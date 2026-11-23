Osmá minuta a obrana bez pojistky
Akce, která zásadně změnila první Pochettinův zápas, začala ještě před Yorovým faulem. Matthijs de Ligt špatně odhadl dlouhý míč, Alexander Isak si našel prostor za poslední linií a Leny Yoro musel situaci hasit jako poslední obránce. Výsledkem byla červená karta. Dominik Szoboszlai potrestal následný přímý kop, Florian Wirtz zanedlouho přidal další zásah a domácí si rychle otevřeli cestu k pohodlnému náskoku.
Je snadné říct, že právě červená rozhodla. V poměru sil samozřejmě znamenala obrovskou výhodu pro Liverpool. Jenže obránce se do takové situace nedostane sám od sebe. Před faulem proběhla série chyb: špatně vyhodnocená trajektorie míče, nedostatečné krytí prostoru za obranou a pozdní reakce spoluhráčů. Trenér může po vyloučení překreslit rozestavení. Nemůže ale vrátit okamžik, v němž jeho tým nezajistil první souboj.
Pochettino musel přestavovat mužstvo za pochodu
Nový kouč stáhl Bryana Mbeuma a poslal na trávník Harryho Maguirea. V početní nevýhodě tím chtěl zpevnit obrannou řadu, jenže taková změna má cenu. United přišli o jednu z možností, jak soupeře zaměstnat při protiútoku a jak si ulevit od tlaku. Liverpool mohl opakovaně dobývat prostor kolem šestnáctky, protože riziko, že ztratí míč a inkasuje po rychlém přechodu, bylo menší.
Tenhle důsledek červené karty je důležitý pro férové hodnocení. Čtyři obdržené góly neznamenají, že by Pochettino za jediný zápas dokázal nebo nedokázal opravit celý tým. Hrát od osmé minuty proti Liverpoolu v deseti je mimořádně těžký úkol pro jakéhokoli trenéra. Také statistiky takového utkání budou nutně zkreslené dlouhou přesilovkou. Kdybychom je brali izolovaně, snadno bychom odvodili chybný závěr o tom, jak United běžně brání jedenáct proti jedenácti.
Devět velkých šancí není jen otázkou skóre
Liverpool zakončoval 28krát, z toho jedenáctkrát na branku. Podle Opta vytvořil devět velkých šancí a dosáhl 4,38 očekávaného gólu. United skončili na 0,64 xG. Rozdíl je obrovský i na poměry zápasu, v němž jedno mužstvo dlouho bránilo o deseti. Když statistický model přiřadí příležitostem domácích dohromady hodnotu přes čtyři góly, ukazuje tím, že nešlo jen o množství nepřesných střel z dálky. Liverpool se opakovaně dostával do situací, v nichž bylo pravděpodobné skórovat.
Florian Wirtz se podílel na gólu i asistencí a podílel se na vytváření dalších situací. Liverpool měl díky početní převaze více času a prostoru k hledání přihrávek mezi liniemi. Pokud United pouze couvali, soupeř mohl přesouvat hru a čekat, až některá část obranného bloku zareaguje pozdě. Pokud se bránící hráči naopak vydali agresivně za míčem, za jejich zády vznikala další mezera. Právě tato dilemata dělají z dlouhého oslabení tak náročnou zkoušku organizace.
Problém existoval už před vyloučením
Klíčové je, že analytici Opta upozorňovali na vysokou kvalitu střel soupeřů proti Manchesteru United už před utkáním na Anfieldu. United nemuseli vždy dovolovat extrémní množství zakončení. Soupeři ale často stříleli z výhodnějších pozic, než je pro stabilní obranu přijatelné. Je to jiný problém než pouhá statistika obdržených gólů: brankář může několik velmi těžkých pokusů zlikvidovat a výsledek ještě chvíli vypadá uspokojivě, ale strukturální chyba nezmizí.
Pro trenéra je tahle informace praktická. Pokud má tým potíž s množstvím střel, může pomoci hlubší blok a omezení prostoru před šestnáctkou. Pokud je potíž především v kvalitě příležitostí, musí řešit, odkud přesně soupeři unikají, kdo přebírá hráče při rychlých přesunech a co se děje ve chvíli, kdy první obránce prohraje souboj. Není to otázka jediné nové taktické tabule. Je to soubor koordinovaných pohybů, které se musejí opakovat tak dlouho, až jsou automatické.
Proč se obrana nedá opravit prostým příchodem stopera
Manchester United na Anfieldu ukázal, jak rychle se může ztráta postavení proměnit v krizi. Ale i bez červené karty by bylo potřeba řešit vztah mezi středními obránci, krajními hráči a záložníky. Když stoper vyrazí za míčem, druhý musí zajistit prostor. Když krajní obránce vystoupí vysoko, musí za ním někdo převzít běžce. Když záložní řada nezachytí přihrávku mezi liniemi, stoperská dvojice bude čelit soupeři otočenému čelem k brance.
Samozřejmě na to mají vliv i individuální výkony. Lidé v sestavě nejsou zaměnitelné figurky. De Ligt, Yoro a Martínez mají odlišné přednosti a trenér musí najít kombinaci, která bude fungovat při rozehrávce i při bránění velkého prostoru. Přesto by bylo alibistické vysvětlovat problém jen jedním hráčem. Situace před vyloučením ukázala, že chybu musí často opravit hned několik lidí. To se nedá vyřešit pouhou výměnou jména na soupisce.
Co může být první měřítko změny
Po jedenácti ligových kolech měli United osm bodů. Pochettino proto nepřichází do klubu, který jen hledá poslední drobné zlepšení. Přichází k mužstvu, jehož výsledky jsou hluboko pod očekáváním. Současně ale není rozumné hodnotit jeho práci podle prvních 82 minut v početní nevýhodě. Z hlediska analýzy budou mnohem důležitější následující utkání při plném počtu hráčů.
Tam bude možné sledovat, zda soupeři dál dostávají pohodlné šance po dlouhých míčích, zda United dokážou zavírat prostor před vlastní obranou a jak se mění kvalita zakončení proti nim. Není potřeba, aby okamžitě přestali inkasovat. Potřebují především přestat opakovaně nabízet soupeřům příležitosti, při kterých stačí jedna přesná přihrávka, aby obrana nestíhala. Liverpool tak Pochettinovi nepředvedl jen krutý debut. Ukázal mu ve velmi ostrém světle problém, který bude muset řešit i ve chvíli, kdy jeho tým znovu nastoupí v jedenácti.
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1. Manchester United – report utkání s Liverpoolem; 2. Opta Analyst – statistiky a rozbor zápasu; 3. Opta Analyst – předzápasový kontext.