Před koncem roku se v bytových domech šíří obava, že s Novým rokem začnou chodit vysoké pokuty do každé domácnosti. Mnozí přitom netuší, jestli se jich vůbec týkají. Rozhoduje hlavně to, jak se k věci postavil výbor vašeho domu. Trochu záleží i na tom, jestli otevřete, když zazvoní technik.
Pokutu zaplatí hlavně dům
Bytové domy musí mít do 1. ledna 2027 měřidla tepla a teplé vody s dálkovým odečtem. Podle stavu k listopadu 2026 to ukládá zákon č. 406/2000 Sb. Za splnění odpovídá společenství vlastníků (SVJ), bytové družstvo nebo vlastník domu. Jednotlivec za to odpovídá jen jako majitel nebo správce domu, ve kterém SVJ nevzniklo.
O přestupcích rozhoduje Státní energetická inspekce (SEI). Domu bez dálkových měřidel může po 1. lednu 2027 uložit pokutu až 200 000 Kč, což je horní hranice. Inspekce podle svého vyjádření z listopadu 2026 vezme v úvahu, že domy měly na přípravu dlouhou dobu. Do výše pokuty promítne i to, jak vážné porušení je, co způsobilo a jestli se dům snažil o nápravu.
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Že by pokuty padaly hromadně, zatím nikdo nepotvrdil. „Od 1. ledna 2027 očekáváme větší množství podnětů, tedy i intenzivnější kontroly […],“ uvedl pro iDNES.cz Michal Vokáč, ředitel sekce kontroly Státní energetické inspekce.
Odečty bez zvonění u dveří
Změna se týká měřidel tepla, indikátorů na radiátorech a vodoměrů na teplou vodu. Platí v domech s ústředním nebo dálkovým vytápěním či se společnou přípravou teplé vody. Na studenou vodu se zákonná povinnost nevztahuje, přesto ji domy často zapojí do odečtu spolu s ostatními měřidly. Zákon zná i výjimky, například domy s podlahovým vytápěním, kde montáži brání technické překážky.
Údaje se musí dát zjistit bez vstupu do bytu. Přístroje namontované od roku 2022 to musí umět už teď. Starší měřidlo, které není nastavené na dálkový odečet aspoň jednou měsíčně, se za dálkově odečitatelné nepovažuje. Výměna vyjde podle bytových družstev orientačně na několik tisíc korun na byt a náklady nesou vlastníci nebo členové družstva.
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Pokuta až 200 000 Kč hrozí už dnes i jednotlivci. SVJ, družstvo nebo majitel domu může vlastníka bytu nebo toho, kdo v bytě bydlí, vyzvat, aby byt zpřístupnil. Kdo potom techniky k montáži, údržbě nebo kontrole měřidel nepustí, dopouští se přestupku.
Odmítnutí se projeví i ve vyúčtování. Někdo může instalaci neumožnit, opakovaně zabránit odečtu nebo měřidlo ovlivnit. Takovému obyvateli se spotřební složka za teplo a teplou vodu spočítá s trojnásobkem průměru domu. Když vás výbor požádá o termín návštěvy, vyplatí se ho domluvit.
Přehled o spotřebě každý měsíc
S dálkovým odečtem souvisí druhá povinnost podle zákona č. 67/2013 Sb. SVJ, družstvo nebo pronajímatel musí posílat domácnostem za každý kalendářní měsíc přehled, kolik spotřebovaly tepla a teplé vody, a to nejpozději do konce následujícího měsíce. Kde dálková měřidla už jsou, platí to už dnes, v ostatních domech od 1. ledna 2027. Delší interval si dům dohodnout nemůže, za měsíce bez topení se ale údaje o teple posílat nemusí. Údaje smějí doručit takto:
Přečtěte si také: 3 letadla ČSA měla v roce 1950 přistát v Praze: Letci RAF je unesli do Německa bez jediného výstřelu e-mailem, pokud se na tom obyvatel s domem předem dohodl, do datové schránky, přes zabezpečený portál nebo aplikaci s prokazatelným upozorněním na nový údaj, na papíře, pokud o to obyvatel písemně požádá, tisk a poštovné pak ale platí sám a správce po něm může chtít zálohu.
Podle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj jsou údaje o spotřebě citlivé osobní údaje. Každá domácnost je proto musí dostat zvlášť a chráněně, aby její spotřebu neviděli ostatní.
Domácnosti mají dostávat každý měsíc vlastní přehled o tom, kolik spotřebovaly tepla a teplé vody. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Pexels. Co dělat, když dům nestihl
Varovným signálem je, když technik i v roce 2027 dál obchází byty kvůli odečtu. Dalším je, když vám měsíční přehledy nezačnou chodit. Pak se obraťte na výbor SVJ, družstvo nebo správce. Brzdou může být rozhodování o investici: když na shromáždění vlastníků hlavně ve velkém domě nepřijde dost lidí, usnesení nepadne.
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Pokud dům dálková měřidla ani potom nemá, můžete podat podnět SEI. Za chybějící měsíční údaje může obyvatel žádat po SVJ, družstvu nebo pronajímateli pokutu až 50 Kč za každý i jen započatý den zpoždění, případně u soudu. Celých 50 Kč platí, pokud dům nesjednal nebo nerozhodl o nižší částce. Plošně to žádný úřad nekontroluje, takže nárok musí každý uplatnit sám.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269, https://mmr.cz/getmedia/224540f8-975f-4c66-a2fc-3c980b37ad29/Vyklad-a-typicke-dotazy-k-problematice-povinneho-poskytovani-informaci-o-mereni-tepla-a-informaci-poskytovatelum-energetickych-sluzeb-v-bytovych-objektech_1.pdf.aspx?ext=.pdf, https://mmr.cz/getmedia/ca3cd7cb-142b-4c80-b207-5f5b787eccaa/zakon-o-sluzbach-ve-zneni-ucinnem-od-01_01_2027.pdf.aspx?ext=.pdf, https://sei.gov.cz/wp-content/uploads/Pracovni-program-na-rok-2026_A.pdf, https://www.estav.cz/cz/14642.era-dalkovych-odectu-prichazi-pripravte-se-riskovat-se-nevyplaci, https://www.ceskestavby.cz/clanky/konec-pochuzkovych-odectu-se-blizi-bytove-domy-ceka-finalni-vlna-vymen-meridel-podle-eed-36150.html, https://www.tzb-info.cz/30458-dalkove-odecty-meridel-a-nove-povinnosti-pro-bytove-domy, https://www.denik.cz/cesko/dalkove-odecty-tepla/, https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dalkove-odecty-teplo-tepla-voda-informace-o-spotrebe.A261110_135333_ekonomika_rie