Když 22. listopadu 1977 zahájily British Airways a Air France pravidelné lety Concordem na newyorské letiště Johna F. Kennedyho, nešlo o začátek nadzvukové dopravy jako takové. Concorde už komerčně létal od ledna 1976 a od května téhož roku obsluhoval také washingtonské letiště Dulles. New York však představoval mimořádně prestižní a ekonomicky důležitou destinaci. Bez přímého spojení do této metropole zůstávala velká část obchodního potenciálu letounu mimo dosah.
Překážkou nebyla délka Atlantiku ani technická schopnost stroje. Byl to spor o hluk, právo místních úřadů regulovat letiště a otázka, zda se velký technologický projekt smí prosazovat proti odporu okolních komunit. Concorde se tak stal symbolem něčeho, co známe i z dnešních debat: technicky proveditelné neznamená automaticky společensky přijatelné.
Letoun, který musel být kompromisem od prvního návrhu
Concorde byl výsledkem britsko-francouzské spolupráce. Jeho konstruktéři vyvinuli dopravní stroj schopný létat přibližně dvojnásobnou rychlostí zvuku, což výrazně zkracovalo přelety oceánu. K tomu však potřeboval štíhlý aerodynamický tvar, výkonné motory a specifický způsob provozu. Při vzletu i přistání byl velmi hlučný a během nadzvukového letu vytvářel rázové vlny, které na zemi mohou být slyšet jako sonický třesk.
Proto nadzvuková rychlost nebyla volně využitelná nad každým územím. Concorde se nejlépe hodil pro dlouhé trasy nad oceánem, kde bylo možné zrychlit bez zatěžování hustě osídlených oblastí sonickým třeskem. Jeho hospodárnost ale komplikovala také vysoká spotřeba paliva, malá kapacita kabiny a náročná údržba. Zkrácení letu bylo cenné pro cestující, kteří si mohli dovolit vysokou cenu letenky; pro masové cestování však nepředstavovalo automatické řešení.
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Washington ano, New York zatím ne
Americké ministerstvo dopravy v únoru 1976 povolilo zkušební komerční provoz Concordu za určitých podmínek. Washington Dulles byl pro první americké lety dostupný, newyorské JFK však provozovatel letiště dlouho blokoval. Argumentem byly především hlukové dopady. Následoval sled studií, měření, odvolání a soudních řízení.
Zvláštností sporu bylo, že nešlo jen o jedno číslo v decibelech. Posuzovalo se, jak provoz zasáhne obyvatele různých čtvrtí, zda jsou dostupná měření srovnatelná s jinými typy letadel a zda místní autorita postupuje podle spravedlivých a předvídatelných pravidel. Britské a francouzské aerolinky namítaly, že jejich letoun je posuzován diskriminačně. Americké soudy nakonec otevřely cestu k pravidelnému provozu.
Zkušební let prověřoval i veřejnou trpělivost
Před zahájením pravidelných spojů proběhly zkušební lety a měření hluku. Piloti používali postupy omezující hluk při vzletu, včetně práce s výkonem motorů a plánováním trasy. Výsledky měly ukázat, zda lze provozovat velmi rychlé letadlo v prostředí s mimořádně přísnými veřejnými nároky. Zdroje amerického kontrolního úřadu GAO potvrzují, že obchodní lety na JFK byly zahájeny až 22. listopadu 1977 kvůli právním sporům kolem letiště.
Otevření linky bylo velkou událostí nejen pro letectví, ale také pro představu luxusního cestování. Cestující mohli překonat oceán za podstatně kratší dobu než běžným proudovým letounem. Pro obchodníka byla taková úspora času lákavá a prestižní značka Concorde se stala součástí životního stylu malé skupiny velmi movitých pasažérů.
Proč z budoucnosti dopravy zůstala výjimka
Nadvzdušný sen se však nikdy nepřeměnil v běžný standard pro miliony cestujících. Concorde létal v komerčním provozu až do roku 2003, ale jeho flotila zůstala malá a okruh vhodných tras úzký. Úspora času nemohla sama vyřešit ekonomické a ekologické náklady, omezení hluku ani komplikovanou údržbu. Tragédie letu Air France 4590 v roce 2000 a následné změny provozu do jeho pozdějšího konce rovněž zasáhly, stejně jako proměňující se poptávka po letecké dopravě.
Příběh newyorské linky dokládá, že budoucnost dopravy není jen soubojem o rychlost. Je to také vyjednávání mezi technikou, právem, penězi a životem lidí kolem letišť. Concorde mohl přeletět Atlantik rekordně rychle, ale prosadit se do New Yorku mu trvalo podstatně déle než samotná cesta přes oceán.
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Zdroje: Kód Enigma [1], U.S. Government Accountability Office – Concorde Monitoring and Noise Regulation [2], Heritage Concorde – Concorde First Scheduled Services [3], AirportHistory.org – Airports for the Supersonic Age: Concorde [4], img ai generated