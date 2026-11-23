Co z postele hodit do pračky ještě dnes a co klidně počká několik měsíců? Mnoho lidí sáhne po čistém povlečení, až když to stávající začne být cítit. Čich je přitom špatný rádce, protože roztoče ani jejich trus neucítíte.
Neviditelná vrstva na prostěradle
Každou noc se do lůžkovin dostává pot, kožní maz a odumřelé buňky kůže. V takovém prostředí se daří roztočům, bakteriím i plísním. Kdo se potýká s pupínky na tváři nebo zarudlou kůží, může mít část příčiny přímo na polštáři. Alergikům se v nevypraném povlečení mohou zhoršit příznaky.
Čím blíž ke kůži, tím častěji
Prostěradlo a povlaky na polštáře se dotýkají kůže, vlasů a potu nejvíc. Proto se obecně doporučuje prát je jednou týdně. Čím dál od těla vrstva je, tím delší pauzu mezi praními snese.
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Co Jak často prostěradlo, povlaky na polštáře jednou týdně povlak na přikrývku podle části zdrojů po 2 týdnech až měsíci, britská Which? radí týdně chránič matrace zhruba po 1–3 měsících výplň polštáře, pokud jde prát každé 4–6 měsíců, aspoň dvakrát ročně matrace vysát jednou měsíčně, důkladně vyčistit zhruba po 6 měsících
U polštářů a matrace jde o obecná doporučení, přednost mají vždy štítek a pokyny výrobce. Pratelnou výplň perte i tehdy, když má polštář vlastní chránič. Polštář z paměťové pěny do pračky nepatří, pere se jen jeho snímatelný potah. Praní proti pokynům výrobce může zrušit záruku.
Kočka v posteli, horké léto a noční pocení
Když s vámi spí pes nebo kočka, vyměňte povlečení každé 3–4 dny. Na srsti a tlapkách přinesou do postele nečistoty zvenku a k tomu přidají vlastní chlupy a lupy.
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Častější výměna se vyplatí také tomu, kdo se v noci potí nebo spí bez oblečení, a v teplých letních měsících. Alergikům a astmatikům může častější praní příznaky zmírnit.
Čtrnáct dní je horní hranice. Platí pro zdravého člověka, který dbá na tělesnou hygienu a spí v posteli sám a bez zvířete, a to v bytě se stálou teplotou. Ani on by ale výměnu neměl odkládat déle.
Proč prát na 60 stupňů
Praní na 60 °C a vyšší teplotu roztoče hubí. Americká Mayo Clinic uvádí jako spodní hranici 54,4 °C. Na teplotě záleží proto, že alergii vyvolávají hlavně bílkoviny v trusu roztočů, které dráždí i po jejich uhynutí.
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Nižší teplota postel osvěží jen nakrátko, protože alergen se sice rozpustí a odteče s vodou, roztoči ale praní přežijí a začnou ho vytvářet znovu.
Teplotu přizpůsobte štítku. Na bavlněné povlečení si můžete dovolit horkou vodu, polyesterové potřebuje mírnější program a hedvábné jen 30 °C a jemný prací prostředek. Vyprané lůžkoviny nechte úplně vyschnout, nejlépe venku, protože zbytková vlhkost podporuje bakterie a plísně.
Matraci vyčistíte i bez pračky
Matraci pravidelně vysávejte nástavcem na čalounění. Alergikům se hodí vysavač s filtrem HEPA. Alergici a lidé, kteří v posteli jedí, pracují nebo dlouho odpočívají, by měli matraci důkladně čistit častěji. Při důkladném čištění začněte na holé matraci skvrnami: jen je opatrně tupujte vlažnou vodou a nedrhněte. Pak vysajte celou matraci, nejen svrchní plochu. Nakonec ji posypte jedlou sodou, nechte ji několik hodin působit a vysajte ji. Matraci nechte úplně vyschnout.
Přečtěte si také: Pár nabízí ubytování zdarma na statku o rozloze 200 000 metrů čtverečních. Chce jen pomoc se zvířaty a zahradou Matraci vysávejte zhruba jednou měsíčně a důkladně ji vyčistěte přibližně dvakrát do roka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Matraci nikdy nepromáčejte. U matrace s pružinami sáhněte místo vlhkého hadru raději po vysavači, protože kovové pružiny by od vlhkosti mohly zrezivět. Pěna je na vlhkost citlivá a latex nevystavujte přímému slunci.
Práci si usnadníte chráničem matrace, který zachytí pot, roztoče i vlhkost. Většinou se pere v pračce na 40–60 °C, přesný postup určí štítek. S chráničem lze matraci zpravidla čistit méně často. Alergikům samotné praní nestačí, protože matrace se do pračky obvykle nevejde. Mohou jim pomoci bariérové protiroztočové povlaky na matraci, polštáře a přikrývku, které mají ověřenou nepropustnost a trus roztočů nepropustí. Praní je jen jedno z opatření a léčbu nenahrazuje. Kdo má s alergií nebo astmatem potíže, měl by se poradit s lékařem nebo alergologem.
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Zdroje: https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene/how-often-should-you-wash-your-sheets, https://www.sleepfoundation.org/mattress-care, https://www.novinky.cz/clanek/zdravi-polstar-perina-prosteradlo-kazda-cast-povleceni-vyzaduje-vymenu-v-jiny-cas-40561162, https://www.denik.cz/dum-a-byt/vymena-povleceni.html, https://www.ikea.com/ch/en/rooms/bedroom/how-to/how-to-clean-your-mattress-how-to-maintain-a-healthy-and-fresh-sleep-environment-pub58970f9c, https://www.proalergiky.cz/getmedia/816c539b-0ecd-4c3b-90d2-8c520ecd07a2/pro-alergiky_edukacni-letaky_ROZTOCE_2_216x305_2.pdf.aspx?ext=.pdf, https://www.allergyuk.org/wp-content/uploads/2023/10/House-Dust-Mite-Allergy-v6.pdf, https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dust-mites/diagnosis-treatment/drc-20352178, https://www.drmax.cz/clanky/alergie-na-roztoce-priznaky-diagnoza-a-lecba, https://www.which.co.uk/reviews/washing-machines/article/how-often-should-you-wash-your-bedding-a7Zkz5M8vcUl