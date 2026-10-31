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Pražští studenti podpoří Českou televizi a rozhlas. Do stávky se ale nezapojí

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Studenti ČVUT a pražských fakult Univerzity Karlovy v úterý podpoří stávku na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protest proti změně financování veřejnoprávních médií vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Stávka nyní není vyhlášena na žádné z fakult UK ani na ČVUT.
Pražští studenti podpoří Českou televizi a rozhlas. Do stávky se ale nezapojí

Pražští studenti podpoří Českou televizi a rozhlas. Do stávky se ale nezapojí

Zdroj: Milion chvilek pro demokracii
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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