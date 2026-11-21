Venku mrzne a vy se večer vracíte do vychladlého bytu. Hlavici na radiátoru otočíte až na doraz, aby se topilo co nejrychleji. Za hodinu je v obýváku k zalknutí a okno jde dokořán. Tenhle zvyk zná spousta domácností a na ročním vyúčtování je pak dobře vidět. Odborné zdroje ho přitom popisují jako rozšířený omyl.
Kolik stojí jeden dílek navíc
Podle energetických tipů Skupiny ČEZ je v Česku běžné topit až na 24 °C, což oproti 20 °C znamená skoro o čtvrtinu vyšší náklady. Orientačně totiž platí, že každý stupeň navíc zvýší spotřebu energie na vytápění přibližně až o 6 % a o stupeň nižší teplota přinese zhruba stejnou úsporu. Jeden dílek na hlavici přitom znamená zhruba o 3 až 4 °C tepleji, tedy asi o 18 až 24 % více energie na vytápění dané místnosti.
Pro výpočet jsme zvolili rodinný dům o 150 m², který vytápí kondenzační plynový kotel s 96% účinností. Za rok potřebuje na topení 14 MWh tepla a kilowatthodinu plynu jsme počítali za 1,98 Kč i s distribucí a DPH podle cen z října 2026. Plyn jen na vytápění pak podle našeho modelového výpočtu vyjde asi na 28 900 Kč ročně, a to bez stálých měsíčních plateb.
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Když jsou hlavice ve všech místnostech o dílek výš, tedy asi o 4 °C, zaplatí taková domácnost podle našeho modelu zhruba o 6 900 Kč za rok víc. U hlavic s krokem 3 °C vychází rozdíl asi na 5 200 Kč. Skutečná částka se liší podle velikosti a zateplení domu, zdroje tepla a ceny energie. V bytě napojeném na teplárnu bývají náklady na topení i možná úspora nižší.
Hlavice hlídá teplotu v pokoji
Číslo na termostatické hlavici udává teplotu vzduchu, na kterou se má místnost vytopit. S výkonem radiátoru ani s rychlostí topení nesouvisí. V hlavici je náplň s kapalinou, plynem nebo voskem, která se v teple roztahuje a přes ventil přivírá přívod horké vody. Když pokoj vychladne, náplň se smrští a ventil se zase otevře.
Jak rychle se pokoj ohřeje, rozhoduje hlavně kotel nebo tepelné čerpadlo tím, jak horkou vodu pošle do topení. Dál záleží na tom, jaký výkon má radiátor a kolik tepla pokoj ztrácí okny a zdmi. Hlavice nic z toho nezmění.
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Pětka hlavici jen řekne, že má ventil přivřít až kolem 26 nebo 28 °C. Do té doby teče do radiátoru horká voda dál, i když vám teplo už dávno stačí, a pokoj se přetopí.
Kolik stupňů je trojka a kam se hodí
Teploty u čísel jsou orientační a liší se podle výrobce i modelu, přesné hodnoty pro tu svou proto najdete v návodu k hlavici. Většina zdrojů se shoduje, že trojka odpovídá zhruba 20 °C. Na běžné stupnici je mezi sousedními čísly rozdíl asi 4 °C a malá čárka mezi nimi znamená asi 1 °C. U hlavice Danfoss RA 2000 je ale krok 3 °C.
Poloha Běžná orientační stupnice Danfoss RA 2000 Vhodné pro vločka asi 5 °C asi 7 °C ochranu proti zamrznutí 1 asi 12 °C 14 °C obytné místnosti málo 2 asi 16 °C 17 °C chodbu, kolem 15 °C 3 asi 20 °C 20 °C obývací a dětský pokoj, kolem 20 °C 4 asi 24 °C 23 °C koupelnu, až 24 °C 5 asi 28 °C 26 °C obvykle zbytečně vysoko Přečtěte si také: Máte doma starý mobil? Sběratelé platí tisíce eur za Motorolu DynaTAC, nerozbalený první iPhone šel za 4,2 milionu Kč
Ložnice, kde stačí kolem 18 °C, vychází mezi dvojku a trojku, v obýváku je v pořádku i 22 °C. Jakmile najdete stupeň, který vám vyhovuje, nechte ho být. Na drobnou korekci stačí posunout hlavici o dílek a dát jí čas, než se teplota ustálí.
Podle výrobce Danfoss by teplota v obytných místnostech neměla klesnout pod 16 °C. Pod 14 °C se na studených stěnách sráží voda a hrozí plíseň, která poškozuje stavbu. Domácnosti s malými dětmi, seniory nebo nemocnými mohou potřebovat tepleji a při zdravotních potížích je dobré poradit se s lékařem.
Pozor na okno, závěs i léto
Při větrání hlavici stáhněte. Pod otevřeným oknem ucítí studený vzduch a usoudí, že je v pokoji zima. Pustí pak do radiátoru všechnu horkou vodu, kterou může, a vy platíte za ohřívání ulice. Danfoss radí větrat asi 5 až 6 minut.
Přečtěte si také: Zásilkovna varuje Čechy: Dárky, které nepodáte do pondělí 21. prosince, už pod stromeček nemusí dorazit Při větrání je lepší hlavici stáhnout, jinak radiátor pod otevřeným oknem topí naplno. Ilustrační foto. Zdroj: Elmārs Toms / Pexels.
Pokud je hlavice schovaná pod krytem radiátoru, za pohovkou nebo za dlouhým závěsem, měří teplo, které se hromadí u radiátoru. Myslí si, že je v pokoji tepleji, a topení stáhne dřív, než je potřeba. Když se zakrytí nedá vyhnout, pomůže dálkové čidlo.
Na jaře, až se přestane topit, nenechávejte hlavice na vločce. Ventil, který půl roku stojí zavřený, může zatuhnout a na podzim se nemusí pohnout.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/termostaticka-hlavice-poloha-3-neznamena-polovicni-vykon, https://www.skrblik.cz/energie/teplo/termoregulacni-ventily/, https://www.cez.cz/cs/podpora/energeticky-radce/optimalni-vytapeni, https://www.cez.cz/cs/clanky/11-tipu-jak-usetrit-na-nakladech-za-vytapeni-149067, https://www.danfoss.com/cs-cz/campaigns/dhs/radiatorove-termostaticke-hlavice-nove/, https://assets.danfoss.com/documents/32619/AN141886466095cs-CZ0201.pdf, https://www.estav.cz/cz/13520.jak-spravne-pouzivat-termostaticke-hlavice-zbytecne-chyby-vas-stoji-penize-i-komfort, https://www.ceskestavby.cz/clanky/cim-topit-v-roce-2026-nejlevneji-velke-srovnani-tepelneho-cerpadla-plynu-pelet-dreva-a-elektriny-36243.html, https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/heizen-bauen/heizen-raumtemperatur, https://www.verbraucherzentrale.de/de-x-simple/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/heizkosten-sparen-thermostat-richtig-einstellen-und-thermostat-wechseln-7940, https://energozrouti.cz/clanek/fyzik-upozornil-na-castou-chybu-pri-pouzivani-radiatoru-kvuli-ni-se-mistnosti-vytapeji-pomaleji
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