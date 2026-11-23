Ve středu 18. listopadu 2026 se v popradské hale objevil brankář, který tam podle soupisky neměl co dělat. Jaroslav Halák, muž s 581 zápasy v NHL a dvěma trofejemi Williama M. Jenningse, absolvoval první trénink s místním HK Poprad. Klub hned upozornil, že nejde o posilu do zápasů, jen o tréninkový režim. Během následujících tří dnů se kolem jeho jména rozjel přestupový kolotoč: nejdřív se mluvilo o české extralize a brněnské Kometě, pak přišel jeho agent Allan Walsh s mnohem odvážnějším cílem. Jednačtyřicetiletý Slovák nechce jen dochytat sezonu někde v Evropě. Chce se vrátit do NHL.
Konec, který nevydržel ani rok a půl
Aby bylo jasné, jak velký krok Halák zvažuje, je potřeba připomenout, odkud se vrací. Podle bilance, kterou zveřejnil NHL.com při jeho loučení, odchytal v nejlepší lize světa 581 zápasů základní části, vyhrál 295 z nich a připsal si 53 čistých kont. Průměr 2,50 gólu na zápas a úspěšnost 91,5 procenta. Prošel Montrealem, St. Louis, Washingtonem, New York Islanders, Bostonem, Vancouverem a New York Rangers. Jenningsovu trofej pro brankáře s nejméně obdrženými góly získal se St. Louis v sezoně 2011/12 a s Bostonem v sezoně 2019/20.
Do kulaté mety 300 výher mu chybí pět vítězství. Malé číslo, ale u sportovce jeho formátu může vážit víc, než se zdá.
Poslední soutěžní zápas odchytal 13. dubna 2023 za Rangers proti Torontu. Na podzim téhož roku ještě dostal šanci v Carolině, která ho 6. listopadu vzala na profesionální zkoušku kvůli zdravotním potížím Frederika Andersena. O dva týdny později byl propuštěn a trenér Rod Brind’Amour naznačil, že šlo spíš o Halákovo rozhodnutí, ve kterém hrály roli rodinné okolnosti. Nevyšel ani plánovaný přesun do bratislavského Slovanu. Dne 18. července 2025 pak Halák oficiálně oznámil konec kariéry.
Zlom přinesla rozlučka Zdena Cháry a exhibice, které po ní následovaly. Halákovi se znovu zalíbilo trénování, tělo podle jeho slov reagovalo dobře a čtyřicet jedna let mu připadá jen jako číslo. Přidal i osobní motiv: chce, aby ho děti ještě viděly v soutěžním zápase. Koncem října 2026 se rozhodl restart zkusit naostro, trénoval se slovenskou reprezentací a na Německém poháru plnil i roli mentora mladších gólmanů. Teď přišel Poprad.
Kometa jako symbol, ne jako adresa
Česká stopa se objevila 19. listopadu, kdy iSport napsal, že Kometa po výkonnostních propadech přestává počítat s Alešem Stezkou, nabízí ho konkurenci a zvažuje příchod slovenského veterána z NHL. Informaci převzal slovenský Hetrik a Halákovo jméno už vyslovil přímo. Potvrzení jednání od Komety, od Haláka ani od jeho agenta ale veřejně nezaznělo.
Sám Halák přitom o Česku mluvil vstřícně. V rozhovorech řekl, že by do české extraligy rád šel, ideálně do „lepšího, přednějšího klubu“. Zároveň dodal, že ví, jak je sezona rozehraná, že brankáře zatím nikdo nehledá a že nic nechce nahánět ani uspěchat. Týmy bojující o záchranu ho nezajímají.
Brněnská realita je přitom složitější, než by naznačovala věta „Kometa hledá gólmana“. Podle oficiálních statistik Komety k 21. listopadu chytá Eugen Rabčan solidně: deset zápasů, průměr 2,49 a úspěšnost 91,9 procenta. Stezka má po jedenácti startech průměr 2,82 a úspěšnost 90,85 procenta. Halák by tak v Brně nenahrazoval selhávající jedničku. Byl by spíš zkušeným konkurentem, rádcem a pojistkou pro play-off.
Podle nás je právě tady jádro celého příběhu. Kometa není klub, který by Halák prokazatelně odmítl. V jeho příběhu funguje spíš jako symbol: gólman s téměř šesti sty zápasy v NHL nechce do jakéhokoli volného brankoviště, kde by dělal dvojku nebo trojku. Hledá cestu, která mu ještě dává sportovní smysl. A ta se během několika dní posunula přes oceán.
Walsh: nic zadarmo, jen pár zápasů v AHL
Dne 21. listopadu se na síti X ozval Allan Walsh, jeden z nejznámějších hráčských agentů v zámoří. Podle jeho příspěvku, který citoval například CanucksArmy, Halák zhruba poslední měsíc trénuje na Slovensku několik hodin denně na ledě i v posilovně. Teď hledá zkoušku v AHL a několik zápasů, ve kterých by ukázal, že může týmu pomoct. Walsh přidal i důležitou větu: Halák nic nečeká zadarmo a kontrakt si chce vybojovat.
Formálně by šlo o profesionální zkušební smlouvu. Jak vysvětluje oficiální web AHL, taková zkouška standardně trvá až 25 zápasů a klub ji může kdykoli ukončit. Pro Haláka je to podstatný rozdíl oproti roku 2023. Tehdy mu zkouška v Carolině umožňovala trénovat s týmem, ale k ostrému zápasu v NHL by potřeboval plnohodnotnou smlouvu. Varianta v AHL může zápasy přímo obsahovat. Přesně to po tak dlouhé pauze potřebuje nejvíc: soutěžní minuty, ve kterých ho uvidí skauti.
Celý plán má jasnou logiku:
- trénink v Popradu a se slovenskou reprezentací,
- zkouška v AHL s několika zápasy na farmě,
- případná šance v mateřské organizaci NHL, pokud by ji zasáhla zranění nebo jí chyběla hloubka v brankovišti.
Konkrétní klub Walsh nejmenoval. Slovenský web NHL.sk jako možnou logickou destinaci zmiňuje New York Rangers kvůli jejich situaci v brankovišti, jde ale čistě o spekulaci, ne o potvrzený zájem. Dá se čekat, že pokud se nějaká organizace ozve, bude to tým, který chce levně a bez rizika otestovat veterána. Zkouška v AHL přesně takový test umožňuje.
Čtyřicítka v bráně ano, tři roky bez zápasu ne
Věk sám o sobě není pro brankáře NHL konečnou. Craig Anderson chytal v Buffalu ještě ve 41 letech, Martin Brodeur podepsal v prosinci 2014 se St. Louis smlouvu ve 42 a Dominik Hašek se po čtyřicítce držel na absolutní špičce. Statistické přehledy potvrzují, že gólmani nad čtyřicet v NHL chytali, i když jich nebylo mnoho.
Halákův případ má ale jednu zásadní odlišnost. Všichni jmenovaní přicházeli do svých pozdních sezon z rozehrané kariéry. Halák k dnešku nechytal soutěžní zápas víc než tři a půl roku. Přesný precedens, kdy by se jednačtyřicetiletý brankář po tak dlouhé pauze vrátil do NHL, se nám dohledat nepodařilo. Exhibice a tréninky, byť denní a intenzivní, nenahradí rychlost rozhodování v zápase, kde jde o body.
Pro Haláka mluví zkušenost, motivace a skromně nastavený plán. Neříká si o místo v NHL, říká si o šanci se ukázat. Proti němu stojí kalendář a trh, na kterém mají kluby k dispozici mladší a rozchytanější gólmany. Podle nás je proto návrat reálný jako zkouška a velmi nejistý jako plnohodnotné angažmá. Ani to ale z jeho pokusu nedělá pošetilost. Je to sázka sportovce, který si raději nechá říct „ne“ na ledě než u telefonu.
Halák zatím chytá střely popradských hráčů v tréninku, jedničkou týmu ale zůstává Julius Hudáček a dvojkou Filip Belányi. Od listopadového ledu na Spiši k zápasu v AHL vede dlouhá cesta, k NHL ještě delší. Chybí mu ale jen pět výher do tří set a on se rozhodl, že o ně ještě zabojuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek