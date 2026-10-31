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Smrt krále úniků: Harry Houdini odmítl po úderech zrušit vystoupení, to se mu stalo osudným

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Dennívýzva
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Slavný iluzionista Harry Houdini zemřel 31. října 1926 v Detroitu. Po ráně do břicha podlehl zánětu pobřišnice. Manželka jej zkoušela marně kontaktovat.
Harry Houdini

Harry Houdini

Zdroj: FOTO:See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 18:14

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