, ale rychle pochopil jeho možnosti a začal konstrukci zdokonalovat. Zatímco jiní lidé oceňovali především vojenské a námořní využití novinky, Galileo obrátil svůj přístroj k noční obloze. A začal nacházet věci, které neodpovídaly tradičnímu obrazu vesmíru.
Měsíc nebyl dokonale hladká nebeská koule. Jeho povrch vykazoval nerovnosti, hory a údolí. Slunce mělo skvrny, jejichž pohyb ukazoval, že se otáčí. Mléčná dráha se při pohledu dalekohledem rozpadala na obrovské množství slabých hvězd. Největší rozruch však vyvolalo pozorování Jupiteru.
V lednu 1610 Galileo zjistil, že se v jeho blízkosti nacházejí čtyři drobné světelné body, které během následujících nocí mění polohu. Postupně dospěl k závěru, že nejde o vzdálené stálice, ale o měsíce obíhající kolem Jupiteru. Dnes je známe jako Io, Europu, Ganymed a Callisto.
Pro astronomii šlo o mimořádný objev. Ukazoval totiž, že ne všechna nebeská tělesa obíhají přímo kolem Země. Galileo výsledky zveřejnil roku 1610 v knize Sidereus Nuncius, známé jako Hvězdný posel. Jeho sláva rychle rostla a brzy získal výhodné postavení u toskánského dvora Medicejských. Jenže popularita nového pozorovatele neznamenala, že všichni jeho závěry přijali.
Galileo Galilei, img picryl
Venuše ukázala, že tradiční obraz vesmíru má vážný problém
Po staletí byla v evropské vzdělanosti velmi vlivná představa vesmíru, v jehož středu stojí nehybná Země. Neznamená to, že by všichni astronomové zastávali úplně totožný model. Existovalo několik různých představ o uspořádání nebeských těles. Velký vliv měl zejména systém spojovaný s řeckým astronomem Klaudiem Ptolemaiem. V něm se planety pohybovaly po složitých kombinacích kruhových drah kolem nehybné Země.
Polský astronom Mikuláš Koperník už v 16. století navrhl jinou možnost: Země je jednou z planet obíhajících kolem Slunce. Koperníkova teorie však nebyla automaticky přijata jako pravdivý fyzikální popis světa. Někteří astronomové ji používali jako matematický model, aniž by byli přesvědčeni, že se Země skutečně pohybuje.
Galileova pozorování přinesla nové argumenty. Zvlášť významné byly fáze Venuše. Planeta při pozorování dalekohledem vykazovala proměny osvětlené části podobné fázím Měsíce.
Tyto změny nebylo možné uspokojivě vysvětlit klasickou podobou Ptolemaiova systému, v němž Venuše zůstávala vždy mezi Zemí a Sluncem. Zde se ale skrývá důležitý historický detail: fáze Venuše samy o sobě ještě nedokazovaly, že se Země pohybuje kolem Slunce.
Byly slučitelné také s modelem, který prosazoval dánský astronom Tycho Brahe. V jeho systému Země zůstávala nehybná, Slunce obíhalo kolem ní a ostatní planety obíhaly kolem Slunce. Galileo tedy poskytl mimořádně silné důkazy proti některým starším představám, ale v té chvíli ještě neměl nezpochybnitelný důkaz celé Koperníkovy soustavy. Právě tento rozdíl později sehrál významnou roli ve sporu s církevními autoritami.
Galileo měl pravdu o pohybu Země. V jednom zásadním důkazu se ale mýlil
Při populárním vyprávění o Galileovi často vzniká dojem, že měl na všechno správnou odpověď, zatímco jeho protivníci pouze odmítali přijmout zjevné důkazy. Skutečnost byla složitější. Galileo se například pokoušel dokázat pohyb Země pomocí přílivu a odlivu. Domníval se, že střídání mořské hladiny vzniká v důsledku kombinace otáčení Země a jejího oběhu kolem Slunce.
Dnes víme, že jeho vysvětlení bylo nesprávné. Hlavní příčinou přílivu a odlivu jsou gravitační účinky Měsíce a Slunce. Právě Johannes Kepler, další významný astronom té doby, uvažoval o souvislosti přílivu s působením Měsíce. Galileo však takové vysvětlení odmítal.
Jeho omyl je připomínkou, že vědecký pokrok nemusí být přímočarý. Mimořádně schopný badatel může dospět ke správnému závěru a zároveň použít chybný argument na jeho podporu. To však nijak neospravedlňuje zákaz vědecké diskuse nebo zásahy inkvizice. Ukazuje to spíše, proč je třeba odlišovat otázku, zda měl Galileo pravdu o pohybu Země, od otázky, jak silné důkazy měl v konkrétním okamžiku k dispozici.
V první polovině 17. století ještě neexistovalo například měření roční hvězdné paralaxy, které by přímo ukazovalo změnu pozorovacího směru ke hvězdám při oběhu Země kolem Slunce. Takové důkazy přišly až mnohem později. Galileo tedy prosazoval správnou základní představu o uspořádání sluneční soustavy, ale spor se odehrával v době, kdy vědecké poznání ještě nebylo úplné.
Proč se astronomie najednou stala problémem pro teology
Vědecký spor sám o sobě nemusel vést k církevnímu procesu. Významnou roli hrála otázka, jak vykládat biblické texty. Některé pasáže Písma byly tradičně chápány tak, že Země stojí nehybně, zatímco Slunce se pohybuje po obloze. Pokud by se prokázalo, že Země ve skutečnosti obíhá kolem Slunce, vznikla by otázka, zda tyto pasáže nejsou vykládány příliš doslovně.
Galileo přitom nebyl odpůrcem křesťanství. Sám byl katolík a snažil se ukázat, že biblické texty a vědecké poznání nemusí být v rozporu, pokud respektujeme odlišný účel obou oblastí. V dopisech svým současníkům rozvíjel myšlenku, že Písmo nemá sloužit jako učebnice astronomických mechanismů.
Ne všichni teologové s tím souhlasili. Kardinál Robert Bellarmino připouštěl, že se Koperníkův model může používat jako matematická hypotéza. Odmítal však, aby byl veřejně prosazován jako skutečný popis světa bez důkazu, který by podle tehdejších měřítek považoval za dostatečný. V dopise z roku 1615 vysvětloval, že kdyby existoval skutečný důkaz pohybu Země, bylo by nutné znovu promyslet výklad biblických pasáží.
Problém spočíval v tom, že současně považoval dosavadní důkazy za nedostatečné a biblický výklad za významnou autoritu. Tím se spor dostával za hranice astronomie. Začalo se rozhodovat nejen o tom, který model nebeských pohybů je správný, ale také o tom, kdo má právo určovat, jaké přírodovědné tvrzení může být veřejně hájeno.
Zakázaná kniha kněze, který se pokusil sladit Koperníka s Biblí
Galileo nebyl jediným člověkem, který se kvůli novému obrazu vesmíru dostal do konfliktu s církevními úřady. Pozoruhodný je příběh Paola Antonia Foscariniho, italského karmelitána, matematika a teologa. Na rozdíl od představy, že proti heliocentrismu stáli všichni duchovní, se Foscarini rozhodl Koperníkovu soustavu otevřeně hájit.
Roku 1615 vydal spis, v němž se pokoušel ukázat, že pohyb Země kolem Slunce nemusí odporovat biblickým textům. Jeho argument byl v zásadě podobný Galileovu: pokud přírodní poznání odhaluje skutečné uspořádání světa, musíme znovu promyslet, zda příslušné pasáže Písma vykládáme správně.
Foscarini se obrátil také na kardinála Bellarmina. Ten mu v dubnu 1615 odpověděl, že jako hypotetický matematický model lze Koperníkův systém používat. Prohlásit jej však za fyzikální skutečnost považoval bez rozhodujícího důkazu za nebezpečné. O rok později, v březnu 1616, zasáhla Kongregace Indexu zakázaných knih.
Koperníkovo dílo O obězích nebeských sfér bylo pozastaveno do provedení požadovaných úprav. Foscariniho kniha však byla zakázána úplně. Tento rozdíl je významný. Foscarini se totiž nepokoušel pouze navrhnout nový astronomický model. Tvrdil také, že jej lze považovat za slučitelný s katolickou vírou, a tím vstupoval přímo do prostoru, který si církevní autority vyhrazovaly pro teologické posuzování.
Foscarini ještě v roce 1616 zemřel. Nedožil se tedy Galileova procesu, k němuž došlo o sedmnáct let později.
Jeho osud však ukazuje, že konflikt nebyl prostým soubojem nevěřících vědců s věřícími duchovními. Někteří zastánci nové astronomie byli sami členy církve a snažili se problém řešit právě prostřednictvím teologie.
Giordano Bruno skončil na hranici. Nebylo to ale totéž jako Galileův případ
V souvislosti s Galileem se často připomíná ještě jedno jméno: Giordano Bruno. Italský filozof a někdejší dominikánský mnich rozvíjel na konci 16. století mimořádně odvážné představy o vesmíru. Uvažoval o jeho nekonečnosti a o nesčetných světech, které by mohly existovat kolem dalších hvězd. Jeho kosmologie se zásadně lišila od tehdejšího tradičního obrazu uzavřeného vesmíru.
Bruno však nebyl astronomem Galileova typu. Nepřinesl teleskopická pozorování ani přesná fyzikální měření, která by jeho představu nekonečného vesmíru dokládala. Jeho práce byla především filozofická a metafyzická. Navíc se dostával do konfliktu s katolickou věroukou i v otázkách, které s astronomií přímo nesouvisely. Týkaly se například Trojice, Kristova božství a dalších základních náboženských nauk. Po dlouhém inkvizičním procesu byl Bruno roku 1600 v Římě upálen.
Je proto nepřesné tvrdit, že byl popraven jednoduše proto, že učil, že se Země pohybuje kolem Slunce. Jeho případ zahrnoval mnohem širší soubor teologických a filozofických sporů. To však nesnižuje závažnost jeho popravy ani skutečnost, že se jeho kosmologické představy staly jedním z bodů střetu s církevní autoritou.
Srovnání Bruna a Galilea je zajímavé právě proto, že ukazuje různé podoby napětí mezi novými představami o světě a tehdejším náboženským řádem.
Bruno se dostal do konfliktu především kvůli rozsáhlému filozofickému a teologickému systému. Galileo kvůli obhajobě určitého výkladu přírodních jevů a přesvědčení, že o skutečném uspořádání nebeských těles mají rozhodovat astronomické důkazy. Oba případy se později staly symboly svobody myšlení, ale jejich historické příčiny nebyly totožné.
Přítel na papežském stolci, který se nakonec obrátil proti němu
Galileův konflikt s Římem se vyvíjel postupně. V roce 1616 byl upozorněn, že nesmí zastávat nebo obhajovat Koperníkovu nauku jako fyzikální pravdu. Přesný obsah příkazu, který tehdy obdržel, se později stal důležitou otázkou při jeho procesu. Po několik dalších let se Galileo věnoval různým vědeckým sporům a pokračoval ve své práci.
Situace se zdánlivě změnila roku 1623, kdy byl papežem zvolen kardinál Maffeo Barberini, známý jako Urban VIII. Barberini Galilea znal a dříve se o jeho práci zajímal. Galileo proto mohl doufat, že pod novým papežem získá větší prostor pro diskusi o Koperníkově soustavě.
Začal pracovat na knize, která měla porovnat dva hlavní systémy světa: tradiční geocentrický a Koperníkův heliocentrický. Výsledkem byl Dialog o dvou největších systémech světa, vydaný roku 1632.
Kniha má podobu rozhovoru tří postav. Salviati předkládá argumenty pro Koperníkův systém, Sagredo vystupuje jako přemýšlivý prostředník a Simplicio hájí tradičnější stanoviska. Jméno Simplicio mělo historický původ v osobě starověkého komentátora Aristotela. Současně však mohlo v italštině připomínat jednoduchého nebo prostoduchého člověka. Právě tato literární volba se později stala předmětem mnoha výkladů.
Někdy se tvrdí, že papež Urban VIII. se v postavě Simplicia poznal a osobně se urazil. Takový výklad může vysvětlovat část napětí, ale nelze jej vydávat za jedinou prokázanou příčinu následného procesu.
Jisté je, že Galileo prostřednictvím knihy výrazně zvýhodnil Koperníkovu argumentaci, přestože měl dřívější církevní omezení respektovat. V době náboženských konfliktů a složitých vztahů uvnitř papežské politiky tak vstoupil do velmi nebezpečné situace. Jeho někdejší vlivné kontakty mu už nedokázaly zajistit ochranu.
V roce 1633 musel před inkvizicí odvolat své názory
Galileo byl koncem roku 1632 předvolán do Říma. V té době mu bylo téměř sedmdesát let a trpěl zdravotními obtížemi. Proces před římskou inkvizicí probíhal v roce 1633. Vedle obsahu Dialogu se řešilo také to, zda Galileo porušil příkaz z roku 1616.
Dne 22. června 1633 byl uznán za vážně podezřelého z hereze a donucen veřejně odvolat obhajobu pohybu Země. Rozsudek obsahoval trest vězení, který byl následně změněn na trvalý domácí dohled. Zpočátku pobýval Galileo na různých místech a nakonec se vrátil do své vily v Arcetri nedaleko Florencie. S tímto okamžikem se spojuje slavná věta „A přece se točí“.
Podle populární legendy ji měl Galileo pronést po odvolání svých názorů, aby dal najevo, že Země se pohybuje bez ohledu na výrok soudu. Pro tento výrok však nemáme spolehlivý dobový doklad. Příběh se objevuje až v pozdější tradici a historici jej nepovažují za ověřený záznam skutečné události. Je to krásná literární scéna, ale jako historický fakt neobstojí. Galileův skutečný osud byl méně dramatický na pohled, ale osobně mnohem těžší.
Dcera Marie Celeste byla jeho nejbližší oporou
Galileo měl tři děti ze vztahu s Marinou Gambou. Jeho dvě dcery, Virginii a Livii, čekal klášterní život. Starší Virginia přijala řeholní jméno Maria Celeste. Právě ona se stala jednou z nejdůležitějších osob v Galileově soukromém životě. Dochovala se řada jejích dopisů otci, které dnes představují mimořádně cenné svědectví o jejich vztahu.
Maria Celeste se zajímala o jeho zdraví, starala se o praktické záležitosti a snažila se mu pomáhat i v obtížném období, kdy čelil církevnímu vyšetřování. Jejich korespondence ukazuje jiného Galilea než toho, kterého známe z dějin astronomie.
Vedle sebevědomého vědce a neústupného polemika se objevuje stárnoucí otec, který se potýká se zdravotními obtížemi, starostmi o rodinu i nejistotou ohledně budoucnosti. Když mu bylo povoleno žít ve vile v Arcetri, nacházel se nedaleko kláštera, v němž Maria Celeste pobývala. V dubnu 1634 však jeho dcera zemřela.
Pro Galilea to byla těžká osobní ztráta. Kromě odsouzení a omezení svobody tak musel čelit také smrti člověka, který mu byl velmi blízký. A přesto jeho vědecká práce neskončila.
I v domácím vězení pokračoval ve vědě
Poslední léta Galileova života bývají často líčena jako období úplného umlčení. To není přesné. Galileo sice nemohl svobodně publikovat a jeho pohyb byl omezený, ale nadále se věnoval matematice a fyzice. V roce 1638 vyšlo v nizozemském Leidenu jeho významné dílo Rozpravy a matematické důkazy o dvou nových vědách.
Zabývalo se mechanikou, pevností materiálů a pohybem těles. Právě tyto oblasti patří k jeho nejtrvalejším vědeckým odkazům. V době vydání knihy už Galileo téměř úplně ztratil zrak.
Je v tom zvláštní historická ironie. Muž, který se proslavil tím, že díky dalekohledu ukázal lidstvu dosud neviděné části vesmíru, strávil poslední léta života bez možnosti pozorovat svět vlastníma očima.
Zemřel 8. ledna 1642 ve věku 77 let.
Jeho vědecké myšlenky však žily dál. Isaac Newton, narozený ve stejném roce, později vytvořil matematickou teorii pohybu a gravitace, která umožnila vysvětlit pohyb planet na zcela nové úrovni.
Galileo tak nebyl posledním člověkem, který měl vyřešit spor o uspořádání světa. Byl jedním z klíčových článků dlouhého procesu, v němž se astronomie postupně měnila z geometrického popisu nebeských drah ve fyzikální vědu o pohybu těles.
Církev se s Koperníkem začala smiřovat dávno před rokem 1992
Tvrzení, že Vatikán v roce 1992 konečně uznal, že Země obíhá kolem Slunce, vytváří mylný dojem, jako by církevní instituce po tři a půl století beze změny odmítaly moderní astronomii. Tak jednoduché to nebylo.
Už v průběhu 18. a 19. století se přístup církevních úřadů k heliocentrismu postupně měnil. Roku 1820 se otevřela otázka povolení astronomické učebnice kanovníka Giuseppeho Setteleho, která pohyb Země popisovala jako fyzikální skutečnost. Po projednání u církevních autorit získala potřebné povolení k vydání.
Právě rok 1820 uvedl později Jan Pavel II. jako významný okamžik, kdy byl dřívější spor v tomto ohledu uzavřen. Další změny následovaly v zacházení s Indexem zakázaných knih. V roce 1835 už jeho nové vydání neobsahovalo některá dříve problematická astronomická díla, včetně Koperníkových a Galileových.
To však neznamenalo, že byla zcela vyřešena historická odpovědnost za Galileovo odsouzení. Právě tato otázka se znovu otevřela ve 20. století.
Co Jan Pavel II. skutečně řekl 31. října 1992
Když papež Jan Pavel II. vystoupil 31. října 1992 před Papežskou akademií věd, neoznamoval nový astronomický objev ani nepředstavoval jednoduché soudní zrušení rozsudku z roku 1633. Předcházel tomu dlouhý proces historického zkoumání.
Už v listopadu 1979 vyzval papež odborníky, aby Galileův případ znovu prozkoumali a pomohli překonat nedůvěru mezi vědeckým a náboženským prostředím. V červenci 1981 byla zřízena zvláštní komise, která se věnovala historickým, vědeckým, teologickým a kulturním souvislostem celého sporu. Její práce trvala více než deset let.
V roce 1992 papež její závěry veřejně komentoval a připustil, že teologové Galileovy doby udělali závažnou chybu. Podle jeho výkladu nedokázali dostatečně rozlišovat mezi biblickým textem a jeho dobovou interpretací. Otázku týkající se fyzikálního uspořádání světa tak neoprávněně přesunuli do oblasti náboženské nauky.
Pozoruhodné je, že Jan Pavel II. přitom označil samotného Galilea za upřímně věřícího člověka, který v otázce výkladu Písma prokázal větší porozumění než někteří jeho teologičtí odpůrci. Současně však papež upozornil také na dobové hranice Galileových důkazů a na to, že spor zahrnoval otázky vědeckých metod, filozofie i teologie.
Nešlo tedy o jednostranný výrok, podle něhož měl Galileo ve všem pravdu a všichni jeho odpůrci se ve všem mýlili. Bylo to především uznání, že církevní autority při posuzování vědecké otázky překročily hranice své kompetence.
Papež také zdůraznil, že podobné problémy se mohou v budoucnu opakovat, pokud jednotlivé oblasti poznání nebudou respektovat vlastní metody a omezení. Právě tato část jeho projevu je možná důležitější než mediálně atraktivní zpráva o papežské omluvě.
Byla to tedy omluva, nebo nebyla?
Záleží na tom, co slovem omluva rozumíme. Jan Pavel II. veřejně uznal chyby, které vedly k odsouzení Galilea, a vyjádřil přesvědčení, že historické neporozumění mezi vědou a vírou je třeba překonat. V tomto širším smyslu lze jeho vystoupení chápat jako významné přiznání odpovědnosti a pokus o nápravu historické křivdy.
Pokud bychom však očekávali výslovné osobní požádání Galilea o odpuštění nebo formální soudní rozhodnutí anulující rozsudek z roku 1633, nic takového projev nepředstavoval. Navíc papež upozorňoval, že případ postupně získal symbolický význam, který se vzdálil některým historickým okolnostem.
Galileo se stal obrazem vědce utlačovaného náboženskou mocí. Tento obraz zachycuje skutečný problém jeho odsouzení, ale často přehlíží komplikovanější vztahy mezi vědci a duchovními, tehdejší nejistotu astronomických důkazů nebo skutečnost, že církev sama podporovala různé formy vědeckého bádání.
Historická přesnost proto vyžaduje obojí.
Uznat, že Galileovo odsouzení bylo závažným zásahem proti svobodě vědeckého poznávání, a zároveň nepřepisovat celý příběh jako jednoduchou bitvu dvou dokonale jednotných táborů.
Proč se podobné konflikty mohou opakovat
Galileův příběh zůstává aktuální ne proto, že bychom dnes stále nevěděli, zda Země obíhá kolem Slunce. Jeho význam spočívá v otázce, jak společnost zachází s novými důkazy, které zpochybňují zavedené představy.
V 17. století se střetly různé způsoby získávání a posuzování poznání. Astronomové přinášeli nová pozorování, filozofové diskutovali o podobě přírody a teologové se snažili chránit výklad náboženských textů. Problém nastal ve chvíli, kdy instituce s mocí zakazovat knihy a soudit jednotlivce začala rozhodovat o přírodovědné otázce způsobem, který omezoval možnost jejího dalšího zkoumání. To je poučení, které přesahuje konkrétní dobu i náboženské prostředí.
Ani vědecká komunita není neomylná. Jednotliví badatelé se mýlí, některé hypotézy se ukážou jako nesprávné a důkazy mohou být neúplné. Právě proto však vědecké poznání potřebuje otevřenou kritiku, možnost ověřování a ochotu své závěry opravovat.
Galileo měl pravdu v tom, že Země není nehybným středem sluneční soustavy. Mýlil se v některých argumentech, kterými se tento názor snažil dokázat. A jeho protivníci mohli oprávněně upozorňovat na slabiny důkazů, aniž by tím získávali právo zakázat samotnou diskusi.
Když se proto Vatikán po 359 letech vrátil k procesu z roku 1633, nešlo jen o napravení pověsti jednoho slavného astronoma. Šlo o připomínku rozdílu mezi autoritou a důkazem. A také o skutečnost, že schopnost přiznat historickou chybu je důležitá, ale ještě důležitější je porozumět tomu, proč k ní vůbec došlo.
Galileo zemřel téměř tři a půl století před papežovým vystoupením. Jeho případ však dodnes připomíná, že žádná instituce nemůže rozhodnout o pohybu planet pouhou silou svého postavení. Příroda se totiž řídí vlastními zákony bez ohledu na to, kdo o nich právě pronáší poslední slovo.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Pontifical Academy of Sciences – Address of John Paul II on Galileo [2], Vatican – Events of 1992 [3], ai generated, obraz zdroj picryl