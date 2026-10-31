Vyrazili si užít halloweenskou noc mezi přáteli, domů se už nevrátili. Jejich blízcí ani po čtyřech letech nepřestávají hledat odpovědi

Sobota 29. října 2022 měla patřit k nejveselejším nocím roku. Soulská čtvrť Itaewon, oblíbená mezi cizinci i mladými Korejci, se po letech pandemických omezení chystala na první velký Halloween bez roušek a do ulic zamířily desetitisíce lidí v kostýmech.
Ulička, ve které se během chvíle nedalo dýchat
Večer se dav v úzké uličce u hotelu Hamilton zastavil a lidé se začali tlačit tak silně, že nemohli dýchat. Ulička je podle italské agentury AsiaNews široká jen 3,2 metru. Policie té noci podle agentury dostala jedenáct hlášení od lidí, kteří se v davu báli o život.
Tlačenice si vyžádala 159 životů a 196 lidí utrpělo zranění, jak připomíná deník The Korea Herald. Mezi mrtvými bylo 26 cizinců ze 14 zemí. Oficiální počet obětí se od té doby zvýšil, protože úřady uznaly i pozdější úmrtí lidí, kteří při neštěstí pomáhali.
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Zvláštní vyšetřovací komise letos v červenci oznámila, že u patnácti obětí se podle vnějšího ohledání nedá jednoznačně říct, že zemřely udušením. Mohly podlehnout třeba vnitřnímu krvácení a na rozdíl od udušení, které zabíjí rychle, mohly podle komise ještě hodiny až dny žít, kdyby se jim dostalo rychlejší a aktivnější pomoci, informoval Korea JoongAng Daily.
Čtyřicet čtyři minut, než k ní dorazili záchranáři
Tento týden pozvala korejská vláda do Soulu 35 příbuzných z 18 rodin cizinců, kteří v Itaewonu zemřeli. Pocházejí z deseti zemí. Za zavřenými dveřmi jim vyšetřovací komise ukázala záběry z posledních chvil jejich blízkých, vybrané zhruba z tisíce videí z bezpečnostních kamer a z kamer, které nosili hasiči.
Damira Sherniyazova z Kazachstánu na nich viděla svou sestru Madinu. Nejdřív šla normálně a vypadala šťastně, pak ji dav strhl s sebou. „Trvalo 44 minut, než se k ní dostali záchranáři,“ řekla deníku The Korea Times.
Rodiny po zhlédnutí záběrů upozornily, že na místě bylo málo policistů a že první oživovali zraněné civilisté, ne záchranáři. Penda Diallo, matka mladého Francouze Limamoua, poděkovala neznámému mladíkovi, který se jejího syna až do konce snažil zachránit.
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Prezident slíbil, že nezůstane jediná pochybnost
Hlavní vzpomínkový akt začal ve čtvrtek 29. října na náměstí Kwanghwamun v centru korejské metropole. Nesl se v duchu hesla Ve světle hvězd k pravdě a jeho součástí byla minuta ticha, jak popsal deník The Kyunghyang Shinmun. Spisovatelka Čong Bora při něm připomněla ohřívače rukou, které lidé po tragédii nechávali u pietního místa u stanice Noksapchjong.
Podle deníku The Korea Herald se aktu zúčastnilo kolem tisíce lidí včetně pozůstalých a poslanců a promluvil na něm prezident I Če-mjong. Slíbil, že pravdu odhalí, dokud nezůstane jediná pochybnost, a že lidé už nikdy nebudou zbytečně obětováni kvůli nečinnosti a nedbalosti státu.
Předsedkyně sdružení pozůstalých I Čong-min na náměstí řekla: „Moje dcera nebyla výmysl, byla skutečná.“ Sdružení vyzvalo ministerstva, aby s komisí spolupracovala, a chce, aby kompletní zpráva o vyšetřování byla hotová nejpozději k pátému výročí.
Komise v úterý zveřejnila průběžná zjištění. Krizové centrum ministerstva vnitra se o tlačenici dozvědělo ve 22:48, tehdejšímu ministrovi I Sang-minovi to ale oznámilo až o 43 minut později. Komise chce ještě letos vyslechnout jeho i exprezidenta Jun Sok-jola, kteří jsou oba ve vazbě kvůli nezdařenému vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Její mandát byl prodloužen do září 2027.
Bolest, která se rodinám vrací každý říjen
Mnozí pozůstalí podle Korea JoongAng Daily zavřeli vlastní podniky, protože jednat s lidmi pro ně bylo příliš těžké. I Čong-min upozorňuje, že pro řadu rodin je každý říjen znovu velmi těžký.
Země po tragédii v Itaewonu zpřísnila pravidla. Od prosince 2023 musí mít místní úřady bezpečnostní plán pro každou akci, na kterou má ve špičce přijít aspoň tisíc lidí, i když nemá pořadatele. Policie od září 2025 vede tísňová volání kvůli davům jako samostatnou kategorii. Odhad návštěvnosti ale dál dělají sami pořadatelé a letošní Pokémon Mega Festa v soulském obvodu Songdong přilákala kolem 40 000 lidí, víc, než se čekalo, takže ji první den museli přerušit. Na letošní Halloween nasadí policie podle AsiaNews do nočních čtvrtí 4 594 policistů, z toho zhruba 2 550 jen v obvodu Jongsan, kam Itaewon patří.
Zdroje: The Korea Herald, The Kyunghyang Shinmun, The Korea Times, Korea JoongAng Daily, AsiaNews