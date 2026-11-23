Ota Jirák bohužel odešel do dabérského nebe a vedle mnoha dalších postav za sebou zanechal také mamuta Mannyho, jenž bude v šesté Době ledové s podtitulem Bod varu (Ice Age: Boiling Point) disponovat novým českým hlasem. V angličtině je nicméně hlavní dabérská sestava beze změny a trailer na únorovou rodinnou kinopremiéru dává na srozuměnou, že obecně se kolem lenochoda Sida či šavlozubého tygra Diega nic moc nezměnilo. Příběh totiž nabídne tradiční salvu srandovních fyzických eskapád i strasti veverčáka Scrata a navíc se obrací ke třetímu dílu, v němž hrdinové objevili podzemní říši dinosaurů, obývanou též navrátivším se svérázem Buckem.
Od premiéry páté Doby ledové (Mamutí drcnutí) uplyne příští rok jedenáct let. Nejhůře přijatý díl oblíbené migrační série prodělal strmý kasovní pád, tržby byly poloviční oproti předchozím dvěma částem Úsvit dinosaurů a Země v pohybu. Na další celovečerní dobrodružství si proto fanoušci museli počkat pořádně dlouho, přestože franšíza mezitím nezůstala úplně zamrzlá. Scrat dostal se svým žaludem vlastní šestidílný seriál Doba ledová: Scratovy příhody na Disney+, v němž si veverčák poprvé lámal hlavu také s potomkem. Na streamovací platformu doputoval rovněž celovečerní spin-off Dobrodružství s Buckem Wildem, který vrátil do podzemního světa dinosaurů titulního lasicovitého dobrodruha a ukecané vačice Crashe s Eddiem.
Bod varu
přivádí zpět hlavní partu, kterou od dvojky
tvoří také mamutka Ellie, a strategicky navazuje právě na třetí díl z roku 2009, v němž se hrdinové poprvé propadli do rozlehlého Ztraceného světa pod ledem. Tamní ekosystém obývají dinosauři, mezi nimiž si Buck našel úhlavního nepřítele v podobě obřího Rudyho. I ten se ale nyní stává obětí nevyzpytatelného ekosystému. Jeho druh totiž čelí vyhynutí a skupina masožravých dinosaurů se chystá zničit vejce, která by mohla zajistit jeho přežití. Hrdinové proto musí jedno z nich dopravit na hnízdiště na vrcholu aktivní sopky (protože čím nebezpečnější cíl, tím větší sranda). Do cesty se jim nachomýtne kupa povědomých překážek a veverčák mezitím při výchově Scrata juniora objeví ten největší žalud pod sluncem, který si bohužel nárokuje obrovitý Jurassic Scrat.
Za šestým dílem stojí režisér John C. Donkin, který už vedl nevalně přijatá Dobrodružství Bucka Wilda. To producentka Lori Forte na sérii pracuje od jejího začátku. Zásadní změnou je ovšem absence studia Blue Sky, jež prvních pět filmů vytvořilo a dalo dohromady také jejich nezaměnitelný výtvarný svět. Disney jej po převzetí společnosti 21st Century Fox v dubnu 2021 definitivně uzavřel. Rozhodnutí tehdy zdůvodňoval ekonomickou situací a tím, že vedle Pixaru a vlastní animační divize nedokáže dlouhodobě udržovat další velké studio. Bod varu tak vzniká pod hlavičkou 20th Century Animation a na animaci se podílí externí studio Bardel Entertainment. Značka tedy přežila své původní tvůrce, podobně jako „moderní architektura“, nad kterou si Manny odfrknul v už klasické jedničce.
Trailer sází hlavně na osvědčené ingredience, známé povahy, návrat do dinosauřího podzemí a Scratova katastrofická neštěstí. Zároveň naznačuje, že se hrdinové začínají cítit trochu opotřebovaně a nostalgicky vzpomínají na časy, kdy se za dobrodružstvím vydávali mnohem častěji. To může šestce dodat alespoň drobný motiv generačního ohlédnutí, jinak ale zatím vše směřuje k tradiční rodinné podívané, která děti v kinech jistě snadno rozesměje i roztančí – Sidův koncert evokující rituální obětování z dvojky zatím nejlépe reprezentuje motivační sevřenost série. Předchozích pět filmů celosvětově utržilo přes 3,2 miliardy dolarů, takže není divu, že Disney nechce nechat tak výnosnou partu definitivně vyhynout. Doba ledová 6: Bod varu vstoupí do českých kin 4. února 2027.
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Zdroje: Animation World Network, Disney