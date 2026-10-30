Ubisoft další remake Assassin’s Creed nechystá. Místo něj rozvíjí Hexe a Invictus

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Ubisoft po úspěchu
Assassin’s Creed Black Flag Resynced zatím další starší díl předělávat nebude. Ve své podzimní aktualizaci z 29. října 2026 potvrdil, že momentálně nemá v aktivním vývoji žádný další remake série. Neznamená to úplný konec návratů ke klasice. Vývojáři ale nyní dávají přednost novým dobrodružstvím, mezi nimiž jsou také dlouho připravované projekty Invictus a Hexe.
Informaci zveřejnil Jean Guesdon, který v Ubisoftu zastává pozici vedoucího obsahu Assassin’s Creed. Připomněl, že Black Flag Resynced byl prvním remakem v historii značky a jeho tvorba nebyla jen otázkou hezčí grafiky. Vývojový tým musel znovu postavit starší herní systémy, doplnit nové prvky a současně zachovat to, kvůli čemu si hráči původní pirátské dobrodružství z roku 2013 oblíbili.
Black Flag uspěl, další klasika ale zatím nepřijde
Právě pozitivní přijetí Black Flag Resynced mohlo mezi fanoušky vyvolat očekávání, že Ubisoft podobně oživí také první Assassin’s Creed nebo příběhy Ezia Auditoreho. Společnost však výslovně potvrdila pouze současný stav vývoje. Žádný další remake se právě nepřipravuje, možnost návratu k dalším starším titulům ale do budoucna nevylučuje.
Důležité je rozlišovat mezi tím, co Ubisoft skutečně oznámil, a spekulacemi o dalších hrách. Nejde o potvrzení, že se vydavatel remaků navždy vzdává. Zároveň však neexistuje oznámený projekt, na který by se fanoušci mohli začít těšit. Ubisoft místo toho mluví o dosud nepředstavených hrách s novými prostředími a příběhy.
Samotný Black Flag Resynced, který vyšel 9. července 2026, už mezitím dostal poslední velkou obsahovou aktualizaci. Ta přinesla režimy New Game+ a Nightmare Mode, nové odměny, zakončovací animace i možnosti úprav lodi Jackdaw a její posádky. Menší úpravy zlepšující pohodlí při hraní mají pokračovat, další rozsáhlý obsah ale momentálně Ubisoft neplánuje.
Invictus mění podobu, Hexe si nechává tajemství
Multiplayerový
Assassin’s Creed s pracovním názvem Invictus už má za sebou první soukromé testování. Několik stovek pozvaných hráčů si vyzkoušelo raný prototyp a podle Ubisoftu ocenilo zejména parkour, členité mapy, týmovou spolupráci a možnost používat různé postavy ze série s odlišnými schopnostmi.
Zpětná vazba ale nebyla jen pochvalná. Testující chtěli, aby hra více připomínala Assassin’s Creed také svými základními principy, nikoliv pouze postavami a pohybem po střechách. Vývojáři proto během posledních měsíců upravovali směřování projektu. Invictus má zůstat soutěžní multiplayerovou hrou, ale výrazněji využívat prvky, které hráči s celou značkou spojují. Termín vydání Ubisoft zatím nezveřejnil.
Ještě opatrněji firma hovoří o projektu Hexe. Ten má nabídnout temnější pojetí Assassin’s Creed, přesnější představu o hratelnosti však nové oznámení nepřináší. Guesdon pouze uvedl, že vývoj postupuje a tým má před sebou stále hodně práce. Další zásadní informace chce Ubisoft sdělit až v roce 2027. To není potvrzení, že ve stejném roce hra také vyjde.
Rok 2027 bude pro sérii důležitý i z jiného důvodu. Assassin’s Creed oslaví dvacáté narozeniny a Ubisoft chystá oznámení, odměny i komunitní akce. Hráči, kteří nechtějí čekat na úplně nový díl, se mezitím dočkají alespoň jedné konkrétní novinky: Assassin’s Creed Valhalla dostane 5. listopadu 2026 režim New Game+, který umožní rozehrát Eivorův příběh znovu s částí zachovaného postupu a výbavy.
Zdroj:
Ubisoft – Assassin’s Creed: Fall 2026 Update (29. 10. 2026)