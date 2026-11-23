Rozvoz dorazil, pizza je snědená a na stole zbyla velká papírová krabice. Je z kartonu, takže cesta k modrému kontejneru vypadá jasně. Na dně ale zůstaly tmavé skvrny od oleje a možná i kus přilepeného sýra. Právě podle těchto stop se rozhoduje, jestli se z krabice stane nový papír.
Mastné krabice končí až na třídicí lince
Že lidé krabice od pizzy do papíru vhazují vcelku, je vidět na pražské třídicí lince, kde se mezi papírem skutečně objevují. Pražské služby proto opakovaně upozorňují, že mastné krabice do modrého kontejneru nepatří.
Mastné krabice od pizzy se mezi sebraným papírem objevují, přestože do modrého kontejneru nepatří. Ilustrační foto. Zdroj: Alex Fu / Pexels. Tuk se z vláken nevypere
Papírny zpracovávají papír většinou mokrou cestou, tedy ve vodě. Tuk se s vodou nemísí. Když je ho víc, oslabuje spojení mezi vlákny a nový papír pak není tak pevný.
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Olej navíc prostoupí samotný karton a stane se jeho součástí. I zaschlou mastnou skvrnu proto papírna bere jako znečištění, které z dávky snadno nedostane. Paradoxně tak vadí víc než kovová sponka nebo plastové okénko obálky, které se při zpracování bez potíží oddělí.
Víko do papíru, dno do směsného
Podrobný pokyn společnosti EKO-KOM proto u krabice od pizzy rozlišuje víko a dno. Když je krabice silně umaštěná, roztrhněte ji v ohybu. Horní díl bez skvrn patří k papíru, prosáklý spodek do popelnice na směsný odpad. V některých českých návodech přitom koluje jednodušší rada dát celou krabici do směsného odpadu.
Evropské papírny připouštějí i mírnější variantu. Podle doporučení papírenských asociací CEPI a ACPP pro oddělený sběr papíru může mezi papír a karton celá krabice, pokud v ní nezůstalo jídlo a má jen lehké mastné skvrny. Takovou krabici podle téhož doporučení zpracují běžné papírny na karton a lepenku bez zvláštního provozu. O tom, kam krabice patří, tedy rozhoduje hlavně to, jak moc je zašpiněná:
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Co máte v ruce Kam s tím Proč čisté víko do papíru tuk ani jídlo na něm nejsou silně umaštěné dno do směsného odpadu tuk je vsáklý ve vláknech celá krabice jen s lehkými skvrnami, bez zbytků jídla do papíru podle doporučení CEPI a ACPP běžné papírny ji zpracují krabice s kůrkami nebo kusy sýra celá do směsného odpadu zbytky jídla papírny nepřijmou
Co papírna od sběru přijme, určuje evropská norma EN 643, a odtud pochází i poslední řádek tabulky. Organický odpad včetně zbytků jídla řadí mezi zakázané materiály, u kterých se nepřipouští ani malé množství. Náklad s takovým obsahem se podle normy má vrátit tomu, kdo ho dodal.
Americkým papírnám nevadí ani drobky sýra
V zahraničí to obce řeší každá po svém. Některé krabice od pizzy pro jednoduchost neberou vůbec, jiné přijmou prázdnou krabici i se skvrnami. Americká papírenská asociace AF&PA v říjnu 2025 doporučila nečistit krabice od mastných skvrn ani od drobků sýra. Zbytky pizzy a plastové doplňky je podle ní potřeba vyndat a místní pravidla si ověřit.
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Studie americké papírenské firmy WestRock z roku 2020 odhaduje, že tuk tvoří v krabicích od pizzy ze sběru 1–2 % jejich hmotnosti. Při běžném podílu takových krabic v surovině má podle studie na pevnost nového papíru jen minimální vliv. Se sýrem si papírna podle studie poradí snáz než s tukem. Na rozdíl od oleje váže vodu a jeho hrudky při rozvlákňování zachytí síta.
V Česku platí opatrnější pokyny a zbytky jídla do papíru nepatří nikdy. Když obec nebo místní svozová firma vydá vlastní pravidla, řiďte se jimi.
Mastný papír od jídla do modrého nepatří
Do modrého kontejneru nepatří ani jiný papír zašpiněný jídlem, třeba umaštěný sáček od smažených hranolků nebo ubrousek od rozpečené bagety. Stejně tak tam nepatří použité hygienické papíry. Lepenkovou krabici od zásilky, sešity nebo plata od vajec tam naopak klidně hoďte.
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Do zavřeného kontejneru neprší. Navlhlý papír může zplesnivět a ztěžuje ruční třídění na lince i zpracování v papírně. Když kontejner zůstane v dešti otevřený, může přijít nazmar celý jeho obsah.
Krabici, kterou dáváte do papíru, proto nejdřív rozložte nebo sešlápněte. Zabere mnohem méně místa a víko kontejneru po ní dovřete.
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-cesta-vasich-odpadku-k-novemu-zivotu-proc-nehazet-krabice-od-pizzy-do-papiru-255660, https://cnn.iprima.cz/zaludnosti-trideni-odpadu-107971, https://www.spcr.cz/images/Final_doporu%C4%8Den%C3%AD_CEPI_ACPP_pro_odd%C4%9Blen%C3%BD_sb%C4%9Br_pap%C3%ADru.pdf, https://www.letsrecycle.com/news/debate-around-pizza-boxes-rumbles-on/, https://www.afandpa.org/news/2025/pizza-box-recyclable, https://trellis.net/article/grease-and-cheese-study-proved-pizza-box-recyclability/, https://www.praha1.cz/jak-tridit-v-prirode-u-vody-nebo-u-grilu/, https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/tridene-odpady/papir/, https://natlawreview.com/article/pizza-boxes-are-recyclable-according-to-new-study, https://www.pita.org.uk/images/PDF/CEPI_EN_643_Documentation.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/%20cesi-delaji-chyby-pri-trideni-papiru-mastne-obaly-do-kontejneru-nepatri