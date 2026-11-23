Puchýř na chodidle je lepší nepropichovat, může sám ztvrdnout a zmizet. Otevřený puchýř se totiž může infikovat
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Bez popiskuZdroj: Fotografie: C. Personne / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 23.11.2026 10:10
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