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Bojler: kolik elektřiny spotřebuje za 15, 30 a 60 minut a kdy se ho vyplatí vypínat
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Kufry jsou sbalené a zbývá poslední otázka: vypnout bojler, nebo ho nechat […]
Bojler: kolik elektřiny spotřebuje za 15, 30 a 60 minut a kdy se ho vyplatí vypínat
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 23.11.2026 10:54
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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