Zkoušeli jste někdy plést vánočku ze šesti pramenů? Pokud ano, s pásy bůčku si nejspíš poradíte bez většího váhání. A když ne, nic se neděje! Klidně ji upleťte z tolika pramenů, na kolik si troufnete. Bůčková vánočka vypadá na stole skoro jako práce na celé dopoledne, ve skutečnosti je nejdůležitější naložit maso den předem, druhý den ho rozumně splést a pomalu upéct pod pokličkou. Marináda s česnekem, medem a kořením se postará o chuť i vůni. Trouba se sotva rozjede a v kuchyni už je jasné, že se peče něco pořádného.
Na tomhle receptu mě baví, že z obyčejného
udělá jídlo, kterého si u stolu všimne skoro každý. Žádná bůčku kuchařská exhibice, spíš chytrý domácí nápad. Hodí se na , sváteční oběd rodinnou oslavu i na víkend, kdy má přijít návštěva a klasická pečeně už člověku připadá trochu okoukaná. A pokud se při pletení některý pramen rozhodne kroutit jinam, než má? Nechte ho chvíli být. Po upečení se spousta drobných nerovností ztratí.
Můj tip: Začátek spletených pramenů si u masové verze bez ostychu sešpendlete kuchyňskou jehlou nebo pevnější kovovou jehlicí. Těsto většinou drží samo, bůček ne. Je kluzký, mastný a umí pod rukama utéct přesně ve chvíli, kdy už to vypadá slibně. Recept na poctivou bůčkovou vánočku ze šesti pramenů
Doba marinování: přes noc, ideálně 12 hodin Příprava a pletení: 25 minut Délka pečení: zhruba 90-110 minut Počet porcí: 6-8 porcí Ingredience pro přípravu 1,5 kg bůčku bez kosti 4 stroužky česneku 2 lžičky soli 1 lžička čerstvě mletého pepře 2 lžičky grilovacího koření 1 lžička medu 1 lžíce oleje 100 ml vody nebo vývaru na podlití
Volitelně: Část bůčku můžete nahradit . Výsledek bude jemnější a méně tučný, jen bych bůček úplně nevynechávala. Právě on drží chuť i šťavnatost. vepřovou panenkou Postup přípravy bůčkové vánočky
1. Bůček nakrájejte na
delší prameny, tolik pramenů, z kolika jej budete splétat a péct. Snažte se, aby byly podobně široké a dlouhé. Když jsou pásky příliš rozdílné, cop při pečení hůř drží tvar a může se zkroutit.
Foto: Cooky.cz, Pásy masa by měly být stejně široké a dlouhé.
2. Do misky dejte prolisovaný
česnek, sůl, pepř, grilovací koření, med a olej. Všechno promíchejte na hustší marinádu. Maso jí potom potřete ze všech stran, klidně trochu důkladněji, ať se dostane i do záhybů.
3. Prameny bůčku vložte do nádoby nebo rovnou do pekáčku, přikryjte a dejte do lednice nejméně na
12 hodin. Přes noc maso získá chuť a druhý den se s ním obvykle i lépe pracuje.
4. Asi
20 minut před pletením vyndejte maso z lednice. Úplně studený bůček je tuhý a hůř se ohýbá, krátké povolení při pokojové teplotě mu pomůže.
5. Šest pramenů rozložte na pracovní plochu, nahoře je pevně spojte a začátek
sešpendlete jehlou nebo stáhněte kuchyňským provázkem. Rozdělte je na tři vlevo a tři vpravo a pleťte podobně jako vánočku ze šesti pramenů. Nespěchejte. Po každém překřížení prameny jen lehce přitáhněte, žádné násilí. Foto: Cooky.cz, Bůček lze udělat jednoduše i ze tří pramenů, když vám pletení ze šesti přijde náročné.
6. Spletenou bůčkovou vánočku opatrně přeneste do pekáčku. Pokud někde odstává konec, zastrčte ho dospod nebo ho znovu připněte. Přilijte
100 ml vody nebo vývaru. Pečení
7. Pekáček přiklopte víkem, případně ho dobře zakryjte alobalem. Vložte do trouby vyhřáté na
180 °C a pečte asi 70 minut. Maso má změknout a zbytečně se nevysušit.
8. Potom pekáček odkryjte, povrch přelijte vypečenou šťávou a dopékejte ještě
20–40 minut při 190 °C. Teď už se začne tvořit barva a okraje budou postupně zlátnout.
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9. Pokud chcete výraznější kůrku, pusťte na posledních
5 minut horní ohřev. Od trouby ale raději daleko nechoďte. Med v marinádě umí ztmavnout dost rychle.
10. Hotovou bůčkovou vánočku nechte
10 minut odpočinout. Krájejte ji až potom, ostrým nožem a na silnější plátky. Podávat ji můžete s bramborovou kaší, chlebem, kyselou okurkou nebo dušeným zelím. Když ji dobře zabalíte, vydrží v lednici do druhého dne a zastudena je výborná i jen tak na chlebu. Rady a tipy redakce Hodně prorostlý bůček nechte péct přikrytý o něco déle. Tuk se lépe vyškvaří a maso bude měkčí. Pokud přidáváte vepřovou panenku, dejte ji spíš doprostřed copu. Na krajích je žár prudší a panenka by se tam mohla snadno vysušit. Na slavnostnější stůl přeneste hotovou vánočku na prkénko a kolem přidejte pečený česnek nebo nakládanou zeleninu. Jestli si u pletení nejste jistí, rozložte si prameny nejdřív nanečisto a označte je párátky zleva doprava. U masa to zní možná trochu úzkostlivě, ale pomůže to. Marináda klouže a člověk během chvilky zapomene, který pramen měl jít přes který.
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