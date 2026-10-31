Větrník za dvě koruny a poctivý krém. Jak chutnala socialistická cukrárna

Karamelový větrník za dvě koruny čtyřicet, nadýchaná laskonka a nedělní fronta s papírovou krabicí v ruce. Cukrárny podniku Restaurace a jídelny nabízely poctivé zákusky z pravého másla a vajec, které přísně hlídaly státní normy.
Návštěva cukrárny patřila v československých městech k nejoblíbenějším víkendovým rituálům celých rodin. Každodenní kulturu stravování, proměny společenského života i dobové vybavení provozoven dnes přibližuje
stálá expozice Dějiny dvacátého století v Národním muzeu v Praze. Přísné hygienické požadavky na čistotu provozů i manipulaci s čerstvými surovinami vymezoval Zákon číslo dvacet z roku devatenáct set šedesát šest Sbírky o péči o zdraví lidu. Výsledkem byly dezerty s nezaměnitelnou chutí, na které pamětníci vzpomínají dodnes.
Slavný pražský Automat Koruna denně bleskově nasytil čtyřicet tisíc lidí. Jídlo zamykal do skříněk Odpalované těsto, žloutkový krém a přísné státní normy
Tajemství tehdejší chuti spočívalo v přísných oborových a státních normách jakosti. Receptury přesně předepisovaly gramáž i složení jednotlivých složek a zakazovaly levné náhražky. Máslové krémy se vařily z poctivého mléka, čerstvých žloutků a pravého másla, zatímco šlehačka musela obsahovat minimálně třicet tři procent mléčného tuku. Použití rostlinných tuků nebo chemických stabilizátorů nepřicházelo v úvahu.
Pravidla technologických postupů i ochranu průmyslových vzorů v potravinářství chránil
Zákon číslo osmdesát čtyři z roku devatenáct set sedmdesát dva Sbírky o objevech a vynálezech. Většina městských provozoven fungovala pod křídly národního podniku Restaurace a jídelny, který zajišťoval zásobování a dohlížel na dodržování technologické kázně. Zákusky z centrálních výroben doplňovaly nabídku stejně spolehlivě jako provozovny podniku Restaurace a jídelny i oblíbené bufety. Jemné odpalované těsto a poctivý žloutkový krém dělaly z věnečku jeden z nejoblíbenějších zákusků v zemi. Kultovní sestava ve skleněné vitríně a sladkosti za pár haléřů
Při pohledu do chladicí vitríny se sbíhaly sliny dětem i dospělým. Absolutním králem byl karamelový větrník z lehkého odpalovaného těsta plněný žloutkovým krémem a bohatou vrstvou karamelové šlehačky. Skromnější alternativu představoval věneček politý cukrovou polevou s kapkou rumu. Milovníci křehkého pečiva volili sněhové laskonky s drceným kokosem nebo nadýchané indiánky s bílkovou pěnou na piškotovém korpusu máčené v čokoládě.
Neméně lákavé byly likérové špičky plněné hustým vaječným koňakem, křupavé kremrole sypané moučkovým cukrem nebo sytě růžové punčové řezy provoněné ovocným sirupem. Jednotnost nabídky zaručovaly centrální kuchařské předpisy podobně jako
závazné státní receptury pro hromadné stravování. Díky regulovaným cenám si sladkou odměnu po škole mohl dovolit každý žák z drobného kapesného. Křupavé laskonky plněné oříškovým máslovým krémem patřily k povinné nabídce každé vitríny. Balení do papírové krabice a turek ve skleničce s uchem
K cukrárnám neodmyslitelně patřil specifický nákupní rituál. Kdo si chtěl zákusky odnést domů k nedělní kávě, sledoval hbité ruce prodavačky skládající kousky na tácek. Ten pak vložila do bílé skládací krabice z tenkého kartonu a bleskovým pohybem ji převázala tenkým motouzem. Na horní straně balíčku vytvořila šikovné očko, za které zákazník nesl sladký náklad domů jako kufřík.
Při posezení na místě se k zákusku podávala kofola nebo silná turecká káva ve skleněném pohárku s kovovým úchytem. Podle záznamů, které uchovává
Český statistický úřad v historických přehledech mezd a cen Statistika&My, stál větrník dvě koruny a čtyřicet haléřů a věneček korunu padesát. Cukrárny tak představovaly dostupný ostrov víkendové pohody, který doplňovala tuzemská výroba oplatek a balení cukrovinek. Šťavnatý punčový řez s výrazným rumovým aroma představoval sladkou stálici víkendových nákupů. Přehled nejoblíbenějších zákusků v socialistických cukrárnách
Druh zákusku Základní suroviny Typická dobová cena Karamelový větrník Odpalované těsto, žloutkový krém a šlehačka Dvě koruny čtyřicet haléřů Žloutkový věneček Odpalované těsto, pudinkový krém a fondán Jedna koruna padesát haléřů Kokosová laskonka Bílkový sníh, kokos a oříškový krém Jedna koruna dvacet haléřů Koňaková špička Kakaová hmota, vaječný likér a čokoláda Jedna koruna sedmdesát haléřů
Co se jedlo ve školních jídelnách v 80. letech: O obědech rozhodovaly normy i nedostatek surovin Často kladené otázky o socialistických cukrárnách a zákuscích
Proč měly socialistické zákusky tak poctivou chuť? Cukrářskou výrobu řídily závazné státní normy, které zakazovaly používání levných rostlinných náhražek. Do krémů se muselo dávat pravé máslo, čerstvé žloutky a kvalitní plnotučná smetana.
Kolik stál průměrný zákusek v osmdesátých letech? Běžné kousky jako věneček či laskonka stály okolo jedné koruny a padesáti haléřů. Nejdražší karamelový větrník vyšel na dvě koruny a čtyřicet haléřů. Kdo provozoval většinu tehdejších cukráren? Téměř všechny cukrárny patřily pod národní podnik Restaurace a jídelny, případně pod spotřební družstvo Jednota na venkově. Receptury a gramáže tak byly jednotné po celé zemi. Zdroje fotografií Tradiční žloutkový věneček s polevou: Jakub Hałun / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Křehká laskonka a sněhová špička: Pohled 111 / Wikimedia CC0 Růžový punčový řez z cukrárny: Pohled 111 / Wikimedia CC BY-SA 4.0