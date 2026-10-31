Cid: Odlišné platové podmínky a přemrštěné ego hlavních hvězd působilo dusno na place, došlo i na žalobu

Cid, FOTO: © Allied Artists Pictures, distr. Česká televize Cid, FOTO: © Allied Artists Pictures, distr. Česká televize Cid, FOTO: © Allied Artists Pictures, distr. Česká televize Cid, FOTO: © Allied Artists Pictures, distr. Česká televize Cid, FOTO: © Allied Artists Pictures, distr. Česká televize
Historický epos Cid z roku 1961 svedl dohromady tehdejší největší filmové hvězdy. Vztahy mezi Charltonem Hestonem a Sophií Loren však na place měly k ideálu velmi daleko, z velké části kvůli odlišným platovým podmínkám a přemrštěnému egu obou protagonistů. Neshody dokonce vyústily v soudní spor kvůli obyčejné reklamní ploše. Zrození legendárního španělského hrdiny
Rodrigo Díaz de Vivar v podání Charltona Hestona se snaží v 11. století uchránit Španělsko před nájezdy a sjednotit roztříštěná království. Získává si přezdívku El Cid a prokazuje se nejen jako mimořádně schopný vojevůdce, ale také jako nečekaně tolerantní bojovník. Jeho osobní život komplikuje osudová, leč složitá láska k doñi Jimeně, kterou ztvárnila Sophia Loren. Epický příběh o hrdinství a obraně vlasti vrcholí po desítkách let bojů osudovou bitvou o Valencii.
Tvůrci při obsazení ženské role uvažovali o Jeanne Moreau, Noiře Shearer i Liselotte Pulver. Právě Pulver představovala volbu číslo jedna, ale kvůli smlouvě na jiný projekt nemohla nastoupit, a tak producenti sáhli po Sophii Loren. V případě hlavní role byl jedinou volbou filmařů Charlton Heston, jemuž se po úspěchu Ben Hura z předchozího roku role velkých historických mužů evidentně zamlouvaly. Do postavy Maura Ben Yussufa tvůrci zvažovali Orsona Wellese, ale ten odmítl. Role tak připadla Herbertu Lomovi. Situace se tak zopakovala už podruhé – Lom získal roli, kterou před ním režiséři nabídli Wellesovi, už v historickém velkofilmu Spartakus.
Boj o peníze pro kadeřnici a soudní obsílka
Spolupráce hlavních hereckých tváří se nezačala dobře. Podle svědectví štábu mezi Hestonem a Loren od prvních chvil panovala silná antipatie. Americký herec údajně jen těžko skousával štědré finanční ohodnocení své italské kolegyně, která za deset týdnů natáčení vyinkasovala na tehdejší dobu obrovskou částku jednoho milionu dolarů.
Samotný honorář navíc nebyl tím jediným, čím producent Samuel Bronston herečku hýčkal. Musel se smluvně zavázat, že uhradí plat její osobní kadeřnice ve výši 200 dolarů týdně, italská star navíc dokázala způsobit i zdržení natáčení, protože se k jejímu velmi těžkému kostýmu z ničeho nic začal vydávat nepříjemný „cvakavý“ zvuk a štáb jej musel narychlo měnit. Heston po letech svého nevraživého chování litoval. Tvrdil, že jednal neprofesionálně a měl být k herečce méně odměřený a laskavější.
Rozporuplný vztah obou hvězd však gradoval i po natáčení. Sophia Loren dokonce hnala producenta Samuela Bronstona k newyorskému soudu za porušení smlouvy. Pobouřilo ji řešení propagace k filmu. Nelíbilo se jí, že na ohromném zářícím billboardu, který Bronston nechal vyvěsit nad náměstím Times Square a z nějž šlo číst text i na velkou vzdálenost, umístil její jméno až pod jméno jejího kolegy. Žalobkyně tehdy argumentovala, že to mohlo divákům vnuknout dojem, že je horší herečkou než Heston, čímž jí vznikly nevyčíslitelné škody.
Sedm tisíc komparzistů podpořil diktátor Franco
Obrovské nasazení neukazovala jen herecká jména, ale i technické zabezpečení. Historický velkofilm, který si vyžádal rozpočet úctyhodných sedmi milionů dolarů a zařadil se tak k tehdy nejdražším snímkům, si štáb pod vedením Anthonyho Manna vyžádal 7000 komparzistů, 10 tisíc kostýmů a neuvěřitelných 35 bojových lodí. Samotné exteriéry zastoupila nejrůznější místa ve Španělsku včetně středověkých hradů Ampudia, Belmonte nebo Torrelobatón. Roli Valencie pak překvapivě nezastoupilo samotné město, ale štáb využil 150 kilometrů vzdálené letovisko Peñíscola.
Epos se přitom stal ožehavým i z politického hlediska. Zčásti ho pomohla zafinancovat i vláda diktátora Francisca Franca. Ve španělských kinech ho jeho režim propagoval s jasným cílem a chválil si ho jako přesnou alegorii toho, jak on sám dokázal španělský národ zachránit před spáry komunismu. Pro zajímavost lze ještě uvést, že Heston naopak tehdy podporoval americké demokraty a mrzlo ho, že kvůli vleklému natáčení se nemohl zapojit do kampaně k americkým volbám za kandidáta Johna Fitzgeralda Kennedyho.
Historický epos Cid odvysílá stanice ČT2 v sobotu 31. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).