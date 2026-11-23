Hasiči v noci vyjížděli do Batelova. Při jejich příjezdu tam byla chata v plamenech
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Hasiči v noci vyjížděli do Batelova. Při jejich příjezdu tam byla chata v plamenechZdroj: HZS Kraje Vysočina (redakčně upraveno)
Článek byl publikován 23.11.2026 10:43
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