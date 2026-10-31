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Dan Brown navštívil pražské natáčení seriálu podle svého knižního bestselleru

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Knižní bestsellerista Dan Brown (na fotce vpravo) minulý týden opět strávil několik dní v Praze, aby se zúčastnil natáčení osmidílné minisérie podle svého posledního bestselleru Tajemství všech tajemství. Jeho průvodcem byl Petr Onufer (vlevo), redaktor nakladatelství Argo, který rukopis románu zasazeného do Prahy s autorem rozsáhle konzultoval. Informovala o tom Radka Potměšilová z Arga.
Dan Brown navštívil pražské natáčení seriálu podle svého knižního bestselleru

Dan Brown navštívil pražské natáčení seriálu podle svého knižního bestselleru

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 18:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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