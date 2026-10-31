Nebezpečné hry: Kevin Bacon nechtěně odhalil vše a režisér scénu ve filmu nechal a natáčení provázel nález mrtvoly

Nebezpečné hry, FOTO: © 1998 Columbia Pictures, distr. Česká televize Nebezpečné hry, FOTO: © 1998 Columbia Pictures, distr. Česká televize Nebezpečné hry, FOTO: © 1998 Columbia Pictures, distr. Česká televize Nebezpečné hry, FOTO: © 1998 Columbia Pictures, distr. Česká televize Nebezpečné hry, FOTO: © 1998 Columbia Pictures, distr. Česká televize Nebezpečné hry, FOTO: © 1998 Columbia Pictures, distr. Česká televize Nebezpečné hry, FOTO: © 1998 Columbia Pictures, distr. Česká televize Nebezpečné hry, FOTO: © 1998 Columbia Pictures, distr. Česká televize
Thriller Nebezpečné hry z roku 1998 proslul divokými zvraty i slavnou scénou v bazénu. Zatímco Neve Campbell a Denise Richards řešily podmínky své nahoty, herec Kevin Bacon nechtěně odhalil všechno kvůli špatně hozenému ručníku. A režisér John McNaughton si záběr ve filmu prosadil s velmi kuriózním argumentem. Učitel, miliony dolarů a vražedný plán
Oblíbený středoškolský učitel Sam Lombardo (Matt Dillon) čelí obvinění ze znásilnění, které proti němu vznese bohatá a přitažlivá studentka Kelly (Denise Richards). Případ nabere ještě temnější obrátky, když se s podobným obviněním přidá i problémová Suzie (Neve Campbell). Samův výstřední právník s tváří Billa Murrayho sice učitele u soudu očistí a dokonce vysoudí obří odškodné, tím ale příběh plný intrik, lží a vražd teprve začíná. Detektiv Ray Duquette v podání Kevina Bacona totiž nevěří, že události byly náhodné, a začne rozplétat komplikované spiknutí.
Natáčení neustálých podrazů se ukázalo jako nesmírně složité i pro samotné herce. Kevin Bacon prozradil, že se v zápletkách pravidelně ztráceli a nevěděli, kdo v danou chvíli komu lže a jaká je jejich skutečná motivace. Filmaři a obsazení se proto museli před mnoha scénami zastavit a společně si ujasnit, v jakém bodě příběhu se zrovna nacházejí.
Do hlavní role učitele Sama chtěl režisér McNaughton navíc původně obsadit Roberta Downeyho Jr. V té době však herec tvrdě bojoval se závislostí a produkce se vyděsila velkých nákladů na pojištění. Matt Dillon tak získal roli jako náhrada, ačkoliv McNaughton s odstupem let přiznal, že se pro daný charakter hodil mnohem více.
Nahota podle smlouvy a nehoda s ručníkem
Snímek proslul množstvím nahých a milostných scén. Režisér prosazoval zásadu, že o všech intimnostech věděli herci už při čtení scénáře, aby se necítili využiti. Pravidla si herečky určovaly dopředu. Neve Campbell ve filmu hraje v plavkách a oblečení, protože jí smlouva k seriálu Správná pětka zakazovala ukázat skutečnou nahotu. Diváci vidí pouze její záda. Naopak pro Denise Richards šlo o první celovečerní nahou roli v kariéře a s agentem dlouze ladila, jak velkou část těla kamera zabere. Původně mělo jít o odhalení jen u jedné strany hrudníku, nakonec však ukázala obě.
O největší překvapení se ovšem postaral Kevin Bacon, v jehož smlouvě stála přísná doložka o nenatočení nahé scény. Ve slavné pasáži ve sprše, kdy mu Dillon hodí ručník, jej herec běžně chytal a zakrýval se. V jednom jediném záběru ale Dillon hodil ručník špatně, Bacon zůstal zcela odhalený a štáb scénu natočil. Režisér tento konkrétní záběr do filmu zařadil s tím, že po tolika odhalených ženách si i ženské publikum zaslouží jeden pánský pohled. Bacon byl šokován, kolik pozornosti jeho odhalení po premiéře vzbudilo. Protože u filmu působil i jako producent, teoreticky by mohl za porušení své vlastní smlouvy zažalovat sám sebe.
Zpívající mrtvola a margarity v karavanu
Ikonický polibek v bazénu mezi Neve Campbell a Denise Richards vyžadoval specifickou přípravu. Campbell přiznala, že si s kolegyní v karavanu nejprve namíchaly margarity a přinesly víno, aby se uvolnily, a scénu si nakonec velmi užila. Pro Richards však byla situace velmi zvláštní. Sedět ve čtyři ráno v bazénu a líbat se s kolegyní jí připadalo podivné. Doma pak svým třem dcerám vysvětlila, že film kvůli těmto scénám není vhodný pro jejich věk a neukázala jim ho.
Filmaře u vody čekalo i mnohem temnější překvapení. Během příprav jedné venkovní scény u řeky zahlédl osvětlovač plovoucí tělo. Než přijela policie a mrtvolu odvezla, museli ji přivázat k molu tak, aby se nedostala do záběru, a štáb mezitím scénu normálně dotočil.
Thriller Nebezpečné hry odvysílá stanice ČT2 v sobotu 31. října od 23:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).