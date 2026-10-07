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Rudá ideologie musela ustoupit devizám: V Brně 1956 předvedli roadster, který chtěl Západ

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V září 1956 zažilo brněnské výstaviště senzaci, která změnila tvář československého průmyslu. Na II. výstavě československého strojírenství se vedle sebe poprvé představily prototypy těžkého náklaďáku Tatra 138, oblého autokaru Škoda 706 RTO a elegantního roadsteru z Kvasin, který položil základ slavné Felicii. Úspěch této přehlídky zachránil chátrající areál v Pisárkách a připravil půdu pro vznik Mezinárodního strojírenského veletrhu i monumentálního Pavilonu Z.
Červený dvoudveřový otevřený automobil Škoda 450 se staženou střechou na výstavní ploše.

Červený dvoudveřový otevřený automobil Škoda 450 se staženou střechou na výstavní ploše.

Zdroj: Jiří Sedláček / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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