Pohled na Brno z třicetimetrové výšky letos znovu nabízí upoutaný horkovzdušný balon u Janáčkova divadla. Městská část Brno-střed pro akci v rámci programu Vánoce Brno pořídila na míru upravený koš s dvířky, díky kterému se na palubu dostanou i lidé na vozíku.
Třicet metrů nad Brnem i na vozíku. Balon u Janáčkova divadla sveze hendikepované
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