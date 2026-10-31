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Jak moc mozku škodí alkohol? Výsledky nové studie překvapily i samotné odborníky

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Dennívýzva
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Nová studie odhalila, že alkohol škodí mozku jinak, než se čekalo. Pachatelem jsou vlastní strážci.
Jak moc mozku škodí alkohol? Výsledky nové studie překvapily i samotné odborníky

Jak moc mozku škodí alkohol? Výsledky nové studie překvapily i samotné odborníky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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