Svařák v ruce, vůně smaženého těsta a světýlka nad hlavou. Vánoční trhy v Brně jsou otevřené a lákají k zastavení. Při placení ale mnohým ztuhne úsměv. Jedna z nejoblíbenějších dobrot se tu prodává za ceny, jaké člověk čeká spíš v restauraci.
Dva langoše, dva svařáky a překvapení u okénka
Představte si dvojici, která si na brněnském trhu dá dva základní langoše a dva svařáky. Podle našeho modelového výpočtu s langošem za 165 Kč a svařákem za 80 Kč stojí jídlo a pití 490 Kč. U okénka ale zaplatí 590 Kč, protože ke každému nápoji se připočítá záloha 50 Kč za vratný kelímek.
Zálohu, kterou v sezoně 2026 vybírají v Brně i v Ostravě, dostanete po vrácení kelímku zpět, nebo ji můžete darovat. Ceny na vánočních trzích přesto každý rok vyvolávají vlnu nespokojenosti.
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Podle reportáže Seznam Zpráv z listopadu 2026 stojí základní langoš na brněnských trzích 110–165 Kč a cena se liší stánek od stánku. Za 165 Kč nabízí obyčejný langoš jeden ze stánků. S bohatším obložením se cena může přiblížit 200 Kč.
Základní langoš se na brněnských trzích prodává za 110 až 165 Kč podle toho, u kterého stánku ho člověk koupí. Ilustrační foto. Zdroj: Hooman Being / Unsplash.
Na hlavních pražských trzích byl langoš loni ještě dražší, jak zjistil průzkum cen Novinek z prosince 2025.
Trh Období Langoš Svařák Brno, základní langoš listopad 2026 110–165 Kč 75–95 Kč Praha, Staroměstské a Václavské náměstí prosinec 2025 200–240 Kč 100 Kč Přečtěte si také: 3 letadla ČSA měla v roce 1950 přistát v Praze: Letci RAF je unesli do Německa bez jediného výstřelu
Kolik se bude v pražském centru platit letos, zatím nikdo neví, protože hlavní pražské trhy se otevřou až 28. listopadu 2026. Cenová rozpětí dalších položek z brněnských trhů najdete v reportáži uvedené ve zdrojích pod článkem.
Svačina, nebo celý oběd?
Podle Edenred Restaurant Indexu za září 2026 utratili lidé v Česku za oběd v restauraci nebo s rozvozem průměrně 202,90 Kč. Základní langoš za 165 Kč je tedy podle našeho srovnání o 37,90 Kč levnější a obložený langoš za zhruba 200 Kč stojí přibližně stejně jako oběd.
Na ceny jídla jsou přitom lidé citliví. Podle průzkumu Barometr FOOD 2026 společnosti Edenred je pro 68,6 % respondentů stropem za běžné polední menu 170 Kč, loni to bylo 160 Kč. Tentýž průzkum ukázal, že 53,1 % dotázaných zaměstnanců aspoň někdy vynechá pracovní oběd kvůli cenám. Nejdražší základní langoš je tak stropu 170 Kč hodně blízko.
Přečtěte si také: Skvělá zpráva pro manžele. Od 1. ledna 2027 si jeden z nich může tímhle krokem zvednout důchod o více než 2 000 Kč Aukce, nájmy a dražší suroviny
Kdo chce prodávat na trzích, které pořádá TIC Brno, musí v soutěži porazit ostatní zájemce. Podle typu stánku jde buď o elektronickou aukci, nebo o obálkovou metodu. Jedna z brněnských prodejkyň pro Forbes v roce 2024 popsala, že se v aukci přihazuje anonymně, a nájmy proto podle ní rostou do vysokých částek. Podle údaje TIC Brno pro Forbes z prosince 2024 vynesl pronájem stánků za rok 2024 celkem 19 milionů korun, které slouží k financování brněnských Vánoc.
Zdražování je přitom nerovnoměrné. Část prodejců přidala několik korun, jiní nechali loňské ceny a rozdíly jsou i mezi sousedními stánky.
Majitel Punčového baru letos podle Seznam Zpráv vydražil místo asi o třetinu levněji než loni a ceny nezvedal. „Ceny máme pořád stejné, nájmy se nezdražily,“ uvedl pro Seznam Zprávy Ondřej Šibřina, majitel stánku Punčový bar. Stánek Turbomošt podle téže reportáže zdražil 5 z 25 nápojů o 5–10 Kč kvůli dražším surovinám.
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Než se postavíte do fronty, podívejte se nejdřív na ceník. U bramboráku to platí dvojnásob, protože se v Brně podle reportáže Seznam Zpráv z listopadu 2026 prodává na váhu za 380–420 Kč za kilogram, takže sto gramů vyjde na 38–42 Kč, a za posyp si stánkaři účtují příplatek. Klidně si proto řekněte o menší porci.
V Praze se loni vyplatilo zajít na menší trhy mimo centrum. Podle průzkumu Novinek z prosince 2025 stál langoš na náměstí Míru od 120 Kč a svařák od 75 Kč.
Kelímek po dopití vraťte, abyste dostali zpět zálohu 50 Kč. Na brněnských trzích ji můžete přes sbírku Daruj kelímek věnovat neziskové organizaci. Podle městské části Brno-střed sbírka v sezoně 2025 vybrala 5,2 milionu korun.
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Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-vanocni-trhy-brno-ceny-321026, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vanocni-trhy-pod-lupou-kolik-letos-stoji-svarak-punc-a-langos-napric-mesty-40552207, https://forbes.cz/kolik-stoji-vanocni-kouzlo-pronajmy-stanku-leti-k-milionum-svarak-je-za-stovku/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/prumerna-cena-poledniho-menu-v-restauracich-presahla-200-korun-373356, https://www.edenred.cz/documents/911/TZ_Ceny-obedu-v_CR-dal-rostou.pdf, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-brne-odstartovaly-vanocni-trhy-slavnostni-zahajeni-sledovaly-tisice-lidi/2902256, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-kazdy-druhy-cech-kvuli-drahote-nekdy-vynecha-pracovni-obed-318473, https://energozrouti.cz/clanek/vanocni-trhy-v-listopadu-prehled-mist-a-oteviraci-doby, https://www.arecenze.cz/clanky/kdo-jim-to-zaplati-je-blazen-cechy-vytocily-ceny-na-brnenskych-trzich-langos-za-165-kc-maji-za-nehoraznost