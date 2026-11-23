Když Řekové v zimě opravují letištní dráhy, turisté si toho většinou ani nevšimnou. Ostrov Chios v Egejském moři to tentokrát odnesl mnohem hůř a jeho obyvatelé se proti tomu bouří. Kdo tam chtěl letět za rodinou nebo na dovolenou, musí cestu přeplánovat.
Jinde dva týdny, tady čtyři měsíce
Na jediném letišti ostrova, kterému se říká Homer nebo Omiros, nepřistávají pravidelné lety od večera 15. listopadu 2026. Podle plánu se letadla vrátí 15. března 2027, takže ostrov zůstane bez pravidelných letů celou zimu až do poloviny března.
Na jiných řeckých regionálních letištích, například na Korfu nebo na Zakynthu, trvaly úplné uzavírky dráhy v zimě 2025/26 nejvýš asi dva týdny. Některá zavírala jen jeden den v týdnu. Chios čekají čtyři měsíce bez přerušení.
Přečtěte si také: Kde se těžilo uhlí, roste obří jezero. Plné ho uvidí až Češi v roce 2160 Dráha pro větší letadla
Důvodem je přestavba jediné přistávací dráhy. Prodlužuje se k severu z 1 511 na 1 799 metrů, aby na ostrov mohla létat větší letadla. V první fázi stavby letiště fungovalo se zkrácenou dráhou a létaly sem jen vrtulové stroje s omezeným počtem míst. Teď se dráha mimo jiné odfrézuje a dostane nové odvodnění a osvětlení.
Řecký úřad pro civilní letectví (HCAA) spojil druhou a třetí fázi prací dohromady, takže místo pěti měsíců zaberou čtyři. Zdůvodňuje to bezpečností stavby, zimním počasím a ochranou turistické sezony 2027.
Místní chtěli aspoň Vánoce
Spor se točí hlavně kolem termínu. Podle zástupců místních orgánů, kteří se v říjnu 2026 vyjádřili pro Euronews, se původně mluvilo o zavření až od 15. ledna. Letadla by tak létala přes Vánoce i Nový rok. Úřad lednové datum nezmiňuje.
Přečtěte si také: Máte okap svedený do kanálu? Stát chce po Češích za déšť až 4 100 Kč ročně
Obecní zastupitelstvo 14. října jednomyslně vyzvalo ke stávce celého ostrova se zavřenými obchody a ke shromáždění 19. října, den nato pak k protestu v Athénách. Radnice zvažuje i právní kroky. Starosta Giannis Malafis žádal, aby se létalo aspoň o Vánocích, na Nový rok a o Velikonocích.
Vláda neustoupila a začátkem listopadu 2026 uzavírku potvrdila schůzka zástupců ostrova s místopředsedou vlády Kostisem Hatzidakisem. Ani březnové otevření není jisté, protože oznámení pro letce (NOTAM) výslovně připouští prodloužení. Stavbaři se snaží skončit do 28. února 2027, hejtman Severního Egeidy Kostas Moutzouris ale pochyboval, že se letiště otevře před Velikonocemi 2027.
Dvakrát v UNESCO
Přitom jde o ostrov, který se do UNESCO dostal hned dvakrát. Od roku 1990 je na seznamu světového dědictví byzantský klášter Nea Moni z 11. století s mozaikami na zlatém pozadí. V jižních vesnicích se z místní odrůdy řečíku získává masticha, pryskyřice, která tuhne do drobných „slz“. Znalost jejího pěstování patří od roku 2014 na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Přečtěte si také: Tohle české městečko si zahrálo v bondovce Černou Horu. Prozradil ho 1 nápis na zdi V nouzi přiletí jen vrtulník
Na ostrově žije zhruba 50 000 lidí a letecké spojení s Athénami potřebují hlavně kvůli zdravotní péči, ale i v běžném životě. S noclehem a několika dny mimo domov teď musí počítat i ten, kdo jede do Athén jen na plánované vyšetření.
Letouny během uzavírky výjimku nemají, a to ani pro zdravotní lety. Přímo z odbavovací plochy smějí přistávat a vzlétat jen vrtulníky, a to při těchto misích:
zdravotní lety a evakuace pacientů, státní lety, lety v mimořádných a nouzových situacích, humanitární mise, pátrání a záchrana, hašení požárů. Přečtěte si také: Proti tomuto polskému hradu jsou české hrady trpaslíci. Má 21 hektarů a podlahové topení z dob rytířů
Každý takový let je nutné ohlásit 60 minut předem.
Místo letadla trajekt
Aerolinky Aegean, Olympic Air a Sky Express zrušily spoje na Chios na celou dobu uzavírky. S letenkou se obraťte přímo na dopravce a domluvte si změnu nebo vrácení peněz. Podle pravidel EU si při zrušeném letu vybíráte mezi vrácením peněz a jiným spojením. Finanční odškodnění vám nepatří, pokud jste se o zrušení dozvěděli víc než 14 dní předem.
Po dobu uzavírky letiště vede hlavní cesta na Chios po moři, trajektem z athénského přístavu Pireus. Ilustrační foto. Zdroj: Tom Schönmann / Pexels.
Hlavní náhradní cestou je trajekt Blue Star Ferries z athénského přístavu Pireus, který jezdí celoročně několikrát týdně. V zimě 2026/27 trvá plavba orientačně kolem 8 hodin, podle lodi a zastávek od 7 h 40 min do 15 h 20 min. Další lodě jezdí z přístavu Mytilini na Lesbu, kam se dá z Athén letět, nebo z tureckého Çeşme. Počasí může v zimě plavby zrušit, proto si odjezdy ověřte u dopravce.
Zdroje: https://aerocorner.com/news/chios-airport-closure-runway-works/, https://greekcitytimes.com/2026/10/15/chios-airport-closure-raises-concerns-over-medical-travel/, https://greekcitytimes.com/2026/11/16/chios-airport-closed-runway-works-march-2027/, https://www.tovima.com/society/chios-airport-to-close-for-four-months/, https://www.tovima.com/society/chios-airport-closure-sparks-backlash-over-four-month-shutdown/, https://www.euronews.com/2026/10/15/chios-airport-to-close-from-15-november-to-15-march-amid-strong-local-opposition, https://www.news247.gr/en/outrage-on-chios-over-sudden-four-month-airport-closure/, https://traveltomorrow.com/greek-island-of-chios-to-close-its-only-airport-for-four-months/, https://www.travelerstoday.com/articles/61251/20261112/chios-flights-grounded-until-march-2027-free-rebooking-ferry-options-explained.htm, https://ops.group/blog/greece-winter-runway-closures/, https://www.powergame.gr/ellada/1448881/ergasies-anavathmisis-kratikou-aerolimena-chiou/, https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_cs.htm, https://ferryhopper.com/en/ferry-routes/direct/piraeus-chios, https://ich.unesco.org/en/RL/know-how-of-cultivating-mastic-on-the-island-of-chios-00993, https://whc.unesco.org/en/list/537/, https://piop.gr/en/diktuo-mouseion/chios-mastic-museum, https://citypopulation.de/en/greece/admin/vóreio_aigaío/57__perifereiakí_enótita_ch/, https://www.novinky.cz/clanek/cestovani-recky-ostrov-bude-ctyri-mesice-bez-letu-do-raje-mastichy-se-turiste-dostanou-jen-lodi-40608507
Přečtěte si také: Jedete na pražské letiště podle navigace? Čeká vás cedule, kterou i po 15 letech zná málokdo
Ohodnoťte tento příspěvek