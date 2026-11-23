Zimní počasí bude v Česku pokračovat po celý týden a výraznějšího oteplení se lidé zatím nedočkají. Už v pondělí 23. listopadu se na řadě míst objeví sněhové přeháňky, které budou četnější především na severních a severovýchodních horách. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus jednoho do čtyř stupňů Celsia, přičemž ve vyšších polohách zůstanou pod bodem mrazu. Na horách může během dne připadnout několik centimetrů sněhu, místy kolem deseti centimetrů. Situaci navíc zkomplikuje severozápadní vítr, jehož nárazy mohou dosahovat rychlosti přibližně 55 kilometrů za hodinu. V kombinaci s čerstvým sněhem tak hrozí vznik sněhových jazyků a zhoršená sjízdnost některých horských komunikací.
Nejsilnější sněžení dorazí ve čtvrtek
Zásadní změna počasí se očekává ve čtvrtek 26. listopadu, kdy by mělo přes Českou republiku postupovat výraznější srážkové pásmo. Sněžení se má postupně rozšířit na většinu území a tentokrát se nemusí omezovat pouze na horské oblasti. Vzhledem k nízkým teplotám se může sněhová pokrývka vytvářet také v nížinách, kde se během listopadu obvykle drží kratší dobu než na horách. Největší množství sněhu se zatím očekává v jihovýchodní polovině republiky, kde by mohlo napadnout přes deset centimetrů, místy až kolem patnácti centimetrů. Přesné rozložení srážek však ještě není jisté a bude záviset na postupu srážkového pásma i vývoji teplot. Sněžení může pokračovat také během noci na pátek, než začnou srážky postupně slábnout.
Největší problémy mohou nastat i v nížinách
Předpovědní výpočty naznačují, že výraznější sněhová nadílka by mohla zasáhnout například jižní Moravu, Vysočinu a část jižních Čech. Některé varianty předpovědi počítají s vyššími úhrny v okolí Brna, Znojma nebo Jihlavy, zatímco na severu Čech by mohlo napadnout podstatně méně sněhu. Rozdíly mezi jednotlivými výpočty jsou ovšem stále značné, takže konkrétní množství sněhu se může během dalších dnů změnit. Předběžné meteorologické varování se vztahuje na období od čtvrteční půlnoci do pátečních osmi hodin ráno a upozorňuje především na komplikace v dopravě. Nejproblematičtější situace může nastat v oblastech, kde během několika hodin napadne větší množství mokrého nebo těžkého sněhu. Vedle zasněžených silnic a chodníků nelze vyloučit ani problémy v energetice, zejména pokud by se sníh hromadil na stromech a elektrickém vedení.
Noční teploty klesnou hluboko pod nulu
Velmi chladná budou také rána, přičemž výraznější mrazy se očekávají zejména při zmenšené oblačnosti. V úterý a ve středu mohou noční teploty na většině území klesat přibližně k minus pěti až minus sedmi stupňům, v některých lokalitách ještě níže. Další výrazné ochlazení se podle současných výhledů rýsuje na konci týdne, kdy se mohou při vyjasnění objevit hodnoty kolem minus dvanácti stupňů. Výrazné rozdíly přitom mohou nastat i mezi blízkými oblastmi, protože v údolích a mrazových kotlinách se studený vzduch hromadí snadněji. Pokud se navíc vytvoří souvislá sněhová pokrývka, může během jasných nocí přispívat k ještě výraznějšímu ochlazování vzduchu těsně nad zemí. Denní teploty se budou většinou pohybovat kolem nuly a na řadě míst může mrznout nepřetržitě.
Zimní podmínky mohou vydržet až do konce listopadu
Nízké teploty znamenají, že sníh, který během týdne napadne, nemusí okamžitě roztát ani v nižších polohách. V pátek se očekává pokračující zimní počasí, přestože sněhových srážek by mělo během dne postupně ubývat. O víkendu by se mohlo častěji vyjasňovat, což sice přinese více slunečních paprsků, ale současně vytvoří vhodné podmínky pro další noční mrazy. Na silnicích proto může být nebezpečný nejen čerstvý sníh, ale také namrzání mokrých úseků po předchozích srážkách. Zvláštní pozornost si zaslouží mosty, zastíněné komunikace a méně frekventované silnice, na kterých se může námraza udržovat déle. Přesnější rozsah čtvrtečního sněžení i následných mrazů ukážou aktualizované předpovědi v průběhu týdne.
Zdroje: chmi.cz, idnes.cz, krizovyportaljck.cz, vseopocasi.cz