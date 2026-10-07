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Západní sociologové předpovídali, že sídliště zchátrají a změní se v ghetta. Místo strhávání budov ale záchrana jader a plastová okna udělaly z betonu domov pro miliony lidí

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Umakartové jádro B3, ústřední topení a stěhování do bláta. Jak montované panelové domy v Československu vyřešily bytovou krizi a proměnily každodenní život rodin.
Letecký pohled na rozsáhlé panelové sídliště Jižní Město v Praze s hustou zástavbou výškových budov

Letecký pohled na rozsáhlé panelové sídliště Jižní Město v Praze s hustou zástavbou výškových budov

Zdroj: Hynek Moravec / Wikimedia Commons / CC BY 3.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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