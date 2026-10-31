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Ve Windows 11 je složka System32 plná 64bitových souborů a SysWOW64 zase 32bitových. Microsoft konečně vysvětlil proč

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Složka System32 obsahuje 64bitové soubory a SysWOW64 zase 32bitové. Není to chyba, je to záměr starý přes dvacet let.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 19:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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