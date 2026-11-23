Podle náměstka primátora pro architekturu a urbanismus Jiřího Janďourka (Starostové pro Liberecký kraj) se práce dostávají do závěrečné fáze.
„První etapa úprav okolí přehrady bude stavebně dokončena ve středu 25. listopadu. Ještě ale musíme provést několik administrativních úkonů, abychom měli vše právně v pořádku. Veřejnosti by se tak mohl prostor otevřít začátkem prosince,“ uvedl Janďourek.
Po dokončení I. etapy bude přístupný úsek jen od hráze k pláži, okolo přehrady nadále nebude možné projít. „Pokud jde o druhou etapu, její dokončení plánujeme na 12. prosince. Jestliže nedojde k žádným nepředvídatelným komplikacím, navážeme plynule na první etapu a v tomto termínu definitivně dokončíme také zbývající stavební práce,“ dodal náměstek.
Revitalizace okolí přehrady navazuje na více než půlmiliardovou rekonstrukci tohoto vodního díla, kterou platil státní podnik Povodí Labe. Modernizace přehrady trvala tři a půl roku a skončila letos na jaře.
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Opravu okolí přehrady platí město. Původní termín pro dokončení I. etapy byl na přelomu července a srpna a pro dokončení celé stavby začátek října.
Komplikací bylo vícero, stavbu nejvíce prodražil bývalý a nefunkční náhon označovaný i jako kanál, který je pod promenádní cestou. Až po odkrytí se ukázalo, že v některých částech nemá dno a je staticky nestabilní. „Betonování kanálu bylo asi za šest milionů korun,“ dodal Janďourek.
Okolí přehrady patří mezi nejcennější zelené plochy ve stotisícovém městě a je oblíbeným místem nejen pro trávení volného času u vody, ale i vycházky a rekreační běhání. Výsledkem revitalizace by měla být obnova více než kilometr dlouhé promenádní cesty u pravobřežní zdi přehrady. Na ni bude navazovat nově postavená lávka přes Harcovský potok u Bílého mlýna pro bezpečnější přístup do Zvolenské ulice. Součástí zakázky je i položení chodníku na začátku Zvolenské ulice či oprava přístupových cest k promenádní cestě ze strmého kopce od Blahoslavovy a Chelčického ulice.