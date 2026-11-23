V lednu je u nás šedivo, chodníky jsou kluzké a do jara daleko. Kdo je v důchodu, může nejtemnější týdny strávit tam, kde se dá dopoledne projít podél moře jen ve svetru a posedět v kavárně bez davů kolem. Taková místa v Evropě jsou a jedno z nich vychází překvapivě levně.
Káva i večeře vyjdou levněji
Jih Portugalska vyšel jako nejlevnější evropská destinace v zimním cenovém srovnání, které v září 2026 zveřejnila britská společnost Post Office Travel Money. Mezi 24 zimními destinacemi skončilo Algarve celkově na 6. místě. Ceny se zjišťovaly pro britské turisty, a proto jsou v librách.
Srovnání počítá jen s útratou na místě. Do košíku patří osm běžných položek: filtrovaná káva, sklenka vína, místní pivo, kola, minerálka, opalovací krém, repelent a tříchodová večeře pro dva s vínem. Letenky ani ubytování v něm nejsou.
Košík s kávou, vínem i večeří pro dva vyšel v Algarve podle srovnání Post Office zhruba o 36 % levněji než na Madeiře. Ilustrační foto. Zdroj: Tima Miroshnichenko / Pexels.
V Algarve vyšel celý košík na 82,35 GBP. Ve Funchalu na Madeiře, který skončil jako nejdražší evropské místo na 22. příčce, stál stejný nákup 129,63 GBP. Na jihu portugalské pevniny tak byla útrata zhruba o 36 % nižší.
V prosinci je obsazená zhruba třetina pokojů
Podle hotelové asociace AHETA byla v prosinci 2024 průměrná obsazenost pokojů v ubytovacích zařízeních na Algarve 34,9 %. Zhruba dvě třetiny pokojů tedy zůstaly volné.
Regionální turistická organizace Turismo do Algarve uvádí v bilanci z února 2026 za celý rok 2025 průměrnou obsazenost 58,4 %. Prosinec tak patří ke klidným měsícům. Čeká vás víc volných stolů v restauracích, místo na lavičce u moře a procházky po pobřeží bez tlačenice.
Svetr do kufru a let do Lisabonu
Zima je na jihu Portugalska mírnější než ve střední a severní Evropě a slunce tu svítí častěji než v Lisabonu. Občas ale vydatně zaprší. Do kufru patří kromě lehkého oblečení na mírné dny i teplejší mikina nebo svetr, protože ráno a po západu slunce se citelně ochladí. Před rezervací si také ověřte, že má ubytování vytápění. Moře je v zimě chladné, a tak koupání berte spíš jako otužování.
Z Prahy se do Portugalska dostanete bez přestupu. Smartwings od 23. října 2026 létá v zimním letovém řádu přímo do Lisabonu třikrát týdně, v pondělí, ve středu a v pátek. Na stejné lince létá i TAP Portugal. Algarve leží na jihu země, takže z Lisabonu vás čeká ještě další cesta.
Kam jinam za zimním sluncem
Kdo dá přednost jistějšímu teplu, jinému prostředí nebo památkám, má v Evropě další možnosti. Útrata na místě tam podle srovnání vychází výš, na jihu Španělska ale jen nepatrně.
Kam Moře v zimě Pořadí v cenovém srovnání Post Office Čím láká Jih Španělska (Costa del Sol) na plavání většinou chladné 7. památky Andalusie a města bez letního shonu Kanárské ostrovy (Tenerife) kolem 20–21 °C 8. nejspolehlivější teplo v Evropě, let z Prahy asi 5 hodin Kypr (Pafos) 17–18 °C 14. let z Prahy asi 3,5 hodiny
Na Kypru bývá přes den od prosince do února 17 až 19 °C. Moře má ale jen 17 až 18 °C, a proto se v lednu většina lidí nekoupe. V zimních měsících je ostrov klidnější a slunečných dní tu bývá hodně. Hodí se tedy spíš na poznávání než na pláž, ať už na prohlídku archeologických vykopávek, nebo na výlet do hor ve vnitrozemí.
Evropský průkaz sám nestačí
Evropský průkaz zdravotního pojištění platí v Portugalsku, ve Španělsku, na Kypru, na Maltě i v Řecku. Ve veřejných zařízeních vám dává nárok na lékařsky nezbytnou péči za stejných podmínek jako místním, tedy i se stejnou spoluúčastí. V portugalském státním zdravotnictví se od června 2022 platí poplatky jen na nemocniční pohotovosti, a to když vás tam předem neodeslala státní zdravotní služba, třeba zdravotní linka nebo středisko, a nebyli jste přijati k hospitalizaci.
Převoz zpět do Česka průkaz nekryje a spoluúčast hradíte sami. VZP i ministerstvo zahraničních věcí proto doporučují mít k němu ještě komerční cestovní zdravotní pojištění.
Kdo má zdravotní potíže, měl by cestu předem probrat se svým lékařem a vzít si dostatek pravidelně užívaných léků. Když se něco stane, v Portugalsku i jinde v EU volejte 112. Linka funguje nepřetržitě a spojí vás s policií, záchrannou službou i hasiči.
Zdroje: https://www.postoffice.co.uk/travel-money/guides/best-winter-sun-holidays-2026-compared, https://www.euronews.com/2026/09/28/these-are-the-best-value-winter-sun-destinations-to-head-to-in-2026, https://www.saga.co.uk/magazine/travel/best-places-for-winter-sun-in-the-mediterranean, https://www.themediterraneantraveller.com/winter-sun-europe/, https://airadvisor.com/cz/blog/kam-v-zime-k-mori-srovnani-destinaci, https://www.roadscholar.org/blog/best-winter-sun-destinations-for-seniors/, https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/evropsky-prukaz-zdravotniho-pojisteni, https://mzv.gov.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/portugalsko/cestovani/health_care.html, https://eurozpravy.cz/domaci/nova-letecka-linka-z-prahy-do-lisabonu-zacne-letat-na-podzim.4693hbpq, https://www.cestujlevne.com/blog/nove-linky-prg-2026, https://www.barlavento.pt/aheta-ocupacao-por-quarto-no-algarve-sobe-para-349-em-dezembro/, https://www.barlavento.pt/algarve-fecha-2025-maximo-historico-receitas-turisticas/, https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/37-2022-184054398, https://www.timeout.com/news/best-value-destinations-for-winter-2026-092626