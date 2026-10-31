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Vyrazili si užít halloweenskou noc mezi přáteli, domů se už nevrátili. Jejich blízcí ani po čtyřech letech nepřestávají hledat odpovědi

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Měla to být noc kostýmů, hudby a smíchu, na kterou se mladí lidé z celého světa těšili celý rok. Úzké uličky oblíbené čtvrti se ale během několika hodin zaplnily tak, že se v nich nedalo pohnout. Ve čtvrtek se v centru korejské metropole sešly rodiny, přátelé i prezident, aby si tu noc znovu připomněli. Pro mnohé z nich ale vzpomínání není tečkou, protože na nejdůležitější otázky stále čekají.
Vyrazili si užít halloweenskou noc mezi přáteli, domů se už nevrátili. Jejich blízcí ani po čtyřech letech nepřestávají hledat odpovědi

Vyrazili si užít halloweenskou noc mezi přáteli, domů se už nevrátili. Jejich blízcí ani po čtyřech letech nepřestávají hledat odpovědi

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 19:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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