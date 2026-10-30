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Ubisoft další remake Assassin’s Creed nechystá. Místo něj rozvíjí Hexe a Invictus

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Po úspěchu Black Flag Resynced by další návrat staršího dílu dával smysl. Ubisoft však potvrdil, že žádný další remake právě nevyvíjí. Pozornost věnuje multiplayerovému Invictus a temnějšímu Hexe, o němž více řekne v roce 2027.
Ubisoft další remake Assassin’s Creed nechystá. Místo něj rozvíjí Hexe a Invictus

Ubisoft další remake Assassin’s Creed nechystá. Místo něj rozvíjí Hexe a Invictus

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

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