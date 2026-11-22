Venku přituhuje, hlavice je otočená na doraz a v obýváku je pořád chladno. Stačí sáhnout na radiátor: dole hřeje, ale nahoře je skoro studený. Topná soustava přitom jede naplno, a doma je stejně zima. Právě na tom se nenápadně prodražuje celá topná sezona. Topenáři a odborníci na vytápění hledají při kontrole pět takových drobností a většinu z nich odhalíte sami rukou, uchem a pohledem.
Studený vršek prozrazuje vzduch
První chybou je vzduch v radiátoru. Poznáte ho podle studené horní části, nerovnoměrného ohřívání a také podle bublání nebo šplouchání uvnitř. Vzduch se hromadí nahoře a teplo předává hůř než voda, takže část tělesa skoro nehřeje.
Podle rádce německého autoklubu ADAC z října 2025 může odvzdušnění ušetřit až 15 % nákladů na topení, a to v bytě i v domě. Stejnou horní hranici úspory energie uvádí leták švýcarského Spolkového úřadu pro energii z programu EnergieSchweiz. Je to maximum pro tuto jedinou chybu. Kolik ušetříte vy, záleží na stavu soustavy a často to bývá méně.
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Radiátory je dobré zkontrolovat před topnou sezonou a odvzdušnit je, jakmile se objeví příznaky. Když soustava funguje bez potíží, stačí odvzdušňovat jednou za dva až tři roky, protože časté odvzdušňování snižuje tlak. Postup je jednoduchý:
Připravte si rukavice, nádobku a hadr, protože voda z radiátoru bývá hodně horká a špinavá. Odvzdušňovací ventil povolte jen zlehka, aby mohl uniknout vzduch. Jakmile místo vzduchu začne téct voda, ventil hned zavřete. Na manometru zkontrolujte tlak v soustavě.
Správný tlak záleží na typu soustavy a výšce budovy. Pokud bydlíte v bytovém domě s ústředním topením, doplňování vody domluvte se správou domu nebo SVJ.
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Druhou chybou je špatně nastavená nebo zakrytá termostatická hlavice. Na běžné hlavici odpovídá trojka zhruba 20 °C a sousední stupně se od sebe liší asi o 4 °C. Číslo na hlavici určuje teplotu, při které radiátor přestane topit, a ohřev pokoje tím neurychlíte. Na pětce proto topí dál, i když v pokoji je už dávno 20 °C.
Číslo na termostatické hlavici určuje, při jaké teplotě radiátor přestane topit, a pro obývák obvykle stačí trojka. Ilustrační foto. Zdroj: BOOM Photography / Pexels.
Přetápění se prodraží. Orientačně platí, že každý stupeň v místnosti navíc zvýší spotřebu energie na vytápění zhruba o 6 %, i když u každého bytu to vyjde trochu jinak. Podle ČSN se doporučuje 20 °C v obývacím pokoji a kuchyni, 24 °C v koupelně a 15 °C v předsíni a na chodbě.
Hlavice schovaná za závěsem nebo skříňkou měří jen teplotu vzduchu ve své těsné blízkosti, takže místnost reguluje podle nepřesného údaje. Pomůže ji uvolnit, nebo pořídit externí čidlo.
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Třetí chybou je zakrytý radiátor. Těleso hřeje hlavně tím, že ohřátý vzduch stoupá a obíhá pokojem. Když mu cestu zastoupí gauč nebo těžký závěs, ohřeje se hlavně opěradlo nebo látka a do zbytku místnosti se dostane méně tepla.
Projděte místnost postupně. Začněte prádlem, které v zimě často končí přehozené přes radiátor. Zakryje plochu, která má hřát, a pravidelné sušení navíc zvyšuje vlhkost v bytě, proto je lepší sušák zavěšený s odstupem. Dekorativní kryt nebo obklad potřebuje dost volného místa a otvory dole, nahoře i po stranách. Závěs má končit nad tělesem. Nábytek by měl od radiátoru stát aspoň 30 cm.
Čtvrtou chybou je prach mezi žebry, protože zhoršuje předávání tepla i proudění vzduchu. Radiátor před topnou sezonou vyčistěte i zezadu a uvnitř mezi žebry.
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Pátou chybou je okno celý den vyklopené, zatímco topení běží. Teplo uniká ven a stěny při tom celé hodiny chladnou, takže je topení po zavření musí znovu prohřát. Výhodnější je větrat krátce dokořán, nejlépe průvanem, a hlavice při tom stáhnout.
Radiátor v pokoji, který nepoužíváte, úplně nevypínejte. Studená místnost odebírá teplo sousedním pokojům přes stěny a dveře a na jejích stěnách se sráží vlhkost. Lepší je ji mírně temperovat a zavírat dveře.
Když radiátory nehřejí ani po odvzdušnění a se správně nastavenými hlavicemi, má smysl hydraulické vyvážení. Odborník při něm nastaví průtok tak, aby každý radiátor dostal správné množství vody. V rodinném domě to zařídí topenář, v bytovém domě se nejdřív obraťte na správu domu nebo SVJ.
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