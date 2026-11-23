Rok 2006, Česká televize chystá premiérovou řadu taneční soutěže podle licence BBC Studios. Na casting přichází mimo jiné herečka známá z Ordinace v růžové zahradě. Zástupci britské formátové strany ji schválí. Jenže finální slovo mají čeští producenti, a ti hledají něco jiného. Někdo musí fungovat vedle Marka Ebena, a Bočanová podle jejich hodnocení není ten správný typ. V rozhovoru pro eXtra to herečka po dvaceti letech otevřeně popsala, právě v době, kdy StarDance řeší budoucnost bez své ikonické moderátorské dvojice.
„Strašně divoká“ a „žihadlo“
Bočanová vzpomíná, že u castingu uspěla u zástupců BBC, kteří dohlíželi na dodržení formátu. Detaily výběrových kritérií neuvedla. Rozhodující zlom přišel na české producentské úrovni: zaznělo, že je „strašně divoká“ a že k Ebenovi je potřeba někdo „kultivovanější a noblesnější“. Ne takové „žihadlo“.
Důležitá nuance: dostupné zdroje to nepředkládají jako osobní podmínku Ebena. Šlo o producentské vyhodnocení párové chemie, o představu, jaký typ energie má vedle Ebenovy úsporné elegance stát v živém přenosu každou sobotu.
Proč Kostková, a proč to fungovalo dvacet let
Odpověď dává sama Bočanová. „Terezka měla v sobě krásu a noblesu,“ říká bez stopy hořkosti. A dodává, že vybrali „úplně nejlépe, jak mohli.“
Dvacetiletý výsledek jí dává za pravdu. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, oficiální materiály České televize popisují dvojici Eben–Kostková jazykem, který přesně odpovídá tehdejšímu castingovému zadání: noblesa, humor, empatie, pohotová reakce v živém přenosu. Čtrnáct řad bez jediné výměny. To je v české televizní historii výjimečné.
Bočanová nakonec v první řadě StarDance soutěžila jako tanečnice po boku Jaroslava Kuneše. Musela odstoupit kvůli jeho zranění, ale na celé období vzpomíná jako na „nádherný kus života“. S Kunešem pak tancovala ještě zhruba deset let po skončení soutěže.
Konec éry a otázka nástupců
Příběh starý dvacet let se vrací na povrch v přesně správný moment. Čtrnáctá řada StarDance, která běží od 10. října 2026 na ČT1, je pro Ebena i Kostkovou poslední. Finále je naplánované na 12. prosince.
Česká televize podle vyjádření na síti X už jednání s budoucími moderátory dokončila, jména ale zatím tají. Ve veřejných spekulacích a sázkových kurzech se nejčastěji objevují Marta Dancingerová a Leoš Mareš. Bočanová má vlastní tip, Dancingerovou a Vojtěcha Dyka. Dyk je ovšem letos aktivním soutěžícím, takže jeho kandidatura na moderátora je zatím spíš osobní přání než reálný signál z produkce.
Formát nekončí. Česká televize má práva na další ročník i opci do dalších let. Nejde o konec StarDance, ale o přechod do nové éry.
Co zákulisí castingu říká o celém pořadu
Bočanové vzpomínka odhaluje něco podstatnějšího než dávnou personální volbu. StarDance od první řady nestálo jen na známých tvářích nebo na tom, kdo projde castingem u držitele licence. Stálo na přesně vyvážené partnerské chemii. Producenti v roce 2006 vsadili na to, že moderátorská dvojice musí fungovat jako celek, a dvacet let jim dalo za pravdu.
Teď tu samou rovnici řeší znovu. Tentokrát bez Ebena na jedné straně váhy.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová