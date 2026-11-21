Topná sezona je v plném proudu. Kdo topí v kamnech, chce mít dřevo co nejblíž dveřím, a tak hranice často roste rovnou u fasády. Rady, jak velkou mezeru mezi hranicí a domem nechat, se ovšem liší o celé metry.
Centimetry, metr, nebo kus zahrady?
Poradenské služby amerických univerzit Purdue a University of Illinois doporučují nechat mezi hranicí palivového dřeva a domem nebo garáží aspoň 3 stopy, tedy zhruba 90 cm. Jde o doporučené minimum pro majitele domů. University of Nebraska radí kvůli myším a potkanům mít hlavní zásobu ještě mnohem dál.
Úzká mezera, necelý metr a pořádný kus zahrady chrání každý před něčím jiným.
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Odstup od zdi Co pomáhá řešit pár centimetrů zeď za poleny trochu větrá zhruba 90 cm (3 stopy) polena schnou rychleji a důkladněji, hmyz z hranice nemá přímou cestu do domu zhruba 9 m (30 stop) myši a potkani nemají úkryt hned u stavby Proč zakrytá zeď déle vlhne
Kus zdi schovaný za poleny je odříznutý od průvanu. Co na něj napadá v dešti nebo sněhu, odtud mizí mnohem pomaleji než ze zbytku fasády. Časem se na ní mohou objevit tmavé mapy, plíseň nebo odlupující se nátěr či omítka. Dokud hranice stojí, na zeď není vidět. Na škody se proto často přijde až na konci zimy, když dřevo ubude.
Pokud už hranici u zdi máte, přeskládejte pár řad polen jinam a podívejte se, jestli se zeď za nimi barvou nebo povrchem neliší od zbytku fasády a jestli neschne déle.
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Vlhkost ale nemusí mít na svědomí jen dřevo. Příčinou může být i chybějící nebo vadná hydroizolace, tepelné mosty, zatékání u soklu, okapový svod nebo voda, která při dešti odstřikuje na fasádu. Než začnete zeď sanovat, nechte ji posoudit odborníkem.
Hranice jako úkryt pro hmyz i myši
Americké poradny při doporučení odstupu myslí i na termity a mravence, kteří si dělají hnízda ve dřevě. Hranice opřená o dům jim může posloužit jako cesta do konstrukce. Pro drobné živočichy je hranice navíc zimním útulkem, kde mnozí z nich přečkají do jara. Myším poskytuje krytý úkryt přímo u zdi, odkud mají blízko ke každé mezeře ve stavbě.
Hranice dřeva slouží hmyzu i drobným živočichům jako zimní úkryt, proto je lepší držet hlavní zásobu dál od domu. Ilustrační foto. Zdroj: Erik Karits / Pexels.
Rozumným kompromisem je velká zásoba dál od domu a u dveří jen dřevo na den nebo dva. Stejně málo noste i dovnitř. Dokud dřevo leží venku, hmyz v něm v chladu spí. U teplých kamen se ale za pár dní rozhýbe a vyleze. Nábytku ani trámům neublíží, protože jsou pro něj příliš suché, a tak většinou jen obtěžuje.
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Polena nestříkejte insekticidy. Většinou neproniknou dost hluboko k hmyzu uvnitř dřeva a při pálení v kamnech mohou uvolňovat zdraví škodlivé výpary.
Jak postavit hranici, aby dřevo schlo
Dřevu i zdi prospěje, když hranice stojí volně a vzduch se k ní dostane ze všech stran. Při stavbě myslete na tři věci:
Polena nedávejte přímo na hlínu, trávník ani beton, protože z nich dřevo nasává vlhkost a hnije. Podložte je paletami, hranoly nebo roštem, aby vzduch proudil i zespodu. Zakryjte jen vršek hranice a boky nechte volné. Kdo hranici zabalí do fólie ze všech stran, vyrobí jí skleník: voda ze dřeva nemá kudy odejít a polena mohou plesnivět. Od domu nechte aspoň zhruba 90 cm, aby hranici obtékal vzduch ze všech stran. Suché dřevo hoří lépe a bezpečněji Přečtěte si také: Instalatéři nesnáší drahou chemii na WC. Vodní kámen rozpustí věc ze spíže za pár korun
Podle brožury Ministerstva životního prostředí z roku 2023 výrobci topidel obvykle stanoví nejvyšší vlhkost palivového dřeva na 20 %. Tomu odpovídá sušení zhruba dva roky. Vlhkoměr přitom měří jen pár milimetrů pod povrchem, takže přesnější je poleno rozštípnout a změřit uvnitř.
Výrobci kamen obvykle připouštějí palivové dřevo s vlhkostí nejvýš 20 %, mokrá polena hřejí méně a zanášejí komín dehtem. Ilustrační foto. Zdroj: Magda Ehlers / Pexels.
Mokré dřevo spotřebuje část energie na odpaření vody. Hřeje méně, víc kouří a v komíně po něm zůstává dehet. Tyto usazeniny jsou hořlavé a zvyšují riziko požáru, proto do kamen přikládejte jen polena, která dost dlouho schla pod střechou na dobře větraném místě.
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